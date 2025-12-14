Sergio Mayer Mori se “compromete” con Carolina Ross y juntos sorprenden con una inesperada noticia

Sergio Mayer Mori y Carolina Ross sorprendieron en redes esta semana al anunciar una feliz noticia a sus seguidores. ¿Son novios? ¿Qué está pasando entre ellos?

La realidad es que Sergio y Carolina están más unidos que nunca, pero en el terreno musical. Los intérpretes anunciaron una nueva colaboración que marca un “compromiso” artístico que emocionó a sus fans.

¿Hubo romance en La granja VIP? Carolina Ross admite atracción por Sergio Mayer Mori / X / IG

¿Qué pasó entre Sergio Mayer Mori y Carolina Ross en La granja VIP?

Recordemos que Sergio Mayer Mori quedó flechado con la belleza y talento de Carolina Ross en “La granja VIP”.

La cantante abandonó el reality en la primera semana y Sergio confesó que le gustaba; incluso dijo que no le agradó que fuera eliminada tan pronto: “Qué linda se ve mi esposa”, comentó tras verla en la gala donde dejó su legado.

“Ya que salga de aquí, iré a buscarte, Caro”, expresó, y hasta le reclamó en broma a Eleazar que no le perdonaría haber traicionado a su “esposa”.

Carolina Ross también reconoció, tras salir de “La granja VIP”, que Sergio sí le gustaba.

En una entrevista para TVNotas, la misma Carolina Ross confesó que sí llegó a sentirse atraída por Sergio Mayer Mori: “Al principio platicamos mucho de música. De hecho, él me salvó para que pudiera tener una cama en la primera dinámica. Después me quise alejar de él porque sí está guapetón y no quería que me llamara la atención”.

Mira: Sergio Mayer Mori es captado presuntamente fumando en La granja VIP y cámaras ¡lo censuran! VIDEO

Sergio Mayer Mori y Carolina Ross lanzan inesperada colaboración musical. / Redes sociales

¿Qué harán Carolina Ross y Sergio Mayer Mori tras conocerse en La granja VIP?

De manera inesperada, Sergio Mayer Mori lanzó la colaboración “Princesa de la noche” junto a Carolina Ross. Ambos compartieron el estreno en redes, lo que tomó por sorpresa a muchos, pues Sergio continúa dentro de La granja VIP. ¿Se conocían desde antes? ¿Cuándo se grabó?

“‘Princesa de la noche’ con @carolinaross ya está disponible en todas las plataformas.Esta canción la escribimos @paulruche, @soultade.flp, @z_guuuy y yo un día en el estudio. Se la enseñamos a Caro, le gustó y se montó a grabarla. Espero que la disfruten y la bailen tanto como nosotros”, publicó la cuenta de Sergio Mayer Mori.

Mira: Bárbara Mori revela el día en que casi muere junto a Sergio Mayer Mori ¡por culpa de Fabiola Campomanes!

Sergio Mayer Mori y Carolina Ross lanzan inesperada colaboración musical. / Redes sociales

¿Cómo surgió la colaboración Princesa de la noche de Carolina Ross y Sergio Mayer Mori?

La realidad es que Sergio Mayer Mori y Carolina Ross no grabaron la canción al mismo tiempo. El tema es de Sergio y, al parecer, su equipo invitó a Carolina a participar para sumar su voz y estilo.

En entrevista con ABC Noticias, Carolina Ross explicó algunos detalles de cómo se dio esta colaboración:

“Esta rola me encanta. Él ni enterado porque mi padre santo está encerrado en la granja. Es una cumbia, para que vayan y nos apoyen con esta canción”.

Luego agregó: “Justo cuando salgo de ‘La granja’ me escribe su equipo para decirme que tenían esta canción y que les encantaría que me sumara. Yo estoy cantando mariachi, pero hacer cumbia me viene bien, porque siempre estoy reinventándome”, finalizó.

Mira: ¿Sergio Mayer Mori se fuma su churro en La granja VIP? Manola Diez lo aclara