Ángela Aguilar reacciona al reencuentro entre Belinda y Cazzu: ¿se les quiere unir?

Belinda y Cazzu coincidieron en un evento que paralizó a los fans, y mientras todos hablaban del encuentro, Ángela Aguilar y Nodal no se quedaron atrás ¿pidieron unirse? Aquí te contamos todo lo que pasó.

Mira: Cazzu rompe el silencio y lanza mensaje directo en plena disputa con Christian Nodal: “Aguanto mucho”

Belinda habla del triunfo de Cazzu en el Auditorio Nacional / IG: @belindapop / @cazzu

¿Por qué el encuentro de Belinda y Cazzu causó tanto impacto en redes sociales?

Este jueves 20 de noviembre, Belinda y Cazzu se robaron los reflectores al coincidir en un prestigioso evento organizado por una famosa revista, donde ambas fueron reconocidas como “mujeres del año”. El momento fue histórico porque, como todos saben, las dos artistas comparten un pasado sentimental con Christian Nodal, lo que hizo que los fans explotaran en comentarios y memes.

Las redes sociales se llenaron de teorías, especulaciones y hasta ruegos por una colaboración entre “La Princesa del pop latino” y “La Jefa del trap”. El encuentro fue cordial, elegante y lleno de glamour, pero la conversación no terminó ahí: los ojos se volcaron hacia Nodal y su esposa, Ángela Aguilar.

Lee: Christian Nodal desata escándalo al revelar cuántos hijos quiere tener, pero ¿No con Ángela Aguilar?

¿Cómo reaccionó Ángela Aguilar tras el encuentro de Belinda y Cazzu?

Ángela Aguilar no dejó pasar la oportunidad para presumir que su relación con Nodal está más fuerte que nunca. A través de sus historias de Instagram, la cantante compartió un video donde se les ve abordando un avión juntos. Aunque la escena no muestra grandes muestras de afecto, ni siquiera se toman de la mano, el mensaje fue claro: están unidos y felices.

La publicación llamó la atención porque llegó justo después del encuentro entre Belinda y Cazzu, lo que muchos interpretaron como una respuesta elegante y directa. Sin mencionar nombres, Ángela dejó claro que su matrimonio sigue viento en popa.

Mira: ¿Nodal olvida otra vez a Ángela Aguilar? Le preguntan por su dueto favorito y ¡Eligió a este cantante!

Ángela Aguilar subiendo a un avión

¿Qué hizo Christian Nodal tras la publicación de Ángela?

Christian Nodal tampoco se quedó atrás. El cantante replicó el mismo estilo de respuesta al compartir historias desde el concierto de Ángela en Arizona, donde la acompañó para mostrar apoyo a su esposa. En las imágenes se le ve emocionado, grabando el escenario mientras “se desvive en halagos”, un gesto poco común en su actividad pública reciente.

Nodal en concierto de Ángela Aguilar

Además, presumió una gorra adquirida durante el show, con la frase que se ha convertido en marca registrada desde su boda: “amoooooor”.

Nodal escribió sobre la imagen:

“Un gran show conlleva una gran merch”, acompañado de emojis de risa y corazones. Christian Nodal

Después de estas publicaciones, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han vuelto a pronunciarse ni han lanzado nuevas indirectas sobre el esperado encuentro entre Belinda y Cazzu, las ex del sonorense.