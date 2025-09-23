¿Quién es la primera famosa confirmada para Las estrellas bailan en Hoy 2025? ¡Nadie se lo esperaba!

El regreso de Las estrellas bailan en Hoy 2025 está a la vuelta de la esquina y este lunes se reveló la primera celebridad que se atreverá a brillar en la pista de baile. La sorpresa tuvo lugar durante la función de la obra de teatro Lagunilla mi barrio, donde Maribel Guardia hizo un anuncio que nadie esperaba.

¿Quién es la primera famosa confirmada para Las Estrellas Bailan en Hoy?

¿Quién es la primera famosa confirmada para séptima temporada Las estrellas bailan en Hoy 2025?

La séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy 2025 ya comenzó a generar expectativa y este lunes se reveló el nombre de la primera celebridad que se enfrentará al reto de conquistar la pista de baile. La noticia no se dio en el foro del programa, sino en un escenario completamente distinto: el teatro donde se presenta la obra Lagunilla mi barrio.

La encargada de dar la sorpresa fue nada menos que Maribel Guardia, quien frente al público presente anunció que tenía un mensaje muy especial que compartir. Lo que nadie esperaba era que ese mensaje fuera el anuncio oficial de la primera famosa confirmada para el concurso de baile más visto de la televisión mexicana.

La hija de Joan Sebastian fue presentada como la primera famosa confirmada en el reality de baile del programa Hoy.

Y sí, la revelación dejó a todos con la boca abierta: Marcelia Figueroa, hija del legendario cantautor Joan Sebastian y hermana del fallecido Julián Figueroa, será parte de Las estrellas bailan en Hoy. La joven subió al escenario visiblemente emocionada y recibió la noticia de manos de Maribel, quien leyó una carta enviada por la producción del programa.

“Estoy feliz de esta increíble sorpresa, no me la esperaba estar en Las estrellas bailan en Hoy” Marcelia Figueroa

Además, agregó que el hecho de que Maribel Guardia fuera quien le entregara el anuncio lo hacía aún más especial: “Te admiro y también es como que mi hermano me lo está dando”, expresó, haciendo referencia a la estrecha relación que Maribel tuvo con Julián Figueroa.

Durante el anuncio, Marcelia confesó que su padre, Joan Sebastian, siempre la motivó a seguir su pasión por el baile:

“Desde chiquita he bailado, y mi papá siempre me decía que no lo dejara, que lo hacía muy bien” Marcelia Figueroa

¿Quién es Marcelia Figueroa, la hija de Joan Sebastian que estará en Las estrellas bailan en Hoy 2025?

Marcelia Figueroa, cuyo nombre completo es Joana Marcelia Figueroa Espino, es una de las hijas menores del legendario cantautor Joan Sebastian y de su última esposa, Alina Espino. Nació el 10 de febrero de 1998, por lo que actualmente tiene 27 años.

Desde muy joven mostró inclinación por el arte. Estudió la secundaria en Irlanda, donde descubrió su pasión por el teatro musical, y más adelante se formó profesionalmente en actuación en la American Academy of Dramatic Arts en Los Ángeles, Estados Unidos

Además de su formación artística, Marcelia ha participado en proyectos como la telenovela Marea de pasiones y el reality Los 50 de Telemundo. También lanzó el sencillo “De ellas”, parte del álbum póstumo de su padre.

Este respaldo familiar, sumado a su formación artística llevó a que en redes la consideraran como una de las participantes más prometedoras de esta nueva edición del reality. Según cibernautas, su presencia no solo suma talento, sino también una carga emocional.

¿Cuándo inicia Las estrellas bailan en Hoy 2025 y qué se espera de esta temporada?

La séptima temporada de Las estrellas bailan en Hoy ya tiene fecha confirmada: el gran estreno será el lunes 13 de octubre, dentro del matutino Hoy, transmitido por el Canal de las estrellas.

La producción promete una edición cargada de emociones, con 12 nuevas parejas de famosos, coreografías espectaculares, momentos virales y un jurado implacable que no perdonará ni un paso en falso. Esta temporada llega justo después del final de La casa de los famosos México 2025, lo que garantiza que el público seguirá enganchado con el drama, el talento y la competencia en vivo