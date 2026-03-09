La casa de los famosos Telemundo 2026: ¿Quién es el tercer eliminado del reality HOY, 9 de marzo?

Este lunes 9 de marzo, La casa de los famosos Telemundo 2026 vive momentos de alta tensión entre habitantes y público. Son seis los famosos en riesgo y, ante la salida de Lupita Jones hace una semana, las sorpresas parecen no parar en el reality. ¿Quién fue el eliminado?

¿Quiénes son nominados de la tercera semana de La casa de los famosos Telemundo 2026?

En este momento, seis participantes se encuentran en la placa de nominación y corren el riesgo de convertirse en el tercer eliminado de la temporada en La casa de los famosos Telemundo 2026, ellos son los que están en peligro:



Josh Martínez,

Celinee Santos,

Julia Argüelles,

Jailyne Ojeda,

Caeli,

Sergio Mayer

Cabe señalar que Fabio Agostini también formaba parte de la lista de nominados; sin embargo, Stefano, quien obtuvo el liderazgo semanal y mantuvo el poder de salvación, optó por retirarlo de la placa. Esta decisión fue bien recibida por gran parte de los seguidores del programa.

¿Qué habitante sería el eliminado de La casa de los famosos Telemundo 2026 según filtraciones?

Algunas encuestas realizadas en distintos portales de espectáculos, entre ellos el sitio Vaya, vaya, han dado pistas sobre quién podría convertirse en el próximo eliminado de La casa de los famosos Telemundo 2026.

De acuerdo con esas primeras encuestas, los participantes que aparentemente cuentan con mayor respaldo del público serían.



Julia Argüelles, con el 29% de los votos

Sergio Mayer, con el 23%

Mientras tanto, Jailyne Ojeda y Celinee Santos aparecerían empatadas con 13% de apoyo cada una. Por su parte, Caeli registraría alrededor del 12% de respaldo.

Con base en estos resultados preliminares, quien estaría en mayor riesgo de abandonar la competencia sería Josh Martínez , ya que en dichas encuestas apenas habría alcanzado 10% de apoyo.

No obstante, es importante señalar que estos datos no correspondían a cifras oficiales, por lo que el nombre del tercer eliminado solo se confirmará durante la gala de eliminación que se celebrará esta noche.

¿Quién fue el eliminado de La casa de los famosos hoy 9 de marzo?

Sergio Mayer se convirtió en el eliminado de la tercera semana en el programa . ¿Se cumplieron las especulaciones?

