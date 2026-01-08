Los Aguilar reparten roscas tras polémica por juguetes comprados presuntamente por Nodal ¿responden críticas?

La familia de Pepe Aguilar repartió de roscas en Zacatecas con motivo del Día de Reyes. La actividad, que buscó mantener viva una tradición y compartir con distintas comunidades, ocurrió luego de la polémica que surgió en redes sociales, cuando entregaron juguetes que presuntamente habrían sido comprados por Christian Nodal y no por la dinastía Aguilar.

No te pierdas: Emiliano se burla de Leonardo: ¿pleito entre los hijos de Pepe Aguilar? ¡sigue el drama en la dinastía!

Pepe Aguilar. / Foto: Redes sociales

¿Por qué la familia de Pepe Aguilar regala roscas del Día de Reyes en Zacatecas?

Aneliz Álvarez y su hijo Leonardo Aguilar acudieron a localidad de San José de Tayahua para realizar la entrega de roscas como parte de las actividades de Día de Reyes que año con año impulsa la dinastía Aguilar. La repartición se llevó a cabo en la comunidad donde se ubica el rancho familiar “El Soyate”, un sitio significativo para la familia, ya que ahí descansan los restos de Flor Silvestre y Antonio Aguilar, padres del cantante.

A través de videos que comenzaron a circular en redes sociales, se observa a decenas de personas formadas para recibir su rosca, mientras aprovechan el momento para saludar y tomarse fotografías con Leonardo Aguilar. El ambiente fue de cercanía con la comunidad, en una jornada que reunió a familias completas alrededor de una de las tradiciones más representativas de la temporada.

Durante la convivencia, el cantante envió un mensaje a quienes se dieron cita en el lugar. “Soy Leonardo Aguilar, les quiero mandar un saludo muy grande”, se escucha decir en uno de los clips compartidos, lo que generó diversas reacciones entre los asistentes y seguidores de la familia.

La entrega de roscas forma parte de las actividades tradicionales que la familia Aguilar realiza desde hace años en esta región de Zacatecas, manteniendo el vínculo con la comunidad de Tayahua y reforzando el legado familiar ligado tanto a sus raíces como a las costumbres mexicanas.

No te pierdas: Emiliano Aguilar no se detiene: ¡otra vez contra Marcela Rubiales! ¿Se burló de ella? Esto publicó

Los Aguilar realizaron su tradicional entrega de roscas en Zacatecas tras la controversia que surgió por los juguetes presuntamente comprados por Nodal. / Foto: Redes sociales

Los Aguilar y Christian Nodal entregan juguetes en Zacatecas

El pasado 24 de diciembre, la familia Aguilar realizó una jornada de entrega de juguetes en distintas comunidades de Zacatecas, actividad en la que también participó Christian Nodal, esposo de Ángela Aguilar. La iniciativa se llevó a cabo en el marco de las celebraciones decembrinas y reunió a decenas de niñas y niños que acudieron acompañados de sus familias para recibir un obsequio.

A través de imágenes y videos que circularon en redes sociales, se pudo observar a los integrantes de la dinastía Aguilar conviviendo con los asistentes durante la entrega. Nodal se sumó a la actividad, saludando a los menores de edad y participando en la repartición de juguetes, lo que generó diversas reacciones entre seguidores y usuarios, quiénes lo criticaron por la distancia que hay con su hija.

No te pierdas: Christian Nodal se tatúa una cara ¡no la de Ángela Aguilar! Se graba la de Pepe Aguilar, su suegro | FOTO

En Zacatecas, la familia Aguilar repartió roscas del Día de Reyes. / Foto: Redes sociales

¿Nodal pagó los juguetes que la dinastía Aguilar entregó en Zacatecas?

Luego de la entrega de juguetes realizada en San José de Tayahua, Zacatecas, comenzaron a circular versiones que señalan que Christian Nodal presuntamente habría sido quien compró los obsequios y no la familia de Pepe Aguilar, como se percibió inicialmente.

Durante una emisión del programa de espectáculos de Javier Ceriani, el periodista aseguró que, de acuerdo con información obtenida de fuentes cercanas y exempleados, Christian Nodal presuntamente habría sido el responsable directo de la compra de los juguetes.

“Nodal está pagando todo y Pepe Aguilar está resolviendo sus problemas económicos con Nodal. Por eso los padres de Nodal están desesperados. Miren que ellos siguen de rumba y no les importa nada, porque la boda la va a pagar Nodal. ¡La va a pagar completita!”, dijo Cerani.

En la misma transmisión, la entrevistada Ana Patricia reforzó esta versión al señalar que la entrega presuntamente habría incluido alrededor de mil quinientos juguetes, los cuales, según sus palabras, fueron adquiridos por el cantante sonorense. Además, Ceriani mencionó que San José de Tayahua tiene una población aproximada de dos mil cien habitantes, por lo que destacó la cantidad de regalos entregados en relación con el número de niños que viven en la comunidad.

No te pierdas: ¿A Pepe Aguilar le pusieron los cuernos? La vez que dio a entender que ¿no es padre de Aneliz, su hija mayor?