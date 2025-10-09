Exconductora de Venga la alegría da salto inesperado a Las estrellas bailan en Hoy: ¿Quién es?

Una exconductora de Venga la alegría fin de semana dará un giro a su carrera televisiva al integrarse al elenco de Hoy para la nueva temporada de Las estrellas bailan. La noticia ha causado revuelo entre los seguidores de ambos programas, quienes esperan ver cómo su experiencia en conducción y su carisma frente a las cámaras se traducen ahora en la pista de baile.

Su llegada no solo promete emoción y talento sobre la pista, sino que también abre la puerta a rivalidades y momentos virales que seguro dominarán las redes sociales durante la temporada. Fans y críticos están atentos a cada paso que dé en esta nueva etapa de su carrera.

La nueva edición de Las estrellas bailan en Hoy ya genera revuelo con la incorporación de una exconductora de la competencia. / Foto: IG/lasestrellasbailanenhoy

¿Quiénes son los participantes de Las estrellas bailan en Hoy?

La nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy promete estar llena de ritmo, emoción y mucha personalidad con un elenco diverso que combina talento, carisma y figuras muy queridas del espectáculo y las redes sociales.

Desde actores consolidados hasta influencers y comediantes, esta edición busca conquistar al público con historias, desafíos y momentos memorables sobre la pista. A continuación, te presentamos a los participantes confirmados para esta nueva emisión:

Marcelia Figueroa

Michelle González

Jimena Longoria

Gualy Cárdenas

El Chevo

Aldo Guerra

Jessica Díaz

Jade Fraser

Malillany Marín

Aarón Mercury

Karenka

Kunno

Marcos Montero

¿Quién es la exconductora de Venga la alegría que llega a Hoy?

‘La Bebeshita’ llevará su personalidad extrovertida y su carisma a la pista de Las estrellas bailan en Hoy, enfrentando nuevos retos y demostrando que su talento no se limita a la conducción o a la pantalla chica. Su participación genera expectativa entre los televidentes, quienes estarán atentos a cómo domina los ritmos más exigentes y sorprende con su evolución en cada presentación.

La producción de Hoy apuesta a su popularidad para renovar la energía del programa y crear momentos memorables que mantengan a la audiencia al filo del asiento durante toda la temporada. Segú usuarios, este nuevo paso en su carrera confirmaría que Daniela Alexis sigue consolidándose como una de las figuras más seguidas del entretenimiento y la farándula mexicana.

‘La Bebeshita’ es la nueva participante confirmada para Las estrellas bailan en Hoy. / Foto: IG/bebeshitadany

¿Cómo fue la presentación de ‘la Bebeshita’ en Las estrellas bailan en Hoy?

La emoción invadió el foro de televisión cuando Daniela Alexis fue sorprendida en plena transmisión con la noticia de que formará parte de la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy. Todo comenzó cuando la exparticipante de La casa de los famosos participó como modelo para los peinados del matutino, sin imaginar que recibiría una caja muy especial que cambiaría su día por completo.

Al abrirla, leyó el mensaje que confirmó su ingreso: “Felicidades, eres uno de los elegidos para formar parte de Las estrellas bailan en Hoy”.

Visiblemente conmovida, ‘la Bebeshita’ no pudo contener las lágrimas y compartió su emoción frente a las cámaras. “Muy feliz, es mi primera vez aquí, estoy muy feliz y emocionada, no sé bailar tanto, pero voy a dar mi mayor esfuerzo”, expresó con una sonrisa, mientras era arropada por sus compañeras. En ese momento, Tania Rincón la animó con palabras llenas de cariño: “Es una oportunidad muy bonita e increíble”.

El ambiente se volvió aún más emotivo cuando Andrea Escalona se unió al abrazo entre risas y lágrimas, celebrando la llegada de la nueva integrante.

Rincón cerró el momento con un mensaje de bienvenida que reflejó el espíritu del programa: “Qué gusto tenerte acá, aprovecha mucho la oportunidad. Bienvenida a Las estrellas bailan en Hoy”. Así, entre aplausos y emoción, ‘la Bebeshita’ inició una nueva etapa en su carrera, lista para conquistar al público desde la pista de baile.

‘La Bebeshita’ es una de las influencers que será parte de Las estrellas bailan en Hoy. / Foto: IG/bebeshitadany

¿Cuándo y dónde ver EN VIVO Las estrellas bailan en Hoy?

La esperada nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy llegará a las pantallas el lunes 13 de octubre, lista para llenar las mañanas de ritmo, emoción y mucha competencia. El popular reality de baile, que reúne a figuras del espectáculo y las redes sociales, se transmitirá en televisión abierta por Las estrellas y también estará disponible en streaming a través de ViX, para que nadie se pierda ni un solo paso.

Con nuevas parejas, coreografías espectaculares y momentos cargados de energía, esta edición promete convertirse en uno de los estrenos más comentados del otoño televisivo.