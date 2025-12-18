Linet Puente revela si le prohibieron hablar de Sergio Mayer Mori en La granja VIP

Sergio Mayer Mori finalmente se presentó este martes en “La granja VIP” para compartir su experiencia; sin embargo, la ausencia de Linet Puente y Ferka no pasó desapercibida. Esto ocurrió luego de que el Sergio Mayer acudiera a las autoridades para solicitar a un juez una orden de restricción y acusar a ambas de hacer apología del delito de estupro que asegura vivió su hijo con Natália Subtil.

¿Qué dijeron Linet Puente y Ferka de Sergio Mayer Mori en La granja VIP y por qué estalló la polémica?

Luego de que el también cantante Sergio Mayer Mori reveló cómo conoció y tuvo una relación con Natália Subtil cuando él era todavía menor de edad y posteriormente tuvieron una hija.

Linet señaló que, por la forma en que Mayer Mori relató los hechos, parecía insinuar que, en aquel entonces, haber conquistado a Natália —quien le llevaba alrededor de una década de diferencia— representó para él una especie de logro. Por su parte, Ferka añadió que, aunque Sergio tenía 17 años cuando su hija fue concebida, ya había alcanzado la mayoría de edad al momento de su nacimiento.

Asimismo, Ferka ocupó sus redes sociales y volvió a abordar el tema. A través de su cuenta de ‘X’, puntualizó que a Sergio Mayer Mori nadie lo “forzó” a tener una relación con Subtil. Por esta razón, no habría sido un “abuso” por parte de la modelo brasileña.

Sergio Mayer Mori y Natalia Súbtil

¿Qué medidas legales tomó Sergio Mayer ante las declaraciones de Linet Puente y Ferka?

Durante las últimas semanas, Ferka y Linet Puente, panelistas de “La granja VIP”, no han emitido una disculpa pública por las declaraciones que realizaron sobre Sergio Mayer Mori. Ante esta situación, Sergio Mayer decidió iniciar acciones legales.

El 28 de noviembre, el actor acudió a los juzgados de Dr. Lavista para solicitar medidas de protección a favor de su hijo, Sergio Mayer Mori; de su nieta, y de él mismo. De acuerdo con Mayer, su objetivo es que exista mayor responsabilidad en lo que se comunica tanto en los medios como en los programas de televisión. Así lo expresó en un encuentro con la prensa, en el que estuvo presente TVNotas:

“Muy contento porque el juez nos acaba de otorgar las medidas de protección a favor de Sergio, a favor de mi nieta y a mi favor....Cuando se tiene un micrófono y se tiene una cámara o una pluma, se tiene una gran responsabilidad y hay que asumir las consecuencias”.

“No es denuncia, se solicitaron unas medidas de protección para evitar estar haciendo comentarios de la vida privada, íntima y que afecten a mi nieta, principalmente”, agregó.

Finalmente, Sergio Mayer reiteró que minimizar lo ocurrido entre Sergio Mayer Mori y Natália Subtil constituye “apología del delito”

“Están minimizando un delito tan grave como lo es el estupro, lo estamos minimizando, lo estamos haciendo muy normal... Estoy haciendo esto, previendo para evitar y proteger, tanto a él, como a mi nieta, porque él no puede protegerse ahorita... No normalicemos y no pensemos que, por ser hombre, pierde sus derechos”.

¿Linet Puente no puede hablar ni acercarse a Sergio Mayer Mori?

La ausencia de Linet Puente y Ferka en la la gala del martes “La granja VIP”, donde estuvo Sergio Mayer Mori llamó la atención y generó especulaciones, especialmente en medio de la polémica legal que rodea a Sergio Mayer y a las versiones sobre una posible restricción que habría impedido su presencia en el programa.

“Sergio Mayer Mori estuvo presente en la gala de nominación y toma ‘perro tu croqueta’, porque ni Linet Puente ni Ferka asistieron a la gala debido a que, presuntamente, tienen una orden de restricción. No pueden hablar ni estar con Sergio Mayer Mori, reveló Gerardo Escareño en su canal de YouTube Vaya Vaya.

Al respecto, Linet Puente publicó una historia en la que negó dicha versión y aseguró: “Y no, nadie le prohibió nada a nadie. No saquen conjeturas, amigxs. Investiguen primero y más si son colegas periodistas. Hagan su chambita, compañerxs, no sean malitos. El que entendió, entendió”.

