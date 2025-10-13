Ian Watkins, exvocalista de Lostprophets, muere en prisión tras brutal ataque: ¿Cuál era su condena?

El fin de semana, el asesinato de Fede Dorcaz, modelo y cantante argentino en calles de México, llenó de luto al mundo del espectáculo, pues se había integrado al programa Las estrellas bailan en Hoy.

Ahora, Ian Watkins, exlíder de la banda británica de rock alternativo Lostprophets, murió a los 48 años en la prisión de alta seguridad HMP Wakefield, en Inglaterra. El ataque ocurrió la mañana del sábado 11 de octubre y ha sido confirmado por las autoridades penitenciarias y policiales. ¿Cómo murió y qué condena cumplía?

¿Por qué Ian Watkins, exvocalista de Lostprophets estaba en la cárcel?

La caída del cantante Ian Watkins fue abrupta y estrepitosa. En diciembre de 2013, fue sentenciado a 29 años de prisión, más seis años de libertad condicional, por una serie de delitos sexuales contra m3n0r35 que causaron conmoción tanto en el Reino Unido como a nivel internacional.

Entre los cargos que enfrentó se incluyen intento de violación, conspiración para violar a una men.., y la producción y posesión de material de abuso 1nf4nt1l. Durante el juicio, Watkins admitió su responsabilidad en varios de los delitos, incluyendo posesión de imágenes extremas que involucraban actos se... con animales.

Según información de medios locales, aunque negó el cargo de violación, la evidencia fue tan abrumadora (incluyendo grabaciones, mensajes de texto y fotografías) que el tribunal lo declaró culpable sin margen de duda .

En 2014, intentó apelar su sentencia, pero el tribunal rechazó la solicitud al considerar que los crímenes eran “extremadamente graves” y que el condenado mostraba una “absoluta falta de remordimiento”.

Des Mannion, entonces director de la NSPCC en Gales, resumió la gravedad del caso:

Watkins usó su fama y estatus mundial para manipular personas y abusar sexualmente de niños. Pero no debemos olvidar que este caso no trata de una celebridad: se trata de las víctimas, y esas víctimas son niños. Des Mannion, retomado de Excélsior

¿Cómo murió en la cárcel Ian Watkins, exvocalista de Lostprophets?

El ataque contra Ian Watkins ocurrió alrededor de las 9:30 AM, momentos después de la apertura de celdas en HMP Wakefield, conocida también como “Monster Mansion” por albergar a algunos de los criminales más peligrosos del país. Según algunos reportes, dos presos lo emboscaron y lo apuñalaron varias veces con armas improvisadas, causándole heridas mortales.

Aunque el personal de seguridad y paramédicos actuaron de inmediato, los esfuerzos por estabilizarlo fueron inútiles. Watkins fue declarado muerto en el lugar.

La Policía de West Yorkshire confirmó la detención de dos hombres, de 25 y 43 años, bajo sospecha de asesinato. La prisión fue cerrada temporalmente y se inició una investigación formal para esclarecer las circunstancias del crimen. Por ahora, las autoridades han optado por no brindar más detalles mientras continúa el proceso.

No era la primera vez que Watkins sufría violencia dentro del penal. En 2023, según reportes, fue tomado como rehén y agredido físicamente durante un altercado con otros internos. Su presencia en Wakefield, un entorno conocido por su peligrosidad, siempre estuvo rodeada de tensiones, tanto por la naturaleza de sus crímenes como por la notoriedad del caso.

¿Quién era Ian Watkins y cuál fue su trayectoria musical?

Nacido en Blaina, Gales, Ian Watkins creció como fanático al rock y metal estadounidense, influenciado especialmente por bandas como Faith no more. Estudió diseño gráfico en la Universidad de Gales en Newport, donde obtuvo un título con honores de primera clase. En su adolescencia, formó una amistad con el futuro guitarrista de Lostprophets, Mike Lewis, en la Hawthorn High School de Pontypridd.

En 1997, Watkins cofundó Lostprophets en Pontypridd junto a Lee Gaze, tras la disolución de su banda anterior, Fleshbind. La agrupación, que incorporó a miembros como Mike Lewis (guitarra), Stuart Richardson (bajo) y Mike Chiplin (batería), se convirtió en un éxito internacional en el rock alternativo de los 2000. Lanzaron cinco álbumes de estudio:



The Fake Sound of Progress (2000),

Start Something (2004),

Liberation Transmission (2006),

The Betrayed (2010) y

Weapons (2012).

Vendieron más de 3,5 millones de discos en todo el mundo, con éxitos como “Last Train Home” (número 1 en la lista alternativa de EE.UU.) y “Rooftops (A Liberation Broadcast)”. Ganaron varios premios Kerrang! y fueron comparados con bandas como Linkin Park.

Sin embargo, la revelación de sus crímenes en 2012 marcó el fin inmediato de su carrera y la disolución de Lostprophets. Sus excompañeros de banda declararon públicamente su repudio hacia Watkins y expresaron su incredulidad ante los delitos cometidos, asegurando que desconocían por completo su vida secreta.

