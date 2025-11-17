Muere trágicamente leyenda de la música tras ser arrestado días antes: ¿Quién era y qué le pasó?

Hace algunas semanas, Ian Watkins, exvocalista de Lostprophets, murió golpeado y agredido en prisión, luego de ser encarcelado por cargos como abuso y acoso.

Nuevamente el mundo de la música está de luto luego de confirmarse la muerte de un famoso músico y trovador contemporáneo tras de haber sufrido una agresión en sus últimos días de vida. Su equipo fue el que compartió la noticia con un emotivo mensaje en redes sociales y lo describieron como un “Héroe folklórico”. ¿Quién era?

Él es el cantante que fue juzgado por presuntamente asesinar a su novia / Canva

¿Qué famoso cantante murió tras ser arrestado días antes?

Todd Snider, uno de los cantantes más influyentes del alt-country contemporáneo, murió a los 59 años tras semanas de complicaciones derivadas de una enfermedad atípica y de sufrir una agresión violenta.

Su equipo confirmó la noticia con un emotivo mensaje en redes sociales, en el que lo recordaron como:

Headquarters tiene el corazón roto al compartir que nuestro Fundador, nuestro Héroe Folklórico, nuestro Poeta del Mundo, el Cuentacuentos, nuestro amado Todd Daniel Snider ha partido de este mundo. Equipo de Todd Snider

Snider, reconocido por su ingenio agudo, su narrativa social y su estilo desenfadado, se convirtió desde los años 90 en una figura clave dentro de la música estadounidense.

Tal vez te interese: Muere cantante de cumbia tras picadura de avispa: revelan los últimos minutos que vivió en casa

Todd Snider, cantante es arrestado y muere días después / Redes sociales

¿De qué murió Todd Snider y por qué fue arrestado?

A principios de noviembre, Todd Snider fue arrestado en Salt Lake City por cargos de alteración del orden público y amenaza de violencia. Aunque fue liberado horas después, el episodio generó inquietud entre sus seguidores debido a su comportamiento errático en días previos.

La situación se agravó cuando, ese mismo día, Snider denunció haber sido víctima de un “violento asalto afuera de su hotel”. El ataque le provocó lesiones severas en la cabeza y otros daños físicos que lo llevaron a cancelar su Lonesome and Then Some Tour para recibir atención hospitalaria de urgencia.

Tras ser dado de alta, el músico regresó a casa para recuperarse. Pero el alivio duró poco: su salud comenzó a deteriorarse de manera acelerada y alarmante.

El 14 de noviembre, el equipo del cantautor informó que Snider había sido diagnosticado con neumonía atípica, una infección pulmonar generalmente causada por bacterias como Mycoplasma pneumoniae. A diferencia de la neumonía común, esta variante suele comenzar de forma sutil, con síntomas leves que pueden confundirse con un resfriado: tos persistente, fatiga, fiebre baja o dificultad moderada para respirar.

Ese carácter engañoso puede retrasar la atención médica, especialmente en personas recientemente lesionadas o debilitadas. En el caso de Snider, su cuerpo ya estaba exhausto tras las heridas del asalto. La combinación resultó crítica.

Tal vez te interese: Muere querida cantante, a los 42 años, tras un dura batalla contra un agresivo cáncer en los pulmones

Todd Snider, cantante que fue arrestado / YT: Suspect

¿Quién era Todd Snider, cantante que murió?

Originario de Oregón, Todd Snider forjó una trayectoria singular en la que combinó ingenio, sátira, mirada crítica y una profunda sensibilidad humana. Durante los años 90 se trasladó a Nashville, donde se formó bajo la influencia de dos figuras legendarias: Jimmy Buffett y John Prine. Gracias a su estilo de “ trovador contemporáneo ”, terminó consolidándose como uno de los grandes cuentistas musicales de Estados Unidos.

Su disco East Nashville skyline (2004) es considerado actualmente una pieza fundamental del alt-country y un retrato cercano de la vida bohemia y urbana. Entre sus temas más emblemáticos se encuentran:



Alright guy ,

, Beer run ,

, The ballad of the kingsmen ,

, Talking reality television blues, interpretada también por Tom Jones en 2021.

Te puede interesar: Muere querida cantante del regional mexicano, la despiden con triste mensaje: “Dejó huella en cada escenario”