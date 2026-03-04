Sergio Mayer llora desconsolado en La casa de los famosos 2026 y pide perdón, ¿quiere abandonar la casa?

Sergio Mayer, quien hace unos días generó polémica tras las declaraciones de Poncho de Nigris sobre los supuestos 35 mil dólares ofrecidos en “La casa de los famosos 2026" de Telemundo, se quebró dentro del reality. El también exparticipante de la primera edición de “La casa de los famosos México” mostró un lado vulnerable que pocos habían visto hasta ahora.El encierro, como se sabe, pone las emociones a flor de piel, y esta vez no fue la excepción: el actor rompió en llanto frente a las cámaras y lanzó un mensaje que dejó a todos preguntándose ¿está a punto de abandonar el reality?

Sergio Mayer llora en La casa de los famosos 2026 ¿no aguanta más? / Capturas de pantalla

¿Por qué Sergio Mayer rompió en llanto en La casa de los famosos 2026?

Recientemente, Sergio Mayer mostró su lado más vulnerable como padre al enviarle un emotivo mensaje a Antonia, la mayor de las hijas que tiene con Issabela Camil, justo antes de que ella iniciara una etapa muy importante de su vida, pero él no puede estar con ella por lo cual le envío un mensaje.

El actor se acercó a las cámaras de la casa del reality para dirigirse a su hija de 19 años, quien viaja a Londres para continuar con sus estudios. “Antonia, mañana te vas a Londres con mami, te vas a estudiar. No sé cuándo te vuelvo a ver. Te juro, te prometo que en cuanto salga de aquí me voy a verte mi amor”, dijo, intentando contener las lágrimas.

Debido al encierro del programa, Mayer no pudo acompañar a su hija en su despedida. “No me puedo ir contigo, no te puedo acompañar”, expresó:

“Yo sé que esta es tu primera experiencia así sola. Cuídate mucho Antonia, vas a estar solita en Londres y aquí voy a estar pensando en ti”, agregó mientras las emociones lo superaban.

Sergio Mayer se quiebra por su hija Antonia y le hace promesa en La casa de los famosos

Preocupado por su bienestar, Sergio Mayer le dejó algunas recomendaciones: “Por favor, no te separes de mami ahora que estés allá, escucha todo lo que te diga y estate pendiente”. También le pidió: “Cuídate mucho, por favor comunícate con mami y estate pendiente todos los días. Perdóname por no haber podido estar contigo en este momento tan importante de tu vida”.

Sergio reiteró su promesa de reencontrarse con ella apenas pueda: “Te juro por Dios que en cuanto salga de aquí lo primero que voy a hacer es ir a verte”. Y no dudó en expresar su orgullo como padre: “Estoy orgulloso de ti, sé que lo vas a hacer estupendamente bien y eres una guerrera, una chin... y estoy muy orgulloso de ti”.

Además, mencionó que, en caso de ser expulsado del reality, lo primero que haría sería reunirse con su hija y toda su familia

Sergio Mayer confiesa la razón por la cuál entró a La casa de los famosos 2026

Tras romperse, uno de los habitantes de la casa lo consoló, y el actor Sergio Mayer reconoció que lo más difícil es estar lejos de su hija en un momento tan importante de su vida.

“Estoy aquí para que ella pueda ir a estudiar”, compartió Mayer entre lágrimas, refiriéndose a Antonia, la mayor de sus hijas con Issabela Camil, quien se encuentra por iniciar una etapa académica en Londres. El actor explicó que su decisión de entrar al programa fue pensando en el bienestar de su familia y en darle a su hija la oportunidad de seguir sus sueños, aunque él no pueda acompañarla físicamente.

Sergio Mayer recibe comentarios de sus hijas / Instagram: @sergiomayerb

¿Quién es Antonia Mayer?

Antonia Mayer es la hija mayor de Sergio Mayer y la actriz Issabela Camil. La joven de 19 años siempre ha apoyado a su familia, fue una clara defensora de su padre cuando este estuvo en La casa de los famosos México y también mostró su apoyo a Sergio Mayer Mori cuando esté estuvo en La granja VIP.

Hace algunos años debutó como actriz con la película Soy tu fan (2022) También formó parte de la serie homónima y más adelante participó en la producción El amor no tiene receta (2024)

Comenzó su carrera como modelo desde muy joven y ha logrado consolidarse en redes sociales. Es muy activa en Instagram y TikTok, donde comparte contenido sobre moda, viajes y estilo de vida.

