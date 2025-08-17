Pepe Aguilar, tras polémica entrevista de Christian Nodal, reaparece y dice: “El mejor momento”

La entrevista que Christian Nodal le concedió a Adela Micha sigue dando de qué hablar. Y es que, el artista, entre otras cosas, causó polémica por hablar sobre el inicio de su relación con Ángela Aguilar. En medio de todo este escándalo, Pepe Aguilar reaparece en redes sociales con poderoso mensaje, ¿para los haters de su hija y yerno?

Pepe Aguilar / Redes sociales

Te recomendamos: Pepe Aguilar lanza tremendo mensaje tras entrevista de Christian Nodal, ¿Explota por el hate a Ángela?

¿Qué dijo Christian Nodal en su entrevista con Adela Micha?

La entrevista que Christian Nodal le dio a Adela Micha se publicó durante la noche del pasado 13 de agosto.

En la plática, el intérprete de ‘Adiós amor’ abrió su corazón y habló como nunca sobre diversos temas, especialmente sobre su romance con Ángela Aguilar y la ruptura con Cazzu, madre de su hija, siendo estos los puntos más destacados:

La relación con Cazzu, según Nodal, había terminado desde mucho antes de que se anunciara públicamente y prácticamente vivían juntos como “roomies” en los últimos meses.

y prácticamente vivían juntos como “roomies” en los últimos meses. Cazzu siempre estuvo concsiente de su romance con Ángela Aguilar.

Él y Ángela Aguilar se casaron en secreto a finales de mayo, en Roma.

Su romance con Ángela inició en la pandemia. Sin embargo, por “cuestiones de la vida” lo concluyeron y “no se volvieron a ver” hasta mayo del 2024, cuando nació el amor entre ellos nuevamente. Tras el reencuentro, se dijo seguro que era el amor de su vida y le pidió matrimonio.

Tras el reencuentro, se dijo seguro que era el amor de su vida y le pidió matrimonio. No tiene comunicación con Cazzu. Solo se hablan mediante abogados, pues hay un tema legal pendiente que no quiso especificar.

Actualmente, Christian Nodal está siendo muy criticado en redes sociales por la “rapidez” con la que de dio su ruptura con Cazzu y romance con Ángela Aguilar, pues todo sucedió en mayo del 2024. Aunque el cantante insiste en que no hubo infidelidad, los internautas opinan lo contrario y consideran que la entrevista, lejos de “detener los señalamientos y limpiar la imagen de la pareja”, solo empeoró todo.

¿Qué dijo Pepe Aguilar tras entrevista de Christian Nodal a Adela Micha?

Luego de que la entrevista de Christian Nodal saliera a la luz, Pepe Aguilar se dedicó a responder a alquinos comentarios de internautas expresando lo decepcionados que se sentían de su familia. El patriarca de los Aguilar simplemente les dejó ver que no le interesaban las críticas.

Por otra parte, hace unas horas compartió un video que, lejos de lo que muchos pudieran pensar, no está relacionado con Nodal. En dicho clip, se dice muy contento por el concierto que dieron en el Hollywood Bowl, recinto ubicado en Estados Unidos.

Según palabras del cantante Pepe Aguilar, el evento se dio en un “momento perfecto”, ya que pudieron mostrar que, pese a todo, los inmigrantes y sus familias están “conectadas”.

Pepe Aguilar “Muy orgulloso, muy agradecido, muy contento. Lo que pasó ayer fue histórico…. Una cosa inolvidable, muy significativa, en este momento, lo que están pasando nuestros paisanos y hermanos latinoamericanos. No pudo haber habido mejor momento para realizar este show”

Aunque sus fans lo felicitaron por el show, el post también se llenó de señalamientos negativos contra Ángela Aguilar, por lo que Pepe simplemente cerró los comentarios de la publicación.

Checa: ¿Emiliano Aguilar se burla de Ángela Aguilar, esposa de Nodal? Así reacciona a las críticas tras entrevista

¿Qué dijeron Ángela Aguilar y Cazzu sobre la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?

Si bien Ángela Aguilar no reaccionó de forma directa a la entrevista de Christian Nodal, sí dio unas declaraciones que muchos interpretaron como una forma de responder a todo el hate que ha recibido desde que se casó con Nodal.

“Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente”, dijo en una entrevista reciente, al borde de las lágrimas.

En tanto que Cazzu simplemente se limitó a compartir un fragmento de una de sus canciones, lo que fue considerado como un mensaje ante lo dicho por su expareja: “El amor y la calle se parecen porque hay códigos en los dos. Yo ya sé, no sabes nada de la calle y mucho menos del amor”, expresó.

Mira: Christian Nodal: Aseguran que tendría oscuro futuro por sus presuntos “vicios": ¿Problemas con Pepe Aguilar?