Christian Nodal arma el Nodal Fest en Zacatecas: revelan nuevos detalles de su cumpleaños; ¿y sus papás?

Christian Nodal festejó su cumpleaños, conocido como Nodal Fest, en Zacatecas y ya comenzaron a trascender nuevos detalles de la fiesta que celebró junto a su esposa Ángela Aguilar. La forma en que se llevó a cabo el festejo, así como algunos momentos que se compartieron del evento, reavivaron los rumores sobre una posible boda, ¿qué pasó? Te contamos todos los detalles.

Cumpleaños de Nodal en Zacatecas. / Foto: Redes sociales

¿Christian Nodal y Ángela Aguilar se casaron en Zacatecas?

La celebración del cumpleaños número 27 de Christian Nodal tuvo lugar en Zacatecas y llamó la atención luego de que comenzaran a circular imágenes del festejo en redes sociales. Fue la propia integrante de la dinastía Aguilar quien compartió algunos momentos del evento, lo que generó comentarios entre sus seguidores y dio pie a diversas interpretaciones sobre el motivo de la reunión.

En uno de los videos difundidos se aprecia una calle empedrada iluminada por faroles, con edificios antiguos a ambos lados y varias personas caminando detrás de Ángela Aguilar y Christian Nodal. En las imágenes también aparece una figura tradicional que avanza entre el público, en un ambiente que remite a una celebración nocturna típica del centro de la ciudad.

Tras las especulaciones surgidas en redes sociales, se aclaró que no se trató de una boda, sino del festejo de cumpleaños del cantante originario de Sonora. De acuerdo con la influencer Chamonic, la celebración se realizó el 10 de enero en Tayahua, Zacatecas, y reunió a familiares y amigos cercanos, comenzando con una callejonada, una tradición característica de la región.

Nodal y Ángela Aguilar en Zacatecas. / Foto: Redes sociales

¿Cómo fue la fiesta de cumpleaños 27 de Christian Nodal?

Aneliz Aguilar, hermana de Ángela Aguilar y cuñada de Christian Nodal, compartió en sus redes sociales algunos momentos de la celebración con la que el cantante festejó su cumpleaños en Zacatecas. A través de una historia en su cuenta de Instagram, mostró detalles del ambiente que formó parte del festejo.

En las imágenes se observa una mesa decorada con velas encendidas, cofres abiertos con collares y objetos brillantes, así como elementos decorativos en forma de calaveras y frutas colocadas alrededor al estilo de piratas. También se aprecian charolas con distintos alimentos y mesas puestas para los asistentes, todo bajo una iluminación tenue que marca el ambiente nocturno del lugar donde se llevó a cabo la celebración.

También se distingue una barra con bebidas, botellas y recipientes, además de varios vasos alineados y personas alrededor del área. Las publicaciones muestran fragmentos de la convivencia durante el festejo, sin revelar mayores detalles, pero dejando ver cómo se organizó la celebración del cumpleaños de Christian Nodal junto a familiares y personas cercanas.

Nodal Fest en Zacatecas. / Foto: Redes sociales

¿Quiénes asistieron al Nodal Fest?

Durante el llamado “Nodal Fest”, celebración con la que Christian Nodal festejó su cumpleaños en Zacatecas, se pudo identificar la presencia de varios integrantes del círculo cercano del cantante. Entre quienes asistieron se encontraban Pepe Aguilar, Aneliz Álvarez, los suegros del intérprete, así como Aneliz y Leonardo Aguilar, sus cuñados, además de su esposa Ángela Aguilar. A ellos se sumó el influencer Kunno, quien también formó parte del festejo.

La reunión reunió a familiares y amistades cercanas, quienes aparecieron en distintos momentos compartidos en redes sociales, principalmente a través de historias y publicaciones breves. Estas imágenes permitieron confirmar quiénes acompañaron a Nodal durante la celebración, aunque sin que se dieran a conocer mayores detalles sobre el desarrollo del evento o la dinámica entre los asistentes.

Sin embargo, llamó la atención que en el material difundido no se observó la presencia de los padres del cantante. Hasta el momento, no se ha aclarado si asistieron de manera discreta o si no estuvieron presentes en el festejo, por lo que su posible ausencia quedó como uno de los temas que generó comentarios en torno al “Nodal Fest” tras su presunto distanciamiento por apoyar a Cazzu, mamá de la hija del cantante.

