Cazzu revela experiencia paranormal en México y acusan a Ángela Aguilar ¿de hacerle brujería?

Cazzu sorprendió al público al relatar una inquietante experiencia que vivió en México. La cantante argentina confesó que esta vez no pudo evitar asustarse: algo extraño ocurrió mientras intentaba dormir en un hotel en México y aún no logra explicarlo.

¿Qué experiencia paranormal relató Cazzu durante su visita a México?

Según relató, Cazzu todo comenzó de manera completamente normal. Había terminado su jornada y se preparaba para descansar en su habitación.

Sin embargo, lo que parecía ser una noche tranquila se transformó en un episodio que la dejó alerta y sin poder dormir.

“Me pasan tantas cosas paranormales, el otro día estaba en el hotel, todo muy normal en México. Llegó la noche, qué rico me iba a ir a dormir y de repente, quedándome dormida, las cortinas que tenían un botón en la pared, que estaba lejos, se empezaron a abrir. Pensé: ‘tengo miedo’, me paré, miré a todos lados, vi una lucecita prendida y de repente veo todo apagado”, relató ante un medio colombiano.

La cantante argentina Cazzu

¿Cazzu pidió ayuda en la madrugada tras experiencia paranormal?

El sobresalto fue tal que Cazzu decidió no quedarse sola. Contó que escribió a un miembro de su equipo, con quien tiene mucha confianza, para pedirle que la acompañara en la habitación. “Le mando un mensaje al Titi, ¿le digo: ya te dormiste?, vente a dormir conmigo?”, recordó entre risas nerviosas.

El integrante de su staff llegó al cuarto, se acostó en la otra cama y, según narró la cantante, incluso realizó una oración para tranquilizar el ambiente. Sin embargo, eso no bastó: “Se quedó en el cuarto y otra vez, cuando ya estábamos por dormir, se abren las cortinas y no dormimos”, relató.

Lo más sorprendente llegó después. Cazzu afirmó que una amiga suya, a quien describe como una persona con habilidades especiales, se comunicó con ella sin que la hubiera buscado: “De repente una amiga mía que tiene unos poderes locos me habla y me dice: ‘¿está todo bien?’ y yo como ‘ayuda’”, reveló en entrevista “El cartel paranormal”.

Acusan a Ángela Aguilar y a Christian Nodal de hacerle brujería a Cazzu

Tras viralizarse su relato, algunas redes sociales comenzaron a señalar a Ángela Aguilar —en tono de teoría conspirativa y sin ninguna evidencia— que la experiencia podría estar relacionada con supuestos trabajos de brujería, mencionando incluso a Ángela Aguilar o a su ex pareja de Christian Nodal, como blanco de acusaciones. Usuarios aseguraron que estos fenómenos “coincidentemente” surgieron tras el escándalo mediático que involucró a Nodal y Aguilar.

Aunque Cazzu no mencionó a nadie en particular ni atribuyó su vivencia a ningún tipo de energía negativa dirigida hacia ella, su testimonio desató una ola de especulaciones. En redes varios usuarios reaccionarón:

“Las brujerías de Ángela Aguilar”

“Los Aguilar y Nodal están tratando de hacerle daño por todos lados”

“Dios, cuide y proteja a nuestra Cazzu y a su hija”.

Sin embargo también hubo quienes pidieron prudencia y defendieron a Ángela Aguilar de estos señalamientos sin fundamento."No sean ridis ahora resulta que todo lo que le pasa a Cazzu ¿tiene que ver con Ángela Aguilar?”

Usuarios de redes sociales compararon entrevistas de Ángela Aguilar y Cazzu.

¿Qué pasa legalmente entre Cazzu y Nodal?

Un nuevo capítulo se escribe en la polémica entre Christian Nodal y Cazzu. Luego de las polémicas declaraciones que ha dado la argentina y que ponen en tela de juicio el papel como padre de Nodal, trasciende que el cantante presuntamente habría interpuesto una demanda en Jalisco para poder ver a su hija y “participar activamente en su educación”, según reportan, bajo el argumentando, entre otras cosas, que su ex estaría “coaccionando” la convivencia con la menor.

En la más reciente emisión del programa ‘Ventaneando’, se mostró el documento de la demanda que Nodal presuntamente habría entablado en contra de Cazzu en Jalisco para poder convivir más con su hija. En el oficio mostrado, se señala que, presuntamente, Christian le habría dado un aproximado de 12 millones de pesos a la argentina desde que se separaron para la manutención de la menor.

La querella también especifica que es “ella quien no permite que la menor tenga un pasaporte mexicano”, con el cual esta última podría viajar y visitar a su papá en Estados Unidos, país donde él actualmente radica junto con su esposa.

“Ella ha condicionado este consentimiento, exigiendo que incremente los depósitos para la manutención de la niña, lo cual, según la demanda de Christian, puede figurarse como coacción. La demanda está en curso para que avance”, informaron.

De acuerdo con información de Pati Chapoy, conductora del programa, la argentina podría querer los pagos “en efectivo” para evitar problemas con la Hacienda argentina.

