Kunno, amigo de Ángela Aguilar, le piden se una a Las estrellas bailan en Hoy ¿y lo rechaza?

Las estrellas bailan en Hoy 2025 está a nada de estrenarse en el matutino de la televisora de San Ángel, y a solo un día de haber revelado a Aarón Mercury, exhabitante de La casa de los famosos México 2025, ahora sorprenden al anunciar a otro participante: Kunno, ¿lo rechazó? ¡Entérate!

El influencer Kunno rompió en llanto en redes y reveló haber sido víctima de una agresión. / Instagram: @kunno

¿Kunno, amigo de Ángela Aguilar y Nodal, se une a Las estrellas bailan en Hoy 2025?

La mañana del 7 de octubre, el matutino Hoy volvió a sacudir las redes sociales al revelar a otro de los famosos que se integran a la nueva temporada de Las estrellas bailan en Hoy 2025. Y no se trata de cualquier celebridad: es nada más y nada menos que Kunno, el influencer que ha sido vinculado sentimental y amistosamente con figuras como Ángela Aguilar y Christian Nodal.

La revelación se dio en plena transmisión en vivo, durante la sección de moda, cuando Galilea Montijo interrumpió el momento para entregarle una caja misteriosa al también tiktoker. Lo que parecía una dinámica divertida terminó siendo una invitación formal al reality de baile más visto de la televisión mexicana.

“Bravo nuestro modelo, quédate ahí porque sabes qué me están diciendo un pajarito. Es que me mandaron en este día a coronarte, pon tu cabeza para coronarte, mira qué corona tan pesada” Galilea Montijo

La reacción de Kunno fue tan inesperada como viral: “No quiero, en qué me comprometieron. Estoy hasta temblando…”, soltó entre risas nerviosas al leer la carta que lo confirmaba como uno de los participantes oficiales.

Kunno terminó aceptando el reto y hasta se puso la playera oficial del reality: “La playera, me tengo que encuerar… Qué fuerte. Espero hacer un buen trabajo, que me pongan coreos de caminatas”, bromeó el influencer, fiel a su estilo.

Galilea Montijo no dudó en mostrar su apoyo: “A mí se me hace que este baila… La competencia está muy fuerte”, dijo la conductora, dejando claro que Kunno no será un participante más, sino uno de los más observados.

¿Cuándo empieza Las estrellas bailan en Hoy 2025 y qué famosos están confirmados?

La séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy 2025 arranca el lunes 13 de octubre dentro del programa Hoy, transmitido por el Canal de Las estrellas. Esta edición promete ser una de las más intensas, con 12 parejas de famosos, coreografías espectaculares, momentos virales y un jurado más exigente que nunca.

La producción llega justo después del final de La casa de los famosos México 2025, lo que garantiza que el público seguirá enganchado con el drama, el talento y la competencia en vivo.

Los famosos confirmados hasta ahora son:

Jessica Díaz , actriz y cantante

, actriz y cantante Aldo Guerra , actor

, actor Jimena Longoria , influencer y conductora

, influencer y conductora Gualy Cárdenas , esposo de Jimena

, esposo de Jimena Michelle González , actriz

, actriz Marcelia Figueroa , hija de Joan Sebastian

, hija de Joan Sebastian Chevo , comediante

, comediante Jade Fraser , actriz

, actriz Malillany Marín , actriz

, actriz Aarón Mercury , influencer

, influencer Kunno, influencer y modelo

Además, Tania Rincón, conductora del programa, adelantó que esta temporada será una de las más reñidas, ya que los participantes tienen experiencia en el escenario y están dispuestos a darlo todo.

