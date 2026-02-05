Christian Nodal habría hecho una cruel petición a Cazzu tras dar a luz: Filtran supuesto audio comprometedor

La polémica entre Cazzu y Christian Nodal parece no tener fin, ahora las redes se alarman tras darse a conocer la filtración de un audio comprometedor presuntamente entre la cantante argentina y su amiga ‘la Joaqui’ hablando sobre el cantante de regional mexicano.

Supuestamente, este revelador audio dejaría entrever que presuntamente Christian Nodal habría presionado a Cazzu con una fuerte y despiadada petición en medio de un momento vulnerable tras dar a luz a su pequeña un parto muy complicado, para ella y su bebé.

Christian Nodal se tambalea tras un concierto y el video enciende rumores sobre su estado emocional. / X

¿Qué petición le hizo Christian Nodal a sus seguidores?

De acuerdo con el clip difundido por el creador de contenido @alexrodrigueztv, el mensaje habría sido enviado presuntamente por Christian Nodal a sus seguidores a través de su canal de difusión en Instagram llamado Forajid@s. En el audio, el cantante se dirige a su audiencia para pedirles que no se involucren en discusiones ni respondan a críticas o chismes que circulan en redes sociales.

En este audio, Nodal solicita ignorar “lo gacho, lo feo y lo negativo”, y enfatiza que sus cuentas oficiales están pensadas como un espacio para compartir música, proyectos y mantener una conexión directa con sus fans. El fragmento más difundido del audio incluye la frase: “cuando vean cualquier estupidez, ignórenla”, línea que se ha replicado ampliamente en TikTok, X e Instagram.

El mensaje también hace referencia a la intención del cantante de mantener un ambiente positivo dentro de su comunidad digital, sin confrontaciones.

Christian Nodal estuvo en el Supernova 2025, y los asistentes estallaron / Captura de pantalla internet

¿Qué dice el audio presuntamente de Cazzu y la Joaqui sobre Christian Nodal?

La información fue compartida por Emilio Gómez ‘el Vitaminas’, exlocutor de radio de la “Qué buena” de Los Ángeles, California, quien aseguró que el audio presuntamente revela a Cazzu confesando que Christian Nodal presuntamente la presionaría para tener intimidad.

“Resulta que cuando tuvieron una entrevista Cazzu y Joaquí parece ser que ella estaba platicando que cuando dio a luz fue muy complicado el parto, que la bebé venía con el cordón umbilical enredado y que supuestamente, Cazzu le cuenta a Joaquí que su ex a pesar de que estaba muy delicada de salud, este le exigía relaciones” Emilio Gómez

Cazzu presuntamente habló con ‘la Joaqui’ sobre su intimidad con Nodal. / Instagram: @cazzu

Sin embargo, el conductor aclaró que hasta el momento se desconoce si este audio es real o si fue creado con inteligencia artificial. Lo cierto es que, por ahora, no está disponible en redes sociales, por lo que no se tienen más detalles sobre este presunto material, lo que deja la declaración e incluso el supuesto audio en calidad de rumor.

¿Qué decía Christian Nodal sobre su intimidad con Cazzu?

A finales de 2023, Christian Nodal asistió al programa español “La resistencia”, donde el conductor David Broncano le preguntó, sin filtros, sobre su intimidad con la cantante argentina. Ante la incómoda cuestión, el intérprete, visiblemente nervioso, confesó que desde el nacimiento de su hija no había retomado ese aspecto de su vida en pareja.

“Tengo tres meses de que nació mi hija, tú sabes que una regla del posparto de 60 días o cuánto es?” Christian Nodal

La declaración generó sorpresa en el foro, por lo que el propio Broncano reaccionó con humor y lanzó una broma al aire: “Son 40 días, si te han dicho 60 cuidado ahí”.

Con el paso del tiempo, esas palabras cobraron fuerza y se viralizaron tras su ruptura. Años más tarde, en entrevista con Adela Micha, Nodal volvió a hablar del tema y aseguró que con Cazzu la relación se había enfriado, al grado de compararla con la de un “roomie”, pues, según dijo, ya no había pasión ni chispa entre ellos.

