¡Lupita Jones y Kunno los primeros habitantes confirmados de La casa de los famosos 6! ¿Cuándo se estrena?

La casa todavía no abre sus puertas y el escándalo ya se instaló. Lupita Jones, ex Miss Universo y figura de carácter fuerte, fue confirmada como la primera habitante de La casa de los famosos 6. Y por si al drama le faltara un ingrediente explosivo, minutos después se confirmó Kunno, el influencer que divide opiniones y que representa el extremo opuesto: redes sociales, polémica constante, generación digital y cero filtro. Dos mundos chocando… y el encierro apenas comienza.

La casa de los famosos ¿se cancela? / Redes sociales

¿Cómo se dio a conocer la noticia de Lupita Jones y Kunno en La casa de los famosos?

El anuncio no llegó en silencio ni como simple comunicado: la producción de La casa de los famosos, de Telemundo, destapó los nombres de Lupita Jones y Kunno en plataformas oficiales del programa y televisión, provocando un estallido inmediato en redes sociales. Primero se reveló la participación de la ex Miss Universo con una presentación que causó revuelo, donde incluso apareció una corona como pista visual antes de mostrar su rostro. Después, el nombre de Kunno terminó de confirmar lo que ya era un fuerte rumor entre seguidores del reality.

En cuestión de minutos, La casa de los famosos 6 se colocó en tendencia, no solo por el fichaje, sino por lo que representa juntar dos perfiles tan distintos dentro de un encierro total.

¿Por qué la entrada de Lupita Jones a La casa de los famosos 6 ya está dando de qué hablar?

La llegada de Lupita Jones a La casa de los famosos 6 no es solo un fichaje más de celebridades: es una jugada estratégica de casting. Estamos hablando de la primera mexicana en ganar Miss Universo (1991), una mujer asociada a autoridad, exigencia y presencia mediática. Su imagen pública no es la de alguien que pase desapercibida, y eso, en un reality de convivencia, es dinamita pura.

La producción reveló su identidad durante el programa Hoy día con una dinámica que elevó el suspenso: una caja enorme, una corona en el interior y segundos después la aparición de la famosa, quien soltó la frase que ya es lema entre fans: "¡La reina madre llegó!”.

En un programa donde cada palabra pesa y cada gesto se analiza en redes, Lupita Jones podría convertirse en eje de alianzas o en blanco de estrategias para sacarla pronto. Su perfil encaja perfecto en el tipo de participante que divide opiniones: admirada por unos, retadora para otros.

¿Qué dijo Lupita Jones sobre su participación en La casa de los famosos 6?

Lejos de evasivas, la exreina de belleza Lupita Jones, confirmó todo frente a cámaras y prensa. Con una sonrisa que contrastaba con la presión del momento, fue directa al hablar de su ingreso al reality.

“Sí, estoy confirmada, sorprendida, pero feliz. Nos vemos en La casa de los famosos”. Lupita Jones

Lupita Jones conferencia de prensa / Estefanía Ramírez

Jailyne Ojeda es la tercera confirmada para La casa de los famosos 6

Y al encierro no solo llegarán Lupita Jones y Kunno. También fue confirmada Jailyne Ojeda Ochoa, influencer y modelo que promete subir la temperatura dentro de La casa de los famosos 6.

Con millones de seguidores y una imagen que siempre genera conversación, Jailyne se suma a este combo explosivo que mezcla autoridad, polémica y poder digital, perfil que desde ahora perfila choques, alianzas inesperadas y mucha tensión dentro de la casa.

¿Cuándo se estrena La casa de los famosos 6 y cómo será la dinámica?

El estreno de La casa de los famosos 6 está programado para el martes 17 de febrero a las 7pm, bajo la conducción de Jimena Gállego y Javier Poza, una dupla ya asociada al ritmo intenso del formato. El concepto se mantiene: celebridades viviendo juntas, aisladas del exterior, grabadas todo el tiempo y enfrentando pruebas, nominaciones y votaciones del público.

La promesa de esta temporada incluye alianzas inesperadas, rivalidades explosivas y estrategias que cambian semana a semana, elementos que se potencian con perfiles fuertes como el de Lupita Jones. El premio en efectivo, además del impacto mediático, eleva la competencia: nadie entra solo por exposición.

Con cámaras activas 24/7, cualquier comentario, gesto o discusión puede volverse viral. Y eso convierte a cada habitante en protagonista… o en tendencia negativa.

El estreno de La casa de los famosos / Captura de pantalla

¿Quiénes podrían entrar a La casa de los famosos, de Telemundo?

Por ahora, la producción solo ha confirmado oficialmente a Lupita Jones, Kunno y Jailyne Ojeda Ochoa pero los rumores no descansan. Fans aseguran haber detectado pistas que apuntan a presuntamente a Jade Fraser, exparticipante de Las estrellas bailan en Hoy, donde quedó como finalista.

También está Harold Azuara, actor mexicano y ex participante de MasterChef; Caeli, influencer y creadora de contenido, quien también pasó por la pista de Las estrellas bailan en Hoy; y Damián Cervantes, comediante e influencer mexicano originario de Iztapalapa, cuya irreverencia podría dar mucho de qué hablar dentro del encierro.

Incluso, Telemundo avivó aún más la conversación al lanzar una convocatoria en redes sociales para que los fans escribieran el nombre del artista favorito que les gustaría ver encerrado en La casa de los famosos, dejando claro que el casting todavía puede dar más sorpresas. Sin embargo, la cuenta oficial de La casa de los famosos no ha confirmado dicha información. Por esta razón, todo queda en puntual calidad de RUMOR.