Cazzu sorprende al usar ‘apodo’ para referirse a Chistian Nodal y evitar su nombre

Recientemente, Cazzu rompió el silencio en el pódcast ‘Se regalan dudas’ sobre una dura experiencia que enfrentó durante una mediación legal con el equipo de Chrisrian Nodal.

Cazzu mencionó que el equipo legal de Nodal le lanzó una advertencia sobre el tema de viajar con su hija, relató cómo el representante legal del cantante le dijo que podría revocar este permiso en el momento en que él desee. Dicha situación la dejó devastada, según explicó, y con la sensación de que no tiene control sobre la situación de su hija. De acuerdo con ella necesita un permiso especial para poder viajar con la pequeña debido a compromisos de trabajo, pero hasta ahora no lo ha conseguido.

Sin embargo en esta entrevista, Cazzu llamó la atención de los internautas que notaron la peculiar forma en la cual la cantante se refiere a Nodal.

Christian Nodal y Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Qué dijo Cazzu sobre el abogado de Christian Nodal y el permiso de viaje de su hija?

Cazzu, ex de Nodal, se sinceró en el podcast ‘Se regalan dudas’ y habló de lo que vive como madre soltera. La cantante reveló que desde hace más de un año espera que Christian Nodal firme un documento fundamental: la autorización para que su hija pueda salir del país junto a ella.

“Yo trabajo de lo mismo que él, necesito viajar y no puedo hacerlo con mi hija porque ese permiso no está firmado”, contó con evidente frustración.

La artista relató que en una mediación reciente vivió uno de los momentos más dolorosos de su vida. Frente a su abogada y al representante legal de Nodal, escuchó una frase que la dejó marcada:

“No se preocupen, mi cliente está totalmente enterado de que cuando tenga ganas ese permiso lo puede revocar”, Cazzu recordó que esa afirmación le generó un malestar.

“Ese hombre me miró a los ojos y sin decirme nada me dijo: ‘Tenemos el control sobre vos y tu hija’. Fue uno de los peores momentos de mi vida”, declaró conmovida.

Cazzu acusa a Christian Nodal de no darle permiso para viajar con su hija / Redes sociales

¿Por qué Christian Nodal no otorga a Cazzu un permiso para viajar con su hija?

Cazzu no reveló el motivo por el cual Christian Nodal se niega a ceder el permiso. Sin embargo, explicó que para poder viajar y llevarse a su bebé de gira necesita un permiso firmado por él, para poder trasladarla fuera del país.

Hasta ahora, Christian Nodal no ha declarado públicamente sus razones sobre este permiso. Cazzu confesó que analizó seriamente la posibilidad de llevar el tema ante un juez, pero no tiene la intención ni “la energía” para luchar con el sistema.

Christian Nodal / Redes sociales

¿Cuál es el apodo que Cazzu utilizó para referirse a Christian Nodal, su ex?

En esta entrevista, Cazzu no se refirió a Christian Nodal como el papá de su hija, ni por su nombre.

En la entrevista, la cantante lo llamó “el progenitor de mi hija”, evitando decir su nombre. Este término rápidamente se viralizó en redes sociales y llamó la atención de internautas.

Cabe destacar que La real academia española define “progenitor” como “pariente en línea recta ascendente de una persona”.

Mientras que el Diccionario de la lengua española refiere que “progenitor” se enfoca en el origen biológico o en el vínculo judicial/formal, sin implicar necesariamente afecto o crianza. Hasta Maryfer Centeno compartió video sobre este detalle en de entrevista de Cazzu y aseguró: “Ya ni siquiera lo llama papá ahora es el progenitor lo cual muestra una clara ruptura entre ellos”.

En redes algunos usuarios expresaron sus comentarios.

“Progenitor” cuando el hombre no cumple el rol de padre, debemos normalizar ese término”

“Siento que a lo que va Cazzu, no quiere hacer referencia a “padre” porque de eso, no tiene nada”

“Es que la palabra papá le queda grande a Nodal”.

