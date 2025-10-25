¿Igual que Ángela Aguilar? Carolina Ross ¿revela romance con Gussy Lau tras beso con Nodal?

Carolina Ross, primera eliminada de La granja VIP, continúa en la conversación pública gracias a una historia que compartió dentro del reality y que el público relacionó de inmediato con la ruptura entre Ángela Aguilar y el compositor Gussy Lau. Tras las reacciones, Carolina ofreció una entrevista a ‘Ventaneando’, donde aclaró las especulaciones en redes. ¡Se sinceró sobre si hay un romance con Lau! ¿Será?

Gussy Lau y Ángela Aguilar / Redes sociales y Canva

¿Qué dijo Carolina Ross sobre la supuesta infidelidad a Gussy Lau?

La primera eliminada de La granja VIP comentó que un amigo del gremio terminó su relación, en el pasado, debido a una infidelidad. La cantante no reveló el nombre de la persona involucrada y aclaró que la conversación se dio en un contexto de confianza, sin la intención de que se hiciera pública. Sin embargo, el público en redes relacionó la historia que contó Carolina Ross con Gussy Lau y su mediático romance con Ángela Aguilar tiempo atrás. Esto debido a las coincidencias de sus declaraciones.

Ante esto, la cantante confirmó que sí hablaba de Gussy. No obstante, cuando le preguntaron si sabía quién había sido la tercera persona involucrada, la cantante respondió que en ese momento no quiso escuchar nombres.

Esto dijo a Ventaneando:

“Somos grandes amigos y pues sí, me contó eso, pues de que, pues había terminado porque, pues le habían sido infiel” Carolina Ross

Según Ross, ella no tenía conocimiento previo de quién habría sido la entonces pareja de Lau, aunque reconoce que la historia tomó sentido una vez que en redes se vinculó a Ángela Aguilar y a su amigo, quienes fueron expuestos como pareja públicamente en 2022 tras la filtración de fotografías donde aparecían juntos. No obstante, dejó claro que ella no sabe de quién hablaba el compositor en ese momento.

“Me quiso contar, pero yo le dije que no me dijera nada, porque si se sabía algo, como ya se sabe ahorita, prefería que él no creyera que fue a través de mí. Yo le dije: ‘Cuéntame el pecado, no el pecador’”. Carolina Ross

#LoVisteEnVentaneando: ¿Ángela Aguilar le fue infiel a su ex Gussy Lau y por eso se terminó su relación? 💔 😱#Ventaneando por #AztecaUNO 📺 pic.twitter.com/6eJyjSc445 — Ventaneando (@VentaneandoUno) October 22, 2025

¿Carolina Ross y Gussy Lau tuvieron una relación?

Además, Carolina Ross aclaró que sí existió una cercanía emocional entre ella y Gussy Lau, pero las circunstancias nunca se alinearon para que se convirtieran en pareja. Según contó, hubo momentos donde el interés no coincidió:

“Cuando él quiso, yo no quise, y cuando yo quise, él no quiso. Entonces, me puede caer muy bien alguien, pero si no le echan ganas en la conquistadera, ¿cómo? Pues no”. Carolina Ross

Sin embargo, Ross recalcó que su vínculo siempre se mantuvo en el plano amistoso y que no existió una relación formal entre ellos.

Este punto volvió a encender el tema en redes, especialmente por la comparación con la relación que Gussy sostuvo con Ángela Aguilar, la cual también generó controversia tras hacerse pública sin intención de los involucrados.

Gussy Lau y Carolina Ross / Especial

¿Por qué se relaciona la historia contada por Carolina Ross con Ángela Aguilar y Gussy Lau?

La conversación se encendió desde La granja VIP, cuando Carolina relató que la exnovia de su amigo la había “ninguneado” al decir que ella “no era una artista”. Aunque la cantante evitó mencionar nombres o iniciales, la coincidencia con episodios pasados entre Gussy y Ángela llevó al público a conectar la narrativa.

Durante el reality, cuando se le pidió dar la inicial de la persona involucrada, Carolina se negó rotundamente:

“No puedo, no puedo. Nombre, me meten un demandón”.

Las redes recordaron inmediatamente la ruptura de 2022, año en que se filtraron fotografías que confirmaban la relación entre Ángela Aguilar y Gussy Lau. Esa exposición provocó reacciones divididas entre seguidores, medios y la misma familia Aguilar, quienes discretamente tomaron distancia del compositor en aquel momento.

Hasta ahora, no existe confirmación oficial sobre la identidad de la mujer involucrada en la historia que contó Carolina. La única versión disponible sigue siendo la de la propia cantante, quien insiste en que su intención nunca fue señalar a nadie, sino compartir una experiencia cercana.

Carolina Ross / Redes sociales

¿Qué pasó entre Carolina Ross y Christian Nodal?

Más allá de la polémica sobre Gussy Lau, otro de los momentos que llamó la atención de las redes sociales fueron los antiguos rumores que vinculaban a Carolina Ross con Christian Nodal. En 2022, durante un concierto de Nodal en el palenque de Metepec, Ross abrió el espectáculo y posteriormente cantaron juntos. En ese momento ocurrió una situación que captó la atención del público: Nodal le dio un beso a Ross en el escenario, lo que desató especulaciones sobre su relación.

Ross posteriormente aclaró en una entrevista que ese beso fue en la mejilla y no algo más íntimo como muchos interpretaron. “Parece un beso raro, pero fue en el cachete”, comentó la cantante al respecto. Ese momento. Sin embargo, alimentó especulaciones, pues algunos medios aseguraron que ella incluso le negó un beso en otro concierto, señalando que Nodal habría intentado un acercamiento romántico que Ross no aceptó.

Por su parte, Ross ha expresado admiración por Nodal y agradecimiento por las oportunidades de colaboración. Hasta donde se ha documentado, su vínculo ha sido de amistad y profesionalismo, sin declaraciones oficiales que confirmen algo más. Por su parte, Nodal dejó de seguir a Ross en redes sociales en un momento que varios medios relacionaron con su romance con Ángela Aguilar.

