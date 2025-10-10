Asesinan a integrante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’ a poco de iniciar el reality, ¿quién era Fede Dorcaz?

‘Las estrellas bailan en Hoy’, reality del programa Hoy, se viste de luto. Hace unos minutos, se confirmó la muerte de Fede Dorcaz, un cantante de origen argentino, de 29 años, que estaba contemplado para la nueva temporada del reality.

La noticia fue anunciada a través de las redes sociales del programa ‘Hoy’. Mediante un comunicado, lamentaron el suceso y se solidarizaron con los familiares de la celebridad. Mencionaron que él y su pareja, Mariana Ávila, iban a participar juntos en el concurso.

“La familia de HOY lamenta el sensible fallecimiento de nuestro amigo y compañero, Fede Dorcaz. Nos unimos al dolor que embarga a toda su familia, a sus papás y a su novia Mariana Ávila. Mariana y Fede eran una de nuestras parejas previstas para la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy. Fede deja un gran vacío en nuestro equipo. Su recuerdo y su pasión seguirán inspirándonos siempre”, escribieron.

¿Cómo murió Fede Dorcaz, participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

De acuerdo con los primeros reportes, Fede Dorcaz, cantante argentino, fue asesinado durante la noche del pasado jueves 9 de octubre en la Ciudad de México. Aún se desconoce si fue un asalto o un ataque directo.

No obstante, de manera extraoficial se ha dicho que el joven se resistió a un asalto, por lo que los criminales lo atacaron.

Su equipo de prensa también lanzó un comunicado expresando lo tristes que se sienten por la noticia y pidiendo al público que lo recordaran como la gran persona que fue.

“Fede Dorcaz era un artista lleno de sueños y metas por cumplir. Su partida deja un profundo vacío entre quienes lo conocieron, trabajaron con él y lo admiraban. Su legado artístico y humano vivirá en el corazón de todos los que lo amamos y acompañamos en su camino”, manifestaron.

Por otra parte, C4 Jiménez, a través de su cuenta de X, contó que, aparentemente, sí habría sido un ataque directo, pues le habrían dejado todas sus pertenencias. Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial.

Muere Fede Dorcaz, participante confirmado de Las estrellas bailan en Hoy / IG: @fededorcaz

¿Quién era Fede Dorcaz, participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Federico Dorcaz, conocido más como Fede Dorcaz, era un cantante y modelo de origen argentino. Nació el 28 de enero de 1996. Tenía 29 años al momento de su muerte.

A los 13 años, se mudó a España con su familia, en búsqueda de mejores oportunidades. Cuando cumplió 18, empezó a trabajar en una agencia de modelaje, lo que le permitió trabajar en diversos países como Italia y Estados Unidos. Colaboró con marcas reconocidas como Armani y Dolce & Gabbana.

En 2017, debutó en la música con su primer sencillo ‘Si tú me quisieras’. A partir de eso, ha lanzado varios éxitos y ha dado conciertos en México.

En 2023, se mudó a tierras mexicanas para impulsar su carrera. A la par de eso, era sumamente popular en redes sociales. Tan solo su cuenta de Instagram cuenta con 367 mil seguidores. Se contemplaba su participación en ‘Las estrellas bailan en Hoy’ junto a su novia, Mariana Ávila.

Fede Dorcaz / IG: @fededorcaz

