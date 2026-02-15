Dinastía Aguilar aparece en concierto de Christian Nodal y el cantante, ¿se enoja?; “Se hartó de la familia”

La Dinastía Aguilar y Christian Nodal siguen dando de qué hablar, lejos del romance del intérprete mexicano con Ángela Aguilar, hija de Pepe Aguilar, una reciente escena llamó la atención de los internautas, pues un gesto de Christian pudo denotar molestia por la presencia de los Aguilar. ¿Cómo fue el momento?

Ángela Aguilar y Christian Nodal cumplen un año de casados ¿Cómo lo celebraron? / IG: @nodal / @angela_aguilar_

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar estuvieron presentes en ataque cerca del “Soyate”?

Tras un ataque surgido en una zona aledaña al rancho de los Aguilar, en Zacatecas. En redes sociales surgieron rumores sobre el paradero de Christian Nodal y Ángela Aguilar después del altercado registrado cerca del “Soyate”, debido a que ninguno de los dos ofreció declaraciones ni se pronunció al respecto.

Frente a esta supuesta “ausencia”, durante una emisión del programa De primera mano, la reportera Karla Méndez dio a conocer el testimonio de un vecino del rancho, identificado como Miguel Ángel Barajas. Según su versión, aunque Pepe Aguilar no se encontraba en Zacatecas, tanto su hija Ángela como su yerno Christian Nodal sí estaban en la propiedad al momento en que ocurrió el enfrentamiento:

“Ni idea porque Pepe no estaba, parece que Ángela y Nodal sí, pero que iban a viajar o algo así, entonces no sabría decirle bien si iban saliendo o si todavía estaban aquí” , dijo Barajas.

Otro trabajador del lugar, que solicitó no revelar su identidad, afirmó (según su testimonio) que el enfrentamiento ocurrió a unos 500 metros del rancho. De acuerdo con su relato, los disparos fueron constantes y de gran intensidad, lo que obligó al personal a buscar resguardo hasta que todo volvió a la calma.

Una de las versiones que dio tranquilidad a los seguidores fue la que compartió la reportera Karla Méndez, quien explicó que tanto Aguilar como Nodal tuvieron que ser puestos bajo resguardo, ya que se encontraban en camino al aeropuerto:

Los resguardan y después los trasladan a otro punto y de ahí los llevan al aeropuerto para que continúen su viaje, resultaron ilesos. Karla Méndez

Christian Nodal y Ángela Aguilar desaparecen en redes y aseguran se encontraban durante ataque en “el Soyate” / Redes sociales y canva

¿Christian Nodal se enojó con la familia Aguilar por presentarse en su concierto?

La mañana de este domingo 15 de febrero, en las redes sociales oficiales de Javier Ceriani, se compartió un vídeo en el que se observa a Christian Nodal, en el Auditorio Nacional, apareciendo en el escenario y siendo esperado por Pepe Aguilar, Leonardo Aguilar y Ángela Aguilar.

En la grabación que ya se viralizó, Christian regresa al escenario, que presuntamente corresponde al Auditorio Nacional, y su suegro, Pepe Aguilar, dice: “ Pásele joven ”.

A pesar de la escena “familiar”, muchos coincidieron al opinar que el gesto de Nodal era de disgusto y hasta molestia, ya que no es la primera vez que la Dinastía Aguilar se hace presente en sus shows.

Estos fueron algunos de los comentarios:



“Se hartó de la familia cucaracha”,

“Lo usan como marioneta los Aguilar lo usan para sus shows ya envejeció” y,

“Nodal está harto de su familia”.

¿Cuándo se casarán Christian Nodal y Ángela Aguilar?

Cabe destacar que Christian Nodal y Ángela Aguilar ya están casados, pero la ceremonia religiosa está próxima a realizarse, noticia que fue confirmada por la propia cantante.

En un encuentro con la prensa a finales del año pasado, Ángela mencionó e invitó a los medios a su boda que se realizará en el mes de mayo: “Vayan a mi boda, me voy a casar en mayo, por la iglesia”, dijo Águilar.

Aunque aún no se ha revelado en dónde se llevará a cabo, ya ha generado gran expectativa entre fans y seguidores de ambos artistas.

