Christian Nodal: Influencer asegura que estuvo con otra mujer en mayo, ¡no era Ángela ni Cazzu!

Un influencer argentino identificado como Alex ha desatado una ola de reacciones en redes sociales luego de hacer una controversial declaración sobre el famoso cantante Christian Nodal.

En un video publicado en su cuenta de TikTok, Alex aseguró que Nodal estuvo acompañado por una mujer que no era su expareja Cazzu ni Ángela Aguilar, con quien se casó recientemente. Además, el influencer afirmó tener pruebas de sus afirmaciones y prometió compartirlas en breve, lo que ha dejado a sus seguidores y a los fanáticos del cantante con muchas preguntas. Influencer argentino estalla contra Nodal lo llama “mentiroso”

En su video, Alex, originario de Argentina, compartió detalles sobre lo que considera una actitud “cuestionable” de Nodal. A pesar de ser un seguidor de su música, el influencer expresó su desagrado por los comportamientos del cantante fuera del escenario.

Video viral expone presunta infidelidad de Nodal ¿a Ángela y a Cazzu?

“Si ser mentiroso tuviera nombre y apellido sería Christian Nodal porque dijo que él nunca estuvo en una relación cuando estaba con Cazzu. Mentira porque recibí el mensaje de una persona que puede probar que Christian Nodal estaba con otra mujer que no era ni Ángela ni Cazzu, pero volviendo a lo de Nodal, cara rota como este tipo no puede haber otro. Lo aprecio por la música, pero como persona miro lo peor de él”, comentó Alex en su video, que rápidamente alcanzó más de 200 mil reproducciones.

El influencer no se limitó a hablar sobre Nodal, sino que también se refirió a Ángela Aguilar, la joven cantante y hija de Pepe Aguilar, quien ha sido muy cercana a Nodal, tanto en lo personal como en lo profesional. Alex lanzó fuertes críticas hacia Ángela, asegurando que la actitud de la cantante le genera rechazo al público. “La mocosa maleducada se está ganando el odio de la gente porque nadie la soporta a esta tipa y ya no es una niña”, agregó en otro de sus videos, dejando en claro que no simpatiza con la joven artista.

Influencer argentino afirma que compartirá pruebas

Las declaraciones de Alex, sumadas a las acusaciones de infidelidad, rápidamente se viralizaron, y los seguidores del influencer han comenzado a especular sobre la identidad de la mujer con la que Nodal supuestamente estuvo en mayo.

Por su parte, Alex ha asegurado que pronto presentará pruebas que respalden sus afirmaciones, aunque no ha especificado aún cómo obtuvo dicha información ni de qué tipo de pruebas se trata.

Christian Nodal, quien ha sido uno de los artistas más exitosos de la música regional mexicana en los últimos años, se encuentra en el ojo del huracán debido a su relación con Ángela Aguilar, tras su ruptura con Cazzu. Por ahora, todos están a la espera de las pruebas que Alex asegura tener, las cuales, según él, revelarán más detalles sobre lo que sucedió en mayo y aclararán si Nodal estuvo realmente con otra mujer o solo son rumores que rodean al cantante.

