Acusan a Ángela Aguilar de hacer polémico ritual con Christian Nodal; video lo exhibe

La semana pasada, Christian Nodal se presentó en la Plaza de Toros México y deleitó a sus fans con sus mejores éxitos. Sin embargo, lo que causó total revuelo fue la inesperada acción de Ángela Aguilar, su esposa, en pleno concierto.

Aunque se rumoró sobre una supuesta crisis matrimonial entre Christian Nodal y Ángela Aguilar, debido a que la joven no cantó junto al sonorense el tema ‘Dime cómo quieres’, los famosos se mostraron más que enamorados en sus redes sociales, tras este gran concierto.

Eso no es todo, la hija de Pepe Aguilar también fue captada entre el público en el show de Nodal. No obstante, lo que no pasó desapercibido fue el ‘ritual’ que haría Ángela previo a los conciertos de su esposo.

Ángela Aguilar y Nodal / Redes sociales

¿Cuál es el ritual que hace Ángela Aguilar antes de los conciertos de Nodal?

En redes sociales, circuló un video en el que Ángela Aguilar le da una “dosis de buena vibra” a su esposo con este ritual.

Si bien, la joven ha dejado claro que es una persona muy creyente. Por esta razón, al inicio de las presentaciones de su amado lo persigna.

En el video se puede ver cómo la intérprete de ‘Gotitas saladas’ convoca a la devoción católica para que Christian Nodal de un show de calidad al público. Esto sin ningún contratiempo.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

Eso no es todo, en este video, también se puede ver que Ángela hace el mismo ritual con Pepe Aguilar, su padre.

“Los modales que te enseñó tu familia siempre terminan en el lugar correcto”, se lee en la publicación de la cuenta de Instagram angela.nodal_

Ángela Aguilar / Instagram: @angela_aguilar_

Ángela Aguilar reacciona a video sobre su ritual a Nodal y Pepe Aguilar

En la descripción del video, se lee que Ángela Aguilar repetiría las tradiciones de su abuela, Flor Silvestre: “ @angela_aguilar_ repite la tradiciones de su abuela flor silvestre da la bendición sale bien los escenarios lo hizo igual su esposo @nodal”.

Aunque la hija de Pepe Aguilar no comentó el video de su cuenta de fans, sí le dio ‘me gusta’. Lo cual habría dejado al descubierto que está más que enfocada en el bienestar y la buena vibra de su familia.

Pese a las críticas que ha recibido Ángela Aguilar por su matrimonio con Christian Nodal, dado que fue señalada como la “tercera en discordia” en el romance entre el sonorense y Cazzu, ella no ha dejado de mostrar lo enamorada que está de su esposo.

Así es el ritual de Ángela Aguilar: