Filtran el último mensaje de Fede Dorcaz, integrante de Las estrellas bailan en Hoy, antes de ser asesinado

El mundo del entretenimiento en México está de luto tras confirmarse el asesinato del cantante y modelo argentino Federico Dorcazberro, mejor conocido como Fede Dorcaz. El joven artista, quien estaba contemplado para participar en la séptima temporada del popular reality show Las estrellas bailan en Hoy, del programa Hoy, fue asesinado la noche del jueves 9 de octubre. ¿Cuál fue el último mensaje que compartió?

¿Cómo murió el cantante y modelo argentino, Fede Dorcaz?

De acuerdo con los primeros reportes de las autoridades Fede Dorcaz fue víctima de un presunto asalto la noche del 9 de octubre. El incidente ocurrió en la lateral del Anillo Periférico, a la altura de la calle Electrificación, en la colonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México.

Distintos reportes aseguran que el artista conducía por la zona cuando fue interceptado y recibió varios impactos de arma de fuego. Aunque paramédicos arribaron rápidamente al lugar, el cantante ya no presentaba signos vitales. La identidad del occiso fue confirmada más tarde como Federico Dorcazberro .

Hasta el momento, se desconocen los móviles del ataque y no hay detenidos. También se reporta que se ha iniciado una carpeta de investigación y se espera que en los próximos días se amplíe la información en torno al caso.

¿Cuál fue el último mensaje que compartió Fede Dorcaz antes de ser asesinado?

La trágica muerte de Fede Dorcaz ocurrió justo en el marco del arranque de la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy, reality en el que él haría su debut como concursante. El artista se encontraba en la etapa de ensayos junto a otras celebridades que forman parte del elenco del programa, transmitido por el programa Hoy.

En su cuenta oficial de Instagram, Fede Dorcaz había compartido un vídeo alrededor de las 3 de la tarde del jueves 9 de octubre, horas antes de perder la vida.

En dicha historia, Dorcaz aparecía caminando dentro de los foros de Televisa, y dentro de los cuales, habría estado ensayando y preparando todo para su debut . Aunque no dice ninguna palabra, su sonrisa podría mostrar emoción por el proyecto.

Muere Fede Dorcaz, participante confirmado de Las estrellas bailan en Hoy / IG: @fededorcaz

¿Quién es Fede Dorcaz, modelo que asesinaron de Las estrellas bailan en Hoy?

Fede Dorcaz no solo era cantante y modelo, también era compositor y actor, y contaba con una creciente base de seguidores tanto en México como en su natal Argentina. Su carisma, entrega artística y presencia escénica le habían abierto espacio en el competido mundo del espectáculo, y su participación en Las estrellas bailan en Hoy prometía consolidar aún más su carrera en el país.

El equipo del programa ¡Siéntese quien pueda! publicó en Instagram un emotivo mensaje en memoria del artista:

Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló. Programa ¡Siéntese quien pueda!, vía IG

Fede también era pareja de la cantante Mariana Ávila, quien forma parte del mismo reality. La producción aún no ha informado si se realizarán cambios en el formato del programa tras el fallecimiento del participante.

