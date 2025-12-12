Aneliz Aguilar reaparece misteriosa en redes sociales ¿y sin anillo? ¿Confirmó ruptura?

Aneliz Aguilar, hermana de Ángela Aguilar, reapareció en redes sociales luego de que circularon rumores sobre la supuesta cancelación de su boda con Luis Rodrigo Castillo. Su regreso llamó la atención de seguidores y medios, pues ocurre en medio de especulaciones sobre el futuro de la relación y del enlace que habría enfrentado cambios recientes.

Qué pasó con Aneliz Aguilar: la influencer vuelve a Instagram tras especulaciones sobre su compromiso. / Foto: Redes sociales

¿Aneliz Aguilar se separó de Luis Rodrigo Castillo?

En las últimas semanas, los rumores sobre una presunta ruptura entre Aneliz Aguilar y Luis Rodrigo Castillo han tomado fuerza, especialmente desde que surgieron versiones que apuntan a que la joven habría cancelado la boda planeada tras su compromiso a finales de 2024. Aunque la pareja se mostraba sólida y la familia Aguilar celebró el compromiso con entusiasmo, diversas señales captadas por seguidores han alimentado la narrativa de que la relación llegó a su fin durante 2025.

La primera sospecha surgió cuando Aneliz Aguilar publicó en enero una selección de momentos destacados del 2024 sin incluir a Luis Rodrigo Castillo en ninguna de las imágenes, algo que muchos interpretaron como un distanciamiento evidente. Meses después, en agosto, fue vista sin su anillo de compromiso, lo que reforzó aún más la idea de una posible separación. La ausencia de la joya también llamó la atención durante la celebración familiar del Día de Acción de Gracias en noviembre, un evento al que Luis no habría asistido.

Pese a todas estas señales, ni Aneliz Aguilar ni Luis Rodrigo Castillo han realizado declaraciones públicas sobre su situación sentimental. Sin una confirmación oficial, la posibilidad de que la boda continúe planeada permanece abierta, dejando a sus seguidores en un terreno de especulaciones mientras la pareja mantiene silencio.

Aneliz Aguilar habría terminado su compromiso. / Foto: Redes sociales

Aneliz Aguilar reaparece en redes sociales tras rumores de ruptura: ¿confirmó separación?

Aneliz Aguilar reapareció en redes sociales con una imagen que de inmediato llamó la atención de sus seguidores. La joven posó frente a un gran espejo acompañado de un marco dorado, mostrando un look completamente negro que destaca por su estilo minimalista y contemporáneo. Con un abrigo oversize, un suéter del mismo tono y pantalones amplios tipo palazzo, Aneliz dejó ver un outfit sobrio pero sofisticado, enmarcado por la decoración navideña de su hogar, donde resaltaba un árbol adornado con listones rojos.

Minutos después, la joven compartió una segunda historia: una escena de la película Shadow of a Doubt de 1943, acompañada de la frase “I can’t face the world in the morning. I must have coffee before I can speak” (“No puedo enfrentarme al mundo por la mañana. Debo tomar café antes de poder hablar”). Con ello, Aneliz mostró un guiño humorístico y personal, alejándose de especulaciones y dejando claro que, al menos por ahora, prefiere comunicarse a través de pequeños detalles y sutiles mensajes visuales.

Historias de Aneliz Aguilar. / Foto: Redes sociales

Aneliz Aguilar regresó a redes sociales. / Foto: Redes sociales

¿Quién es Luis Rodrigo Castillo, novio de Aneliz Aguilar?

Luis Rodrigo Castillo captó la atención del público desde que se dio a conocer su compromiso con Aneliz Aguilar en octubre de 2024, pero su trayectoria profesional ya hablaba por sí sola mucho antes de aparecer en los titulares. Lejos del mundo del espectáculo, ha construido un perfil sólido en el ámbito jurídico como abogado especializado en arbitraje internacional, una de las ramas más complejas y demandadas dentro del derecho

Además de su carrera jurídica, Castillo incursionó en el sector empresarial. Desde 2017 dirige una compañía enfocada en el desarrollo inmobiliario. Su perfil profesional en Linkedin revela otro rasgo que suele llamar la atención: es políglota, domina el español, inglés, francés e italiano.

