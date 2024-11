Ángela Aguilar no se siente “merecedora” de ser ‘La mujer del año'; responde a quienes la juzgan

Ángela Aguilar no ha dejado de recibir críticas en redes sociales desde las contundentes declaraciones de Cazzu. La cantante argentina negó conocer de la relación de Christian Nodal y la hija de Pepe Aguilar, previo a que la oficializaran.

Eso no es todo, Julieta también reprobó que se hablara de sus sentimientos al decir “que nadie salió herido”, dado que ella sufrió mucho después de su separación.

Después de todo este escándalo, Christian Nodal salió a defender a su esposa. Sin embargo, en este martes de TVNotas te contamos que Pepe Aguilar fue quien lo mandó a aclarar la situación y decir que “su hija no fue la otra”.

Pepe Aguilar serio/ Ángela Aguilar y Christian Nodal

Ángela Aguilar es elegida como ‘La mujer del año 2024'

Ahora, Ángela Aguilar fue designada como ‘La mujer del año 2024’ por la revista ‘Glamour’ Latinoamérica. Lo anterior generó fuertes reacciones en redes sociales.

Aunque algunos admiradores la apoyan, otros cuestionan los méritos detrás del reconocimiento. Incluso, sugirieron que la influencia de su padre, Pepe Aguilar, podría haber jugado un papel en su elección.

Pese a las críticas, la también conocida como ‘La princesa del regional mexicano’ compartió esta noticia en sus redes sociales. Sin embargo, lo que llamó la atención fueron sus declaraciones en dicha publicación.

Ángela Aguilar

Ángela Aguilar revela que se siente “poco merecedora” de ser ‘La mujer del año 2024’

En la entrevista con la revista, Aguilara admitió sentirse “poco merecedora” del título. La joven comentó que aún se encuentra en proceso de descubrirse a sí misma y su identidad como mujer.

“Me siento un poco merecedora, la verdad. No entiendo por qué me han considerado. Siento que apenas estoy descubriendo lo que significa ser mujer. Pasar de niña a joven adulta es un proceso, y creo que todavía estoy en el camino”. Ángela Aguilar

Sin embargo, en redes sociales apuntaron que Ángela debería admitir que no debería ser “acreedora” de dicho título debido a que ha estado en el centro de la controversia por su relación con Nodal y el trato a Cazzu.

Cazzu y Ángela Aguilar

¿Qué dijo Ángela Aguilar sobre las personas que juzgan sus decisiones?

En la misma entrevista con ‘Glamour’, Ángela también lanzó un fuerte consejo a quienes son criticados por tomar sus propias decisiones. No obstante, su respuesta también fue reprobada en las redes.

Si bien, Ángela manifestó que a lo largo de su vida sintió que lo correcto era justificar sus decisiones, pero las cosas cambiaron y, ahora, consideró que lo más importante es que sus seres queridos “sepan quién es”.

Ángela aguilar



“El consejo que les daría es que, si las decisiones que están tomando son para su bienestar y no perjudican a nadie, no deben explicarse a nadie. Eso es algo que he aprendido a lo largo de mi vida”, dijo Ángela.

“Al estar en el ojo público, a menudo sentí la necesidad de justificarme. Sin embargo, estos últimos meses he comprendido que lo más importante es que las personas que son significativas para ti sepan quién eres y por qué tomas las decisiones que tomas”. Ángela Aguilar

Ángela Aguilar

Finalmente, Aguilar puntualizó que “es de psicópatas” querer “controlar” la vida de las personas. Dicho esto, extendió un ejemplo sobre lo que vive con su esposo Christian Nodal.

“Las opiniones de los demás realmente no son válidas ni importantes. Esto se relaciona mucho con la salud mental; conocerse a uno mismo es fundamental”, agregó la cantante.

Christian Nodal y Ángela Aguilar

“A veces le digo a Christian que intentar controlar a los demás es ser un poco psicópata, porque no puedes manejar las acciones de otras personas ni lo que sucederá. Lo único que podemos controlar son nuestras acciones y asegurarnos de que nuestra bondad esté a la altura de nuestras intenciones”, concluyó.

Estas declaraciones no fueron aceptadas por internautas. La mayoría consideró que Ángela Aguilar aún “justifica” lo mal que inició su relación con el sonerense y “defiende” lo “indefendible”.