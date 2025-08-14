Christian Nodal y Ángela Aguilar: La verdadera razón por la que revelaron su romance, ¿no fue por amor?

Ayer 13 de agosto, Adela Micha compartió en su canal de YouTube “La saga”, una entrevista con Christian Nodal, en la que el intérprete mexicano habló de detalles de su vida cotidiana; su relación con Ángela Aguilar, su separación de Cazzu, su hija, la relación con la familia de su esposa y hasta por qué hizo pública su relación con la hija de Pepe Aguilar. ¡Hubo tremenda amenaza de por medio!

¿Por qué Christian Nodal hizo pública su relación con Ángela Aguilar?

Durante la entrevista con Adela Micha, Christian Nodal explicó que su intención era mantener la relación en la esfera privada por respeto a su proceso emocional, ya que recientemente había salido de una relación con la cantante argentina Cazzu, con quien tiene una hija. Sin embargo, ¡recibió una tremenda amenaza!

Nodal confesó que fue una reconocida revista del espectáculo lo amagó diciéndole que tenía en su poder cientos de fotografías privadas de él y Ángela Aguilar. Estas imágenes, según explicó, documentaban momentos que ambos deseaban mantener alejados del ojo público mientras su relación se consolidaba de forma personal.

“Se nos vino el mundo encima”, señaló el cantante.

“La decisión de hacerlo público no fue por amor o por marketing, sino porque nos estaban extorsionando. Ya tenían 560 fotos íntimas nuestras y era cuestión de tiempo para que se publicaran sin nuestro consentimiento”. Christian Nodal

A pesar de que Nodal no especificó qué medio estaba detrás de la amenaza, la revelación dejó ver la presunta presión que vivieron para poder dar a conocer su romance.

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar atacados sin razón alguna?: Esto opina el intérprete

Desde que Christian Nodal y Ángela Aguilar confirmaron su relación, las redes sociales se llenaron de opiniones encontradas. Algunos seguidores celebraron el romance, mientras que otros los criticaron por la rapidez con la que Nodal pasó de una relación a otra.

“Nos juzgaron sin saber, nos atacaron sin entender”, dijo Nodal.

“Lo que vivíamos era real, pero no queríamos compartirlo así, no en medio de una tormenta mediática ni mucho menos bajo amenaza”. Christian Nodal

Las críticas a la pareja también se intensificaron por la reciente declaración del cantante, en la que asegura haber conocido y platicado con Aguilar desde la pandemia, momento en el que Nodal aún estaba en relación con Belinda.

¿Odio a Ángela Aguilar en redes sociales es pagado?: Esto asegura Christian Nodal

Durante la entrevista con Adela Micha, Christian Nodal también habló sobre las críticas que ha enfrentado su esposa, Ángela Aguilar, en redes sociales. El cantante aseguró que los ataques no son espontáneos, sino el resultado de estrategias intencionadas para dañar su imagen.

“Son campañas que se le han pagado para Ángela. No es normal el hate que ha recibido”. Christian Nodal

Aunque evitó señalar directamente a los responsables, Nodal fue enfático al denunciar que lo vivido por Aguilar va más allá de una simple polémica mediática. “Lo que ha vivido Ángela no es una simple ola de críticas. Es un hostigamiento armado, disfrazado de opinión”, sentenció.

Preocupado por el impacto emocional en su pareja, mencionó: “Yo siempre quise cuidar su dolor o su tristeza… y que pudiera vivir su vida sin que cada paso se viera como algo malo”.

