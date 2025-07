Majo Aguilar estaría en peligro, según Maryfer Centeno, quien advierte amenazas de fans de Ángela Aguilar

Maryfer Centeno alarmó a sus seguidores este viernes al revelar que está preocupada por la seguridad de Majo Aguilar.

La grafóloga compartió que recibió mensajes privados con amenazas provenientes de una cuenta que, supuestamente, pertenece a fans de Ángela Aguilar y Christian Nodal. Aunque confesó no estar segura de hacer pública esta información, decidió hacerlo por considerarlo un tema de seguridad.

“Me preocupa mucho hacer pública esta información, pero es un tema de seguridad. Les pido que lo compartan. Hoy me contactó una persona, presidenta o parte de un club de fans de Majo Aguilar. Majo Aguilar está en riesgo, de acuerdo a la información por parte de los fans de Ángela Aguilar”, explicó Centeno en sus redes sociales.

Mira:Ángela Aguilar: Cierran cuenta de club de fans de la cantante por pelea con influencers y periodistas

Maryfer Centeno / FB: Maryfer Centeno

Maryfer Centeno revela alarmante mensaje con amenaza de atentado a Majo Aguilar

“Dejo aquí una captura de pantalla de lo que me comentó, le escribieron. Me lo contó muy preocupada. Sé que a Majo le está yendo muy bien, está teniendo mucho éxito, pero lo que escriben estas cuentas de fans de´ Ángela Aguilar es peligroso y muy grave, independientemente de ser un posible delito. Yo llevo toda la tarde pensando si lo podría compartir, pero si me buscaron es porque confiaron en mi voz. Ojalá se aclare de la mejor manera”.

Maryfer aprovechó para hacer un llamado a la conciencia sobre el fanatismo en redes sociales:

“Sobre todo, si eres fan de alguien, puedes defender a quien tú quieras. Una cosa es defender u opinar sobre alguien, y otra muy distinta es hacer este tipo de amenazas. Me siento sumamente preocupada, da muchísima angustia sentirte vulnerable. Yo espero en Dios que todo esté bien”.

También se dirigió a los fans de Majo Aguilar con un mensaje de apoyo:

“Saben las fans de Majo Aguilar que cuentan conmigo, pero a la sociedad en general hago un llamado a ponerle atención. Puedes estar en contra de un artista, pero esto ya no. Desafortunadamente, este tipo de acciones pueden pasar desapercibidas, pero creo que este tema de acoso digital existe y es una impotencia terrible. Les agradezco dando me gusta y compartiendo para que este mensaje ponga en alerta a Majo Aguilar”.

Majo Aguilar ya ha fijado su postura desde hace tiempo. / Instagram

Mira: Leonardo Aguilar responde a las críticas por lanzar indirectas a Cazzu y Emiliano Aguilar: “Se llama mitote”

¿Qué decía el mensaje que recibió Maryfer Centeno con amenazas contra Majo Aguilar?

Maryfer compartió la captura de una cuenta de Instagram llamada “Nodal y Ángela”, donde se lanza una amenaza directa contra Majo Aguilar. El mensaje, con algunas palabras censuradas, exige que la cantante deje de dar conciertos o, de lo contrario, sufriría consecuencias graves.

“Advertidas ya están, me bloqueaste de la otra cuenta y ya fuimos al perfil de Majo. Más vale que le digan a Majo que deje de dar conciertos. Uno siempre trae y el trabajo tenemos quien lo haga. Contesten, podridas, así como podrida va a quedar tu artista cuando la xxxxx tirada en la carretera”.

Maryfer Centeno reiteró su llamado a la reflexión sobre el odio en redes y la importancia de no subestimar este tipo de amenazas que pueden escalar a situaciones lamentables.

Mira: Christian Nodal habla de los huevitos con salsa de Ángela Aguilar ¿No los ha probado?