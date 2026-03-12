Integrante de La casa de los famosos hace señal de auxilio; la Jefa pone sanción tras pleito entre habitantes

La noche del 11 de marzo en “La casa de los famosos 6" estuvo marcada por el caos y los enfrentamientos y la situación se salió de control. Mientras Oriana Marzoli se rebelaba contra la autoridad de la Jefa y acusaba a la producción de crear un ambiente más hostil, Vanessa Arias sorprendió a todos en el confesionario con una señal de auxilio ante violencia machista.

La situación generó polémica en redes sociales y críticas por parte de exconcursantes, quienes cuestionaron la forma en que la actriz manejó su conflicto dentro del reality, mientras los pleitos entre habitantes seguían escalando sin freno.

La jefa pone fin a la violencia en La casa de los famosos Telemundo 6 y una participante denuncia violencia psicológica. / Redes sociales

¿Qué señal de auxilio hizo Vanessa Arias en La casa de los famosos 2026 y qué significa?

Durante su nominación, Vanessa Arias declaró sentirse incómoda por la violencia psicológica y, al finalizar su nominación, realizó un gesto con la mano que llamó poderosamente la atención. Usuarios en redes sociales señalaron que se trataba de la señal utilizada por mujeres para pedir ayuda frente a situaciones de maltrato o peligro, misma que Alicia Villarreal hizo en 2025 para denunciar violencia.

Un símbolo reconocido a nivel internacional para alertar sobre violencia doméstica. La acción encendió el debate: ¿buscaba Vanessa transmitir un mensaje real de peligro o era un recurso para expresar su malestar dentro del reality?

“Yo estoy sufriendo violencia psicológica”, comentó Vanessa Arias. Sin embargo, en redes la han criticado por jugar con temas serios y se ha comentado que si realmente se siente agredida, lo más seguro sería salir del reality.

Sergio Mayer critica a Vanessa Arias por señal de auxilio en La casa de los famosos 2026

El actor mexicano Sergio Mayer se pronunció en vivo desde su TikTok sobre la polémica señal de Vanessa. “Eso no está correcto. Esta señal implica que es una mujer maltratada. Hoy en día cientos de mujeres son violentadas y Vanessa está en una situación de privilegio. Hacer esto en un programa nacional me parece una falta de respeto y una agresión”, señaló.

Sergio Mayer calificó la acción como “una gran irresponsabilidad y una tremenda estupidez” y agregó que, de ser un caso real, la familia o el equipo de Vanessa deberían actuar de inmediato para garantizar su seguridad.

La Jefa de La casa de los famosos 2026 estalla tras violencia de los habitantes

La tensión dentro de la casa no se limitó a Vanessa Arias. Fabio Agostini se levantó durante la transmisión para retar a Josh Martínez, mientras Caeli protagonizaba conflictos con Vanessa y Julia Argüelles, quien terminó llorando.

La Jefa intervino en varias ocasiones, recordándoles que la convivencia debía mantenerse con respeto y moderación.

“Estamos en vivo, trasladando su convivencia a toda una comunidad; estamos dando una imagen”, lamentó, evidenciando su frustración ante la constante agresividad de los habitantes.

¿Qué sanción puso la Jefa de La casa de los famosos 2026 tras otro fuerte enfrentamiento de los habitantes?

El colmo llegó durante la nominación, cuando Oriana desobedeció a la Jefa hasta tres veces. Ante los continuos enfrentamientos y la falta de respeto hacia la autoridad, la Jefa tomó una decisión histórica: todos los habitantes quedaron nominados en “La casa de los famosos Telemundo 2026".

“No me dejan otra opción que tomar una drástica decisión: absolutamente todos los habitantes quedan nominados”.

Además, lanzó una advertencia: si persisten los niveles de agresividad y rebeldía, habrá sanciones aún más severas. La dinámica dentro de la casa promete seguir siendo explosiva y, con estas medidas, queda claro que la producción no permitirá que los conflictos sigan escalando sin consecuencias.

“Si siguen estos niveles de agresividad, pero sobre todo de menosprecio a mi autoridad y a la de los conductores, habrán sanciones más duras aún”, concluyó.

