Emiliano Aguilar no se detiene: ¡otra vez contra Marcela Rubiales! ¿Se burló de ella? Esto publicó

Emiliano Aguilar, hijo del cantante Pepe Aguilar, volvió a generar polémica en redes sociales luego de compartir una fotografía de su tía Marcela Rubiales, acompañada de una comparación que no pasó desapercibida. La publicación, en la que el joven equiparó la imagen de su familiar con la de una momia, desató una ola de reacciones. Te contamos todos los detalles.

Emiliano Aguilar y su guerra contra Marcela Rubiales: ¿qué dijo esta vez? / Foto: Redes sociales

¿Qué pasó entre Marcela Rubiales y Emiliano Aguilar?

La polémica se encendió en redes sociales luego de que Marcela Rubiales criticara públicamente a Emiliano Aguilar por un tema relacionado con sus hijas, quienes presuntamente asistieron a un concierto de Ángela Aguilar en San Diego sin su autorización. Los comentarios de Rubiales no pasaron desapercibidos y detonaron una reacción inmediata por parte del hijo de Pepe Aguilar, llevando el intercambio a un tono cada vez más tenso.

Ante los señalamientos, el hijo de Pepe Aguilar respondió de forma directa y sin rodeos. “¿Me quieres regañar a mí? ¿Quieres hablar de tu pasado, de lo que le hiciste a la familia y todo ese rollo? Ya cállate, no tienes nada que ver aquí”, escribió, dejando claro su molestia y marcando distancia de cualquier intento de intervención en lo que considera un asunto personal.

Lejos de quedar ahí, el conflicto escaló cuando Emiliano Aguilar comenzó a comentar diversas fotografías de Marcela Rubiales en redes sociales. En esos mensajes reiteró su postura y lanzó nuevas frases que avivaron la controversia. “Tía, cállate. Tienes mucha cola que te pisen”, se lee en algunos de los comentarios que rápidamente fueron captados y difundidos por usuarios.

Emiliano Aguilar, hijo de Pepe Aguilar. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre su tía Marcela Rubiales?

Emiliano Aguilar encendió las redes sociales este con una publicación que no pasó desapercibida. El cantante compartió una foto en la que comparó a su tía con una momia y acompañó la imagen con un mensaje directo y provocador: “¿Qué onda, tía?, ¿Ya te estás arreglando para la exhibición? Acuérdense tengo varias balas en el cartucho pa’l que quiera calarle”.

Horas después, Emiliano Aguilar se dirigió directamente a sus seguidores mediante un video donde aclaró sus intenciones y defendió su estilo irreverente en redes: “Ya vi que muchas personas están comentando las fotos que estoy subiendo, que ‘el ardido’ y la ching*d*. Lo estoy haciendo porque quiero y porque me la hicieron a mí... Yo voy a seguir haciendo lo que yo quiero, estas son mis redes sociales y, si no les gusta, ábranse. Los quiero machín”.

La reacción en línea fue inmediata. Mientras algunos usuarios celebraron la franqueza de Emiliano y su capacidad de expresarse sin censura, otros cuestionaron el tono de sus mensajes.

Emiliano Aguilar y sus polémicas declaraciones sobre Marcela Rubiales. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Marcela Rubiales, media hermana de Pepe Aguilar?

Marcela Rubiales es una figura con una larga trayectoria en el espectáculo mexicano. Nacida en la Ciudad de México el 16 de abril de 1954, se ha desarrollado como cantante, actriz y presentadora, ganándose el apodo de “La rubia sexy de la canción ranchera” gracias a su imagen y estilo vocal.

Sus primeros pasos artísticos se dieron en la radio y el teatro durante la década de los setenta, antes de consolidarse en el cine con papeles protagónicos y en la televisión como conductora del exitoso programa Complicadísimo, que se mantuvo varios años en los primeros lugares de audiencia.

En el terreno musical, Marcela Rubiales incursionó formalmente en la canción ranchera en 1980, cuando firmó con EMI Capitol y lanzó temas que se convirtieron en referentes de su carrera, como “Terroncito azucarado” y “Cariño de mi cariño”. A lo largo de los años editó siete álbumes y explorado distintos géneros, incluyendo la música tropical y la cumbia, además de presentarse en teatro y montar su propio espectáculo ecuestre en los años noventa, confirmando su versatilidad y permanencia en la escena artística.

