¿Ángela Aguilar envidia a su hermana Aneliz? Filtran supuestas pruebas que lo confirmarían: “Es una mensa”

Tal parece que los escándalos no paran para Ángela Aguilar. En medio de la batalla legal de su esposo, Christian Nodal, contra Universal Music por la demanda que interpusieron en su contra, ahora trascienden acusaciones de que, presuntamente, la cantante “maltrata” a su hermana mayor, Aneliz Aguilar.

Ángela Aguilar y Aneliz / Redes sociales

Lee: Ángela Aguilar reacciona al reencuentro entre Belinda y Cazzu: ¿se les quiere unir?

¿Quién es Aneliz Aguilar, hermana mayor de Ángela Aguilar?

Aneliz Aguilar es la hija mayor del matrimonio entre Aneliz Álvarez y Pepe Aguilar. A diferencia del resto de sus hermanos, ella no pertenece a la industria musical y se enfocó más en el mundo de la moda y los negocios.

Nacida el 7 de abril de 1998, la joven de actualmente 27 años estudia Business Management en Los Ángeles, ciudad donde reside actualmente. Es muy activa en redes sociales, en las que suele compartir contenido relacionado con la belleza y la moda.

Pese a mantener un perfil que muchos llamarían “discreto”, es medianamente popular en internet. Tan solo en Instagram, cuenta con 907 mil seguidores. Varios usuarios, principalmente detractores de su hermana Ángela, afirman que ella es la “más bonita de la familia”.

Si bien no está involucrada activamente en la música, sí ha llegado a colaborar con su familia en algunas de sus giras, fungiendo como encargada de staff. Sobre su vida sentimental, se sabe que está comprometida con el abogado y empresario Luis Castillo. Pese a que el compromiso se realizó el año pasado, aún no hay fecha fija para la boda.

Aneliz y Pepe Aguilar / Redes sociales

No te pierdas: Nodal presume su amor por Ángela Aguilar luego del espectacular encuentro de Belinda y Cazzu ¿ardido?

¿Por qué se dice que Ángela Aguilar maltrata a su hermana Aneliz?

A través de redes sociales, se ha viralizado un video que recopila algunos momentos en los que, presuntamente, Ángela Aguilar habría tratado mal a Aneliz. En la grabación, se escucha cómo la esposa de Nodal habla de una manera que muchos considerarían “despectiva” sobre su hermana mayor. Algunas de las frases más destacadas son:

“Me voy a robar estas flores porque a mi nadie me manda flores y a Aneliz le mandan muchas flores”

“Le tomé una foto y sale super mal ¿no? Le dije: ‘¿La puedo subir a Instagram?’ Ella me dice: ‘No, no la puedes subir’ y yo (la subo)”

“Ahorita estoy en la disquera de mi papá. Creo que él va a ser un poquito mejor mánager que mi hermana de 21 años”

“Mi hermana es una mensa”

“A Aneliz no le gusta el ajo, pero a mí no me importa, igual le voy a poner”

No obstante, dos escenas fueron las que llamaron la atención; en la primera, se ve cómo en una entrevista familiar, cuando ambas eran niñas, Ángela intenta alejar la mano de Aneliz para que no toque a sus papás.

La otra secuencia fue cuando la propia Aneliz dijo textualmente: “A veces siento que Ángela me odia secretamente”. Si bien estas palabras, aparentemente, las dijo a modo de broma, para muchos, expresarían el “verdadero sentir” de la joven.

Los detractores de Ángela afirman que el video es la prueba fehaciente de que la cantante realmente “envidiaría” a su hermana y por ello la trata de una forma “pasivo-agresiva”. Por supuesto, los fans de la artista salieron en su defensa y sostuvieron que las hermanas simplemente se llevan “de forma pesada”.

¿Qué ha dicho Ángela Aguilar sobre su hermana Aneliz?

Hasta el momento, Ángela Aguilar no ha dado declaraciones públicas sobre lo que realmente piensa de su hermana Aneliz. Sin embargo, siempre ha dejado ver que lo más importante para ella es tener una unión familiar.

En redes sociales, ha expresado lo mucho que quiere a su familia, principalmente a su padre. De hecho, hace poco, publicó una foto abrazando a su papá, Pepe Aguilar, con la siguiente descripción: “Mi trébol de la suerte”.

Mira: Mhoni Vidente revela el destino de Christian Nodal y Ángela Aguilar ¿Brujería y boda en puerta?