Carolina Ross confiesa sus sentimientos hacia Sergio Mayer Mori y si compartió hombre con Fabiola Campomanes
Carolina Ross revela su conexión con Sergio Mayer Mori y aclara rumores sobre Fabiola Campomanes. ¿Compartió galán con la actriz? ¡Entérate este martes de TVNotas!
Carolina Ross, primera expulsada de La granja VIP, acepta que sí pudo existir un shippeo con Sergio Mayer Mori, pero que ella misma paró eso, pues no quería que la vieran enamorada dentro del reality: “Al principio platicamos mucho de música. De hecho, él me salvó para que pudiera tener una cama en la primera dinámica. Después, me quise alejar de él, porque sí está guapetón y no quería que me llamara la atención”.
“Entré con el objetivo de darme a conocer con mi música. Pensaba que, si más tarde se daba el shippeo, adelante, pero creía que no era el momento. Ya que salí descubrí que yo le llamaba la atención y él a mí, pero como nunca nos lo dijimos, pues ya no se dio. De una vez digo que, en febrero que tengo una presentación en la CDMX, está invitado para cantar conmigo”.
Mira: Ferka explota en La granja VIP por el reencuentro de Sergio Mayer Mori y Carolina Ross ¿Le dio información?
¿Por qué Carolina Ross decidió entrar a La granja VIP si se dedica a la música?
Participar en un reality de este estilo no fue cosa fácil para ella. Venía de hacer música y ahora la vida personal de Carolina Ross estuvo expuesta: “Todos me han dicho que cómo me animé a entrar a un reality, porque me dedico a la cantada. Pensamos que iba a ser algo bueno para mi carrera, porque hay muchas personas que no escuchan el regional mexicano o no son tan de redes sociales. Entonces, a través de un programa de televisión, iban a conocer mi proyecto, parte de mi historia y canciones. Aunque fue una semanita, logramos resultados muy lindos. Me había tocado ver formatos similares, pero definitivamente es muy distinto cómo se ve afuera que vivirlo”.
Cuando estuvo ahí, dice que pasaron muchas cosas por su cabeza. “Ahora, a sacar fuerza de mi interior y tratar de sobrellevar de la mejor manera. Cuando fue el pleito de Manola dije: ‘La voy a escuchar y no seguir el rollo’, pero cuando empezó a decir cosas de mí, y supe que estaba hablando a mis espaldas dije: ‘No me puedo quedar callada, porque el que calla otorga, y eso no es verdad’. Siempre he sido de decir las cosas de frente y por eso empecé a responder. Después no pasó nada, me pidió disculpas y todo se arregló. Como te digo, la percepción es muy distinta adentro que afuera”.
Lee: ¿Sergio Mayer Mori se habría enamorado de Carolina Ross en La granja VIP? Arremete contra Elazar por su salida
¿Carolina Ross compartió galán con Fabiola Campomanes y rompió el matrimonio de Kevyn Contreras?
Incluso nos compartió que en el pasado salió con un galán de otra de las participantes del reality, Fabiola Campomanes, y ahora que es más viral hasta la culpan de romper el matrimonio de Kevyn Contreras:
“No compartimos galán. Yo estaba conociendo un chico (Eduardo Capetillo Jr.), después veo una nota de que ellos están juntos o algo así y dije: ‘Estás jugando conmigo. No me parece y me hago a un lado’. La verdad, no supe si Fabiola sabía de mí como yo de ella, pero fue hace mucho de eso”, dijo respecto a Fabiola Campomanes.
“De lo otro, son mentiras. Tengo un área legal y todos esos medios que andan diciendo mentiras que paren de hacerlo, porque ni al caso y se tomarán cartas. Él (Kevyn Contreras) y yo somos amigos. De hecho, cuando estuve nominada estuvo muy pegado con mi mami y mi equipo para que me salvaran, pero él y yo solo hacemos comedia, nada más. No sé de dónde se sacaron esa nota”, dijo Carolina Ross.
Lee: ¿Igual que Ángela Aguilar? Carolina Ross ¿revela romance con Gussy Lau tras beso con Nodal?
¿Con quiénes conectó Carolina Ross dentro de La granja VIP y cómo manejó los conflictos?
En la semana que estuvo Carolina Ross dentro de La granja VIP, encontró tanto a personas buenas como a otras cuya vibra no estaba en su misma sintonía: “Con Lis tuve un lazo muy lindo. Ya nos habíamos visto antes, entonces platicamos más cosas. Siento que se comportó de forma maternal conmigo. Eso lo agradecí bastante. También al final conecté con Teo y Bea, que son personas lindas y transparentes. Lástima que nos tocó compartir esa placa de eliminación”.
Por último, habló de Eleazar Gómez:
“De Eleazar ya lo veía venir, porque yo lo había nominado. A pesar de que él me dijo que todo bien, sentía que sus vibras me decían lo contrario. Cuando me nominó corroboré que traía mala onda conmigo”.
Para más notas sobre tus celebridades favoritas, busca la versión impresa y digital de tu revista TVNotas. ¡No te la pierdas! También nos puedes encontrar en tu plataforma de pódcast preferida.