Ángela Aguilar reaparece tras entrevista de Nodal y se quiebra en vivo; así reaccionaron las redes sociales

Ángela Aguilar reapareció públicamente tras la polémica entrevista que Christian Nodal le concedió a Adela Micha, donde habló sobre su relación con la hija de Pepe Aguilar. La cantante acudió a un programa de Apple Music y compartió un emotivo mensaje sobre su trayectoria y los desafíos que enfrenta en la industria musical, especialmente bajo la lupa de los medios. Lo que parecía un espacio para la reflexión se convirtió rápidamente en el centro de un debate en redes sociales, donde las opiniones se dividieron.

Mira: Christian Nodal y Ángela Aguilar: La verdadera razón por la que revelaron su romance, ¿no fue por amor?

¿Por qué Ángela Aguilar lloró en vivo tras la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?

La cantante mexicana Ángela Aguilar rompió el silencio en medio de la polémica que desató Christian Nodal al hablar de su relación con ella y su separación de Cazzu con Adela Micha. En una participación especial en Apple Music, la hija de Pepe Aguilar se mostró visiblemente afectada y compartió una reflexión profunda sobre cómo la vida personal de las mujeres suele opacar sus logros profesionales.

“Puede hacerte sentir muy sola estar en una sociedad donde, como mujer, lo que sucede en tu vida personal suele ser más importante que lo que logras artísticamente” Ángela Aguilar

La intérprete de ‘Gotitas saladas’ lamentó que, a pesar del esfuerzo que muchas mujeres hacen en sus carreras, el reconocimiento sea escaso: “Eso me duele y me pone muy sentimental, porque las mujeres trabajan diez veces más en muchas cosas y reciben tan poco reconocimiento por lo que hacen”

Lee: Pati Chapoy lanza dardo a Christian Nodal en Ventaneando tras su polémica entrevista: “No aprendes”

¿Por qué Ángela Aguilar decidió hablar justo después de la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?

La aparición del video donde aparece Ángela Aguilar se dio pocas horas después de que se publicara la entrevista de Nodal con Adela Micha, donde el cantante reveló detalles íntimos de su vida sentimental, incluyendo su relación con Belinda, Cazzu y Ángela. El sonorense aseguró que su esposa nunca intervino en sus vínculos anteriores y que los ataques hacia ella eran parte de campañas pagadas para dañar su imagen.

Ante el revuelo, Ángela habría optado por usar su voz para hablar de algo más grande que el escándalo: el lugar de las mujeres en la música. “Por eso elijo no formar parte de eso y elijo no usar mi plataforma para eso”, dijo, refiriéndose a la exposición mediática de su vida privada.

Su intención, según explicó, es que su presencia en los medios sirva para apoyar a otras mujeres: “Me gusta ser esa mujer que abre camino para otras mujeres”, agregó.

Cabe destacar que no se ha confirmado si la entrevista de Ángela Aguilar en Apple Music fue grabada antes o después de que saliera a la luz la conversación de Christian Nodal con Adela Micha.

Mira: Christian Nodal afirma que produjo canción de Cazzu y financió documental sin recibir crédito, ¿demanda?

Ángela Aguilar reaparece en redes con un nuevo look. / Instagram: @angela_aguilar

¿Belinda y Cazzu inspiraron a Ángela Aguilar en su trayectoria musical?

Durante la entrevista, Ángela Aguilar mencionó a varias artistas que han sido clave en la historia de la música hispanoamericana. Entre ellas, destacó a:



Chavela Vargas,

Yaritza Martínez,

Natalia Lafourcade,

Jenni Rivera,

Majo Aguilar,

Ana Bárbara,

Julieta Venegas y

Silvana Estrada.

“Esas mujeres abrieron puertas, porque esas puertas aún permanecen cerradas, y mostraron que las voces importan y que nosotras importamos”, afirmó con firmeza.

Además, envió un mensaje directo a las nuevas generaciones de mujeres que buscan abrirse camino en la industria: “Me siento orgullosa de ustedes, de esta nueva generación de mujeres fuertes que quieren ser alguien en esta industria que muchas veces te trata como si no valieras nada”.

¿Cómo reaccionó el público a las lágrimas de Ángela Aguilar en su entrevista con Apple music?

Aunque muchos celebraron la franqueza de Ángela Aguilar, los comentarios negativos no tardaron en aparecer. En redes sociales, algunos usuarios cuestionaron la autenticidad de sus lágrimas, mientras que otros la acusaron de victimizarse en medio de la controversia con Nodal.

Incluso especialistas como Maryfer Centeno analizaron su lenguaje corporal, señalando que “lloró sin lágrimas”, lo que generó aún más debate sobre la sinceridad de su mensaje. Estos fueron algunos mensajes:



“En un punto su voz se escucha como: ‘Oh Dios, no puedo cantar sin llorar’... jajajaja.”

“Hubieran invitado a una artista de verdad, y que además fuera feminista auténtica.”

“Ni tus lágrimas parecen reales.”

“Aunque llores, sabemos que estás mintiendo.”

“No hay justificación, ni en el idioma que quieras usar.”

“Ahora es Florinda Aguilar.”

“Mi vida... no eres buena actriz.”

“Lo que haces riendo, lo pagas llorando. Aquí todos somos adultos, nadie te rompió el corazón.”

Hasta el momento, ni la dinastía Aguilar, ni Christian Nodal han salido públicamente en defensa de Ángela Aguilar por los recientes comentarios en su contra por su entrevista.