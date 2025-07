Christian Nodal habla de los huevitos con salsa de Ángela Aguilar ¿No los ha probado?

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar sigue generando titulares, pero esta vez no se trata de música, lujos o declaraciones amorosas, sino de algo más casero: la cocina.

La joven pareja, que ha estado en el ojo del huracán desde que confirmó su romance, ahora enfrenta una curiosa contradicción que no pasó desapercibida para los fans.

Hace unas semanas, Ángela Aguilar se volvió viral al asegurar que su novio —y ahora esposo— no puede vivir sin su comida. Incluso afirmó que carga con una parrilla en las giras para prepararle platillos como huevitos con salsa, frijoles y hasta tortillas hechas a mano. Según sus palabras, cocinar es una manera de mostrar su cariño.

El influencer y amigo de la pareja, Kunno, ya había desmentido la parte de que Ángela carga con la parrilla y para sorpresa de todos, ahora, Christian Nodal confesó recientemente que, en realidad, nunca ha probado un platillo formal preparado por Ángela. Aunque aclaró que sí ha desayunado lo que ella le ha cocinado en algunas ocasiones, sus declaraciones han generado una ola de comentarios en redes sociales.

Mira: Ángela Aguilar responde contundente a las críticas por su huevo con salsa a Nodal: “Sigamos hablando de mí”

Ángela Aguilar se defiende de las críticas / IG: @nodal / @angela_aguilar_

¿Ángela Aguilar sabe cocinar y le da de comer a Christian Nodal?

Durante una entrevista en el programa “Los 40”, Ángela Aguilar habló con entusiasmo de su faceta como cocinera y del amor que le pone a los platillos que prepara para Christian. Declaró que si no se hubiera dedicado a la música, le habría gustado ser chef, y que cocinar para su pareja es un “cariñito” que la llena de satisfacción.

“Me fascina. Si no hubiera cantado, me hubiese gustado ser chef. Es como un cariñito para alguien. Él no puede vivir sin el huevo con salsa que yo le hago, las tortillitas que yo le hago, los frijoles… se da cuenta cuando no le hago los frijoles”, expresó la hija de Pepe Aguilar.

Incluso su amigo Kunno confirmó que Ángela sí cocina, y no solo para Christian Nodal. “A mí hasta me hizo salmón, un avocado toast… Es lindo cómo va compartiendo cosas que son muy de ella”, comentó el influencer, reforzando la imagen de Ángela como amante de la cocina.

Mira: Ángela Aguilar: Cierran cuenta de club de fans de la cantante por pelea con influencers y periodistas

Christian Nodal reveló que no ha probado la comida de Ángela Aguilar. / Instagram

¿Qué dijo Nodal de los huevitos con salsa de Ángela Aguilar?

Durante su participación en el programa “El brunch de los 40”, Christian Nodal fue cuestionado sobre si Ángela Aguilar le cocina. Con naturalidad, respondió: “Comida no me ha tocado”, lo que dejó a más de uno confundido.

Agregó que sí ha probado algunos desayunos preparados por ella: “No recuerdo bien el nombre que lleva, pero ha hecho unos blanquillos con salsa bastante deliciosos”.

La respuesta de Nodal contrastó con las declaraciones previas de Ángela, y las redes no tardaron en reaccionar con humor e ironía. Comentarios como “¿No que llevaba su parrilla en el avión?” o “Ángela diciendo que se la pasa cocinando y él: ‘comida no me ha tocado’” se multiplicaron en Tiktok.



“Pobre Nodal se ganó otro pellizco”.

“Parece que Nodal no ve las entrevistas de su esposa”

“Nodal, te encargo que veas las entrevistas de Angelita, jajajaja”

Algunos usuarios incluso bromearon con que Nodal se ganó un “pellizco” por dejar mal a su pareja. Otros pidieron que se pongan de acuerdo antes de dar entrevistas, pues cada uno parece contar una versión distinta de su vida doméstica.

Mira: Pepe Aguilar y Christian Nodal: Le llueven críticas al suegro por ‘invadir’ el concierto de su yerno