¿Exnovio de Ángela Aguilar reaccionó a entrevista de Christian Nodal? Este mensaje encendió las redes

La entrevista de Christian Nodal con Adela Micha, en la que la cantante abrió nuevamente el debate en redes sobre su relación con Ángela Aguilar, el sonorense confirmó que la joven cantante sostuvo algunos noviazgos, pero no dijo nombres. Sin embargo, algunos usuarios dedujeron que, supuestamente, se refería al jugador de la NFL, Josh Ball, lo que reactivó la atención hacia el atleta.

Ahora, usuarios en redes sociales comenzaron a señalar que Ball lanzó un misterioso mensaje. Según sugirieron los internautas, pudo ser una indirecta a su ex, Ángela Aguilar. ¿Qué dijo?

Te puede interesar: Wendy Guevara revela encuentro con Ángela y Pepe Aguilar tras polémica de Christian Nodal ¿Los defiende?

Entrevista de Christian Nodal con Adela Micha / Redes sociales

¿Cómo reaccionó Josh Ball tras las declaraciones de la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha?

De acuerdo con el periodista Javier Ceriani, Josh Ball, ex de Ángela Aguilar, utilizó sus redes sociales para compartir un fragmento de la canción “Me vas a extrañar” de Banda MS. Aunque el jugador de la NFL no escribió mensaje adicional ni mencionó a nadie directamente, el periodista argentino y usuarios en línea consideran que la publicación era una supuesta indirecta a Ángela Aguilar, a raíz de la polémica entrevista de Nodal con Adela Micha.

Así lo publicó Josh Ball:

Esta fue la historia que subió Josh Ball después de la entrevista de Christian Nodal con Adela Micha / Captura de pantalla

La reacción de Ball coincidió con la de Gussy Lau, otra de las supuestas exparejas de Ángela Aguilar, quien también compartió un texto que varios interpretaron como referencia a la situación. En su mensaje, el compositor escribió:

“Me arriesgué por ella, por ella puse el pecho, tenía mala fama entre toda la gente, pero mis ojos la miraban diferente” Gussy Lau

Ambas publicaciones se volvieron virales y fueron comentadas ampliamente en páginas de espectáculos y foros de fans.

Te puede interesar: Entrevista de Pati Chapoy con Ángela Aguilar ¿destapa infidelidad de Christian Nodal a Cazzu? Esto dijo

Ver las declaraciones desde 1:52:03

¿Qué pasó entre Ángela Aguilar y Josh Ball, jugador de la NFL?

Ángela Aguilar y Josh Ball compartieron en el pasado diversas fotografías juntos en redes sociales, aunque nunca ofrecieron declaraciones públicas amplias sobre su noviazgo. Según lo revelado por Javier Ceriani, la relación habría sido complicada y, tras su ruptura, Ball supuestamente se vio en la necesidad de abandonar el departamento en Houston que compartía con la cantante.

Además, el periodista aseguró que el deportista no habló antes sobre su separación debido a presuntas presiones ejercidas por Pepe Aguilar, lo que habría limitado su postura pública. Con la reciente entrevista de Nodal, el tema volvió a tomar relevancia, y la reacción del jugador fue vista por muchos como su primera supuesta indirecta en medio de esta controversia mediática.

Te puede interesar: Pepe Aguilar revela terrible diagnostico de su ‘hijo consentido'; esta es la dolorosa enfermedad que padece

¿Quién es Josh Ball, ex de Ángela Aguilar?

Josh Ball es un jugador profesional de fútbol americano nacido en Fredericksburg, Virginia, en 1998 , que se desempeña como tackle ofensivo en la NFL. Se formó en la Florida State University , aunque tras una suspensión se trasladó a Butler Community College y posteriormente a Marshall University , donde logró consolidarse como titular y obtuvo el reconocimiento de All–Conference USA en 2020. Su desempeño lo llevó a ser seleccionado por los Dallas Cowboys en el Draft 2021 , en la cuarta ronda.

Su paso por la NFL ha estado marcado por lesiones que frenaron su progreso, como un problema de tobillo en su temporada de novato y una lesión de cadera en 2023. A pesar de ello, Ball logró disputar 13 partidos en 2022 con los Cowboys antes de ser enviado al equipo de práctica en 2024. A finales de ese mismo año fue contratado por los New Orleans Saints , aunque en julio de 2025 quedó libre. Su trayectoria deportiva lo mantiene en el radar de los aficionados, especialmente tras su vínculo sentimental con Ángela Aguilar, que lo colocó en el foco de los reflectores fuera del terreno de juego.

Te puede interesar: Alfredo Adame aconseja a Nodal ante críticas por su romance con Ángela Aguilar y opina sobre Cazzu