Tía de Ángela Aguilar explota contra las críticas hacia su sobrina: “Un chiquita con talento”

La cantante de regional mexicano Guadalupe Pineda, prima de Pepe Aguilar y tía de Ángela Aguilar, siempre se ha mantenido al margen de las polémicas familiares. Sin embargo, en esta ocasión decidió romper el silencio y dar su opinión sobre los ataques que ha recibido la cantante y esposa de Christian Nodal.

Desde hace poco más de un año, Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, ha sido objeto de críticas en redes sociales luego de dar a conocer su relación y posteriormente casarse con Christian Nodal, cantante de música regional mexicana, quien previamente habría sido infiel a su entonces novia, la argentina Cazzu.

Lo cierto es que, esta vez, decidió romper el silencio, pues lamenta el hate que sufre Ángela Aguilar y la defiende al asegurar que su talento ni siquiera debería ser puesto en duda.

Guadalupe Pineda defiende a Ángela Aguilar ante críticas en redes sociales. / Redes sociales

Guadalupe Pineda defiende a su sobrina Ángela Aguilar ante críticas

Sobre los comentarios negativos hacia su sobrina Ángela Aguilar, Guadalupe Pineda afirmó, frente a las cámaras de TVNotas:

“Las redes sociales son magníficas porque te acercan a la gente, pero depende de cada persona si las manejas para bien o para mal. Yo creo que ha sido demasiado. Ángela es una niña, acaba de cumplir 22 años, pero lo que yo digo es que el talento no se juzga. Cuando te paras en un escenario y cantas como lo hace ella, no hay nada que decir; su interpretación y su talento son incuestionables.”

La cantante también lamentó que este tipo de ataques sean cada vez más frecuentes: “Lamento este tipo de ataques, no solo en México, sino en el mundo con las redes sociales.”

¿Quién es Guadalupe Pineda, cantante y tía de Ángela Aguilar?

Guadalupe Pineda es una destacada cantante mexicana nacida en Guadalajara,

Su estilo musical abarca géneros como bolero, balada, canción ranchera, tango, trova y hasta ópera.

Ha vendido más de 14 millones de discos y grabado más de 30 álbumes a lo largo de su carrera.

En 2017 recibió el Grammy Latino a la Excelencia Musical, reconociendo su legado en la música latinoamericana.

Es prima de Pepe Aguilar y tía de Ángela Aguilar, por parte de la familia Aguilar.

Ha cantado en escenarios internacionales como el Lincoln Center de Nueva York y el Palacio de Bellas Artes en México.

¿Cómo ha afectado el hate la carrera de Ángela Aguilar?

Durante el EDC México 2025, en la presentación de Steve Aoki, el público reaccionó con abucheos al escuchar a Ángela Aguilar y verla proyectada en las pantallas.

En Monterrey, mientras acompañaba a Christian Nodal en el Pal Cora Tour 2025, los asistentes mostraron su desaprobación cuando subió al escenario.

En Guadalajara, en un concierto gratuito de la familia Aguilar por las fiestas patrias del 15 de septiembre, los presentes corearon el nombre de Cazzu y la abuchearon.

En los Kids’ Choice Awards 2024, la cantante también enfrentó críticas y abucheos mientras conducía el evento y presentaba su sencillo.

