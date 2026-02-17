¿Nodal y Ángela Aguilar en peligro de muerte? Así los rescataron en enfrentamiento cerca de su rancho: VIDEO

Hace algunos días, la familia Aguilar encendió las alarmas tras reportarse que, presuntamente, hubo un atentado en ‘el Soyate’, su rancho familiar en Zacatecas. Si bien luego se aclaró que se había tratado de un operativo cercano a la zona y que nada tuvo que ver con la dinastía, quedaron muchas dudas al aire.

Entre ellas, la seguridad de Christian Nodal y Ángela Aguilar, de quienes se reportó que estaban en el lugar al momento del hecho. Pese a las aclaraciones oficiales, las teorías no pararon. Una de las más sonadas fue que la pareja estuvo a punto de ser secuestrada.

En medio de todo esto, se filtran videos de cómo fue su rescate, lo que ha ayudado a dar más claridad a toda esta situación, ¿realmente estuvieron en peligro? Esto es lo que pasó.

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

Lee: Christian Nodal y Ángela Aguilar reaparecen en lujosa fiesta por el día de San Valentín tras polémica por ataque

¿Qué se ha dicho sobre el operativo cerca del rancho Aguilar en Zacatecas?

En su momento, Pepe Aguilar, a través de su oficina de prensa, lanzó un comunicado explicando tanto él como su familia estaban bien. Detalló que hubo un operativo armado cerca de su rancho en Zacatecas.

“Yo me encuentro en la Ciudad de México. Mi familia está bien. En la zona cercana a mi casa y al rancho de mi hija, en Zacatecas, actualmente se lleva a cabo un operativo activo. Esa es la situación real que se vive en este momento”, indicó.

Si bien el artista dejó claro que la situación, dentro de lo que cabe, no había pasado a mayores, se comenzó a viralizar una serie de fotos, aparentemente, del operativo, en los que se podía ver un coche incendiado.

Posteriormente, diversos medios comenzaron a reportar que Christian Nodal y su esposa iban pasando por el lugar durante el hecho, por lo que habrían quedado en el fuego cruzado.

¡Arde la carretera cerca del rancho de Pepe Aguilar! Revelan nuevos detalles del ataque. / Foto: Redes sociales

Te recomendamos: Emiliano Aguilar “destapa” supuesto romance entre Nodal y Kunno con FOTO; ¡él sufre crisis nerviosa y llora!

Así fue el rescate de Christian Nodal y Ángela Aguilar tras quedar en enfrentamiento armado en Zacatecas

A través de X, el periodista de nota roja Carlos Jiménez compartió un video del rescate de Christian Nodal y Ángela Aguilar en el fuego armado en Zacatecas. En las imágenes, se puede ver a agentes federales y estatales resguardándolos mientras se dirigían a otro vehículo.

Según información del propio Jiménez, la pareja fue escoltada hasta el aeropuerto. Al parecer, los acompañaron desde el lugar del incidente hasta las escaleras de su avión.

“El rescate de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Así fue como agentes de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Seguridad Pública de Zacatecas llevaron a la pareja al aeropuerto. Los sacaron de la zona de conflicto y escoltaron hasta las escaleras de su avión” Carlos Jiménez

Si bien no dio más detalles, en su momento, el fiscal de Zacatecas, Cristian Paul Camacho Osnaya, contó en entrevista que el matrimonio y su equipo de seguridad transitaban por el lugar donde se dio el operativo. Al ver lo que estaba pasando, decidieron irse y resguardarse en un sitio seguro. Reiteró en que lo ocurrido no tuvo nada que ver con los Aguilar y que la pareja estaba ilesa.

EL "RESCATE" de @AngelaAguilar__ y #ChristianNodal

Así fue como agentes d @SSPCMexico @Defensamx1 @GN_MEXICO_ y @SSP_Zac llevaron a la pareja al aeropuerto.

Los sacaron de la zona en conflicto, y escoltaron hasta las escaleras d su avión.



Los videos 👉🏻 https://t.co/hgLGrh4brW pic.twitter.com/AHZfHyCuYF — Carlos Jiménez (@c4jimenez) February 17, 2026

¿Qué dijo Emiliano Aguilar sobre el enfrentamiento armado cerca del rancho Aguilar?

Emiliano Aguilar, quien está distanciado de su familia, dio su opinión contundente acerca de lo ocurrido cerca del rancho Aguilar. En un video compartido por el canal de Javier Ceriani, reiteró que no fue un ataque contra la dinastía.

También sostuvo que tanto su padre como Nodal y Ángela estaban usando el hecho para “llamar la atención”. Incluso reveló que, presuntamente, Pepe tiene resguardo militar.

“Yo sé que mi papá tiene como un militar allá en Zacatecas, cuidándolos… Tiene todo un ejército (afuera del rancho). Es para llamar la atención, pero yo no digo nada. Por eso le caigo mal a la gente, porque digo la verdad”, expresó.

Hasta el momento, Pepe Aguilar o el resto de la familia no ha dado declaraciones sobre este hecho y solo se han limitado a usar sus redes sociales para dejar claro que están bien.

Mira: Violinista de Christian Nodal reaparece con atrevido baile junto a otro cantante mexicano; ¿Quién es? VIDEO