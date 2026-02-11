Cazzu es vinculada con su bailarín tras ruptura con su novia; ¿fan de su relación? Circulan polémicas fotos

La cantante argentina Cazzu vuelve a colocarse en el centro de la conversación digital. Esta vez, no por declaraciones sobre Christian Nodal ni por su música, sino por una serie de imágenes que comenzaron a circular en redes sociales y que la vinculan con uno de sus bailarines, Ignacio Colombara, en lo que usuarios han señalado como un presunto triángulo amoroso. ¿Fan de su relación?

La cantante argentina Cazzu se pronunció sobre los comentarios negativos hacia su contenido exclusivo. / Instagram: @cazzu

¿Quién es Ignacio Colombara, el bailarín vinculado con Cazzu?

Ignacio Colombara es uno de los bailarines que integran el espectáculo en vivo de Cazzu. Durante los conciertos, ambos protagonizan coreografías con alta carga escénica que incluyen movimientos sensuales como parte del concepto artístico del show.

En distintos videos difundidos en redes se observa cómo el bailarín interactúa con la cantante en escenas que forman parte del performance. Sin embargo, la polémica surgió cuando comenzaron a circular imágenes fuera del escenario. En las fotografías, captadas en la calle, se aprecia a Cazzu presuntamente abrazando por la espalda a Colombara, en lo que usuarios describieron como un gesto de cercanía.

A partir de estas imágenes, internautas comenzaron a relacionar al bailarín con una ruptura sentimental reciente. Colombara mantenía una relación con la también bailarina Clarita Videla Díaz, con quien compartía publicaciones en redes sociales.

Cazzu y su bailarín / Instagram

¿Terminó Ignacio Colombara con Clarita Videla Díaz por Cazzu?

Tras la difusión de las fotografías de Cazzu con su bailarín, seguidores de Clarita Videla Díaz notaron que en su perfil de Instagram ya no aparecen imágenes junto a Ignacio Colombara. Además, en la sección de comentarios, varios usuarios le han dejado mensajes de apoyo relacionados con una supuesta ruptura.

Algunos de esos comentarios hacen referencia indirecta a Cazzu como posible tercera en discordia. En uno de los mensajes se lee:



“Qué bonita eres y qué profesional. Aquí te apoyamos por lo que te hizo fracazzu.”

“Tú eres más linda y con talento te mereces algo mejor, no como otras que se victimizan para tener éxito”.

En otra publicación, un usuario escribió: “Cazzu Panini te hizo el gran favor de quitarte una pulga de encima, te mereces algo mucho mejor”.

En varias de estas publicaciones, Clarita ha reaccionado con “me gusta”, lo que usuarios interpretaron como una señal de aprobación a los mensajes de apoyo. Hasta el momento, la bailarina no ha emitido una declaración directa sobre el tema.

Exnovia del bailarin de Cazzu / Instagram

¿Cazzu ha respondido a los rumores sobre el presunto triángulo amoroso?

Hasta ahora, ni Cazzu, ni Ignacio Colombara, ni Clarita Videla Díaz han hecho declaraciones públicas respecto a los rumores que circulan en redes sociales. La cantante no ha abordado el tema en entrevistas recientes ni en sus plataformas digitales.

La polémica surge en un contexto en el que el nombre de Cazzu ya se encontraba en la conversación pública debido a su relación pasada con Christian Nodal, padre de su hija. Su separación ocurrió luego de que el cantante iniciara una relación con Ángela Aguilar, con quien actualmente está casado.

Mientras tanto, las imágenes continúan circulando y generando debate entre seguidores de la cantante y de los bailarines involucrados. El tema ha provocado comparaciones y señalamientos por parte de usuarios, aunque no existe hasta el momento confirmación oficial de una relación sentimental entre Cazzu e Ignacio Colombara.

