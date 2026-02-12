Christian Nodal reaparece ¿con foto picara de su esposa Ángela Aguilar? ¡No la había mostrado en redes!

Christian Nodal vuelve a dar de qué hablar luego de compartir fotografías de Ángela Aguilar en sus redes sociales, tras varios meses sin mostrarla públicamente en su perfil. El gesto no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes señalaron que desde agosto de 2025 el cantante había optado por mantener mayor discreción sobre su relación.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿Qué fotos compartió Christian Nodal de Ángela Aguilar?

Christian Nodal publicó una fotografía en blanco y negro en la que aparece Ángela Aguilar en un espacio abierto, rodeado de césped y árboles. En la imagen, la cantante está sentada de espaldas sobre una manta, con el cabello suelto. Frente a ella se observa uno de sus perros, así como algunos libros colocados sobre la manta.

La postal llamó la atención por el estilo sobrio y por el encuadre, que muestra únicamente la figura de Ángela desde atrás, sin revelar su rostro. Este detalle fue destacado por usuarios que recordaron que, durante los últimos meses, el cantante había compartido imágenes más cuidadas respecto a la exposición de su vida privada.

Desde su aniversario de boda en agosto de 2025, el sonorense evitó publicar fotografías junto a su esposa en su perfil principal. En su lugar, compartió detalles parciales o momentos aislados relacionados con actividades profesionales y personales. Esta dinámica incluyó cumpleaños y reuniones familiares, en las que no aparecieron imágenes directas de la pareja.

La nueva publicación representa un cambio respecto a ese comportamiento reciente y reactivó las conversaciones en torno a la relación entre ambos intérpretes.

Christian Nodal / Captura de pantalla

¿Por qué Nodal dejó de publicar fotos con Ángela Aguilar?

De acuerdo con lo observado por usuarios en redes sociales, la ausencia de fotografías conjuntas desde agosto de 2025 generó especulaciones sobre el motivo detrás de esa decisión. Sin embargo, ni Christian Nodal ni Ángela Aguilar emitieron declaraciones públicas explicando la razón de esa discreción.

Mientras el cantante redujo la exposición de su relación en su perfil, Ángela Aguilar mantuvo una presencia constante en sus propias redes. En distintas ocasiones compartió imágenes junto al intérprete de “mariacheño”, en algunas mostrando su rostro y en otras solo detalles parciales, como manos o fragmentos de atuendos.

La reaparición de imágenes en el perfil de Nodal coincidió con un momento en el que también circularon versiones en redes sobre el supuesto nuevo romance de Cazzu, expareja del cantante. Aunque no existe confirmación oficial que vincule ambos hechos, usuarios señalaron la cercanía temporal entre los rumores y la nueva publicación.

En paralelo, el nombre de Christian Nodal también fue tendencia recientemente tras darse a conocer que dejó de seguir a sus padres en redes sociales, además de la renuncia de tres de sus abogados en el caso legal que mantiene contra Universal Music. Estos acontecimientos incrementaron el interés en su actividad digital.

Christian Nodal y su primer caballo / Capturas de pantalla

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre las críticas en redes sociales?

El 10 de febrero, Ángela Aguilar reactivó su canal de difusión en WhatsApp después de un periodo sin comunicarse por esa vía con sus seguidores. En su mensaje, la cantante compartió una reflexión relacionada con el juicio social y las críticas públicas.

“Hoy en mi lectura me encontré con un versículo que me hizo reflexionar mucho: ‘¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano, y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo?’ (Mateo 7:3)” Ángela Aguilar

En el mismo mensaje, reconoció que ha enfrentado señalamientos.

“A veces la vida puede sentirse injusta, porque hay momentos en los que a unos se les señala con dureza mientras a otros se les aplaude por lo mismo, y sí, muchas veces me ha tocado sentirlo en carne propia” Ángela Aguilar

Posteriormente, el jueves 12 de febrero, volvió a utilizar su canal de WhatsApp para enviar otro mensaje en el que destacó la importancia de la esperanza y la posibilidad de comenzar de nuevo. “No te rindas, aún estás a tiempo”, citó, retomando una frase de Mario Benedetti. También agradeció el apoyo de sus seguidores y compartió que su canción del día era “Vienna”, de Billy Joel.

