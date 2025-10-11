Fede Dorcaz, cantante asesinado, y Mariana Ávila, su novia, no pudieron cumplir su gran sueño ¿Serían papás?

La trágica muerte de Fede Dorcaz, quien sería participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, dejó conmocionada a toda la industria del espectáculo. En redes sociales, sus seguidores, así como colegas, no han dejado de pronunciarse y enviarle fuerza a la familia por el duelo que enfrentarían. Incluso, revivieron el sueño que no pudo cumplir junto a su novia, la influencer, Mariana Ávila.

Cabe señalar que Fede Dorcaz y Mariana Ávila iban a ser una de las parejas confirmadas de ‘La estrellas bailan en Hoy’. Incluso, los novios ya habían tenido su primer ensayo para competir contra otras celebridades en este reality. Ahora, volvió a circular la entrevista en la que la influencer reveló cuál era su uno de sus más grande sueño juntos.

Novia de Fede Dorcaz lo despide tras su muerte / Redes sociales

Te puede interesar: Fede Dorcaz: Filtran fotos y video del asesinato del cantante que participaría en Las estrellas bailan en Hoy

¿Qué le pasó al cantante Fede Dorcaz?

El cantante y modelo argentino Fede Dorcaz fue asesinado a tiros la noche del jueves 9 de octubre de 2025. El hecho ocurrió cuando el artista se desplazaba en su camioneta por el Anillo Periférico, en la colonia Ampliación Daniel Garza, dentro de la alcaldía Miguel Hidalgo.

De acuerdo con los primeros reportes, dos hombres que viajaban en motocicleta presuntamente lo interceptaron y abrieron fuego al momento en que el joven intentaba incorporarse de la vía central hacia las laterales. A pesar de que los paramédicos llegaron poco después del ataque, el cantante ya no contaba con signos vitales. Más tarde, las autoridades confirmaron que la víctima era Federico Dorcazberro.

Fede Dorcaz iba a ser participante de La estrellas bailan en Hoy / Redes sociales

Las autoridades aún no confirman el móvil del ataque, se especuló que pudo tratarse de un asalto frustrado, ya que Fede habría intentado resistirse a entregar sus pertenencias.

Sin embargo, el periodista Carlos Jiménez, ‘C4 Jiménez’, señaló que presuntamente se trataría de un ataque dirigido específicamente contra Fede Dorcaz, ya que fue hallado con todas sus pertenencias, lo que descartaría, según su criterio, que se tratara de un robo.

No te pierdas: Muere querido periodista y cronista mexicano, a los 87 años ¿Quién fue Carlos Ferreyra?

¿Quién es Mariana Ávila, la novia de Fede Dorcaz, y cuál era el sueño que no pudo cumplir con ella?

Luego de que Mariana Ávila, novia de Fede Dorcaz, le dedicó un desgarrador mensaje por su muerte, en redes sociales revivieron una entrevista de la influencer de una revista de circulación internacional en la que habló de los sueños que tenía con el cantante argentino.

Dicha plática fue el pasado 12 de marzo, en la que Mariana Ávila explicó que uno de los sueños que logró cumplir con Fede fue ir a Disney juntos. Sin embargo, el que no fue posible llevar a cabo fue conocer París, Francia.

“Un viaje que queremos vivir con la misma magia con la que hemos vivido todos nuestros momentos juntos”, dijo la joven hace siete meses.

Mariana Ávila y Fede Dorcaz, su novio, tenían planeado viajar a París Francia. / IG: @soymarianaavila

Aunque muchos en redes consideraron que la pareja habría planeado crear una familia juntos por lo enamorados que se mostraron en redes, la realidad es que Ávila puntualizó sus grandes deseos de compartir experiencias inolvidables junto a Dorcaz en otras partes del mundo.

Cabe señalar que Mariana Ávila es:



Influencer y creadora de contenido venezolana que ha ganado fama en plataformas como TikTok e Instagram

Nació en Venezuela el 22 de diciembre de 1994. Tiene 30 años y se mudo a México en 2024.

Este jueves 9 de octubre fue presentada por Galilea Montijo para integrarse a “Las estrellas bailan en Hoy”.

Fede y Mariana llevaban juntos un año, siete meses y ocho días.

Mariana Ávila y Fede Dorcaz se motraban muy enamordados en redes sociales. / IG: @soymarianaavila

Mira: Famoso influencer mexicano presuntamente asesina a su novia frente a su hija; así quedó la escena del crimen

¿Qué dijo Mariana Ávila sobre la muerte de Fer Dorcaz, su novio?

Por medio de sus redes sociales, Mariana Ávila, pareja de Fede Dorcaz, compartió un breve pero conmovedor mensaje de despedida para el cantante, en el que reflejó el profundo dolor que le causó su partida.

“Siempre serás mi persona favorita en todo el mundo, te amo, te amo, te amo y te amaré siempre”. Mariana Ávila

Mariana Ávila y Fede Dorcaz tenían pendiente un sueño por cumplir antes de la tragedia / IG: @soymarianaavila

Sus seguidores no tardaron en expresarle su apoyo y enviarle palabras de aliento para ayudarla a sobrellevar el duelo. Después de esta publicación, la joven no ha tenido una reaparición en redes sociales.

Asimismo, algunos colegas del cantante argentino se despidieron de él a través de redes sociales. Tal como lo hizo Wendy Guevara, Nicola Porcella, quienes lanzaron sus condolencias por la muerte de Fede Dorcaz.