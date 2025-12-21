Rosa Caiafa, participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, explota contra Ema Pulido: “No mide sus palabras”

Rosa Caiafa, participante de Las estrellas bailan en Hoy 2025, respondió de forma contundente cuando se le preguntó sobre las críticas que ha recibido, junto a su pareja de baile Kunno, por parte de Ema Pulido.

“Ema Pulido es una mujer a la que respeto y admiro. Ella es una artista y conoce mucho del baile, pero siento que habla mucho y al final no dice nada. No se le entiende. Hay que escucharla detalladamente para comprender lo que quiere dar a entender”, expresó.

Rosa Caiafa / Francisco Mancera, IG:@roSacaiaFar, @PaPikunno, @ProGraMaho

Te recomendamos: Kunno revela que Aarón Mercury le pasa “notas secretas” en ‘Las estrellas bailan en Hoy’, ¿reconciliación?

¿Qué opina Rosa Caiafa, participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’, sobre Ema Pulido?

Aseguró que la puntuación de Ema Pulido no ha sido coherente. “Dice las cosas a su manera y uno tiene que ponerse a descifrarlo. Es difícil entenderla. Es la más estricta y la que da el puntaje más bajo. Se contradice mucho. No es congruente cuando toma la decisión del voto”.

Caiafa resaltó que se la ha complicado comunicarse con ‘la Juez de hierro’. “¡No mide sus palabras! En ocasiones es muy dura y tosca para hablar. A veces no sabes ni qué responder ante todo eso. Es una señora a quien se le debe respeto, aunque la comunicación con ella no es nada fácil. Al final, lo único que queda es escucharla y rescatar lo que realmente funcione”.

Ema Pulido / Francisco Mancera, IG:@roSacaiaFar, @PaPikunno, @ProGraMaho

No te pierdas: ¿Ema Pulido renuncia a Hoy por culpa de Aarón Mercury y Briggitte Bozzo? Coreógrafa se enfrenta a la jueza

¿Cómo fue la relación entre Rosa Caiafa y Kunno en ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Se sorprendió por ser una de las parejas que llegaron a la recta final: “No imaginé llegar tan lejos en esta competencia. Kunno y yo no somos una pareja de baile profesional, pero sí le hemos dado a todo lo que nos ponen. Pese a las cosas que han sucedido, seguimos firmes y juntos. Hemos hecho buen equipo”.

A pesar de las diferencias que tuvo con Kunno en el proceso, dejó claro que no se enganchó con nada. “Desde el principio, hice clic con Kunno. Para serles muy sincera, no lo conocía. Con el tiempo me he podido dar cuenta de que ha sido un gran compañero, aunque hayamos tenido discusiones o peleas entre nosotros. Nos han servido esos tropiezos para crecer”.

Se emocionó por la oportunidad que le dio el programa Hoy: “Estoy agradecida por la oportunidad. Soñé con entrar a un reality de baile y lo conseguí. ¡Me encanta bailar! Aunque ha sido todo un reto, ya que una cosa es saber bailar y otra aprenderse las coreografías. Es una puerta importante para todo lo que quiero hacer aquí en México”, concluyó.

Rosa Caiafa y Kunno / Francisco Mancera, IG:@roSacaiaFar, @PaPikunno, @ProGraMaho

¿Quién es Rosa Caiafa, participante de ‘Las estrellas bailan en Hoy’?

Rosa Caiafa es una influencia y modelo de origen colombiano.

Nació el 6 de diciembre de 1988. Actualmente, tiene 37 años.

A lo largo de su carrera, ha participado en diversos realities como Desafío Colombia y Reto 4 Elementos México.

Ganó notoriedad al participar en ‘La casa de los famosos All-stars’ como parte de ‘La nueva generación’.

En Instagram, tiene más de 600 mil seguidores.

Se llegó a decir que tenía un romance con Paulo Quevedo

Para más consejos, así como notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.

Mira: Participante de Las estrellas bailan en Hoy sufre accidente y queda fuera de la semifinal: ¡rompen en llanto!