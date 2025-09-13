Paola Rojas exhibe a Christian Nodal y Ángela Aguilar por groseros en evento de líderes: “ni buenas tardes”

El nombre de Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a colocarse en el ojo del huracán, esta vez no por su romance ni por su música, sino por su comportamiento en un evento. La periodista Paola Rojas relató cómo vivió de cerca un momento incómodo que dejó a todos con la boca abierta, pues los cantantes llegaron al encuentro de Los 300 líderes rodeados de guaruras, sin disposición a convivir y, según ella, con una falta de modales que no pasó desapercibida.

Ángela Aguilar lanza mirada fulminante a mujer que saludó a Nodal en Los 300 líderes. / IG: @angela_aguilar_

¿Qué hizo Christian Nodal y Ángela Aguilar para que Paola Rojas los llamara maleducados en el evento de Los 300 líderes?

La polémica sigue persiguiendo a Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes no solo han sido blanco de críticas por su relación sentimental, sino también por su comportamiento en público. Esta vez, fue la periodista Paola Rojas quien los exhibió por su falta de modales durante el evento de ‘Los 300 líderes más influyentes de México’, donde ambos acudieron como invitados especiales.

Según relató la conductora de ‘De pisa y corre’, la pareja llegó al evento acompañada por guaruras, causando revuelo desde su entrada. Pero lo que más llamó la atención fue su actitud al sentarse en la mesa, sin siquiera saludar a los presentes.

“Se sentaron por unos instantes en la mesa y bueno, pues no saludaron al resto de las personas, es muy evidente. Llegan y ni voltean, ni voltean, el resto de los asistentes en la mesa, así de ‘buenas tardes’” Paola Rojas

La escena dejó a varios asistentes incómodos, pues se trataba de un evento formal donde se espera cierto protocolo social. La falta de cortesía de Nodal y Ángela Aguilar no pasó desapercibida, y Paola no dudó en compartirlo públicamente.

¿Qué hizo Christian Nodal durante el himno nacional mexicano que causó indignación en redes?

La situación se tornó aún más tensa cuando comenzó a sonar el himno nacional mexicano. De acuerdo con Paola Rojas, Christian Nodal permaneció sentado mientras se entonaba el himno, lo que provocó que uno de los asistentes le pidiera que se pusiera de pie.

Paola Rojas “Poquito después empezó el himno nacional y uno de los integrantes de la mesa le tuvo que pedir ‘oiga señor Nodal, póngase de pie para entonar el himno nacional’, así que pues esos modales y ese civismo”.

Este gesto fue interpretado como una falta de respeto hacia los símbolos patrios, especialmente en un evento que reúne a figuras influyentes del país. La actitud del cantante generó molestia entre los presentes, quienes esperaban una conducta más acorde con el contexto.

Así lo dijo Paola Rojas (1:30:37):

¿Este fue el mismo zafarrancho que Christian Nodal y Ángela Aguilar protagonizaron en el evento de Los 300 líderes?

Este nuevo señalamiento de Paola Rojas fue la cereza del pastel en el comportamiento del matrimonio formado por Christian Nodal y Ángela Aguilar, quienes ya habían protagonizado un auténtico zafarrancho durante su asistencia al evento del 3 de septiembre. Junto a Leonardo Aguilar, los tres fueron parte de los invitados al exclusivo encuentro de ‘Los 300 líderes más influyentes de México’, donde Ángela ofreció una presentación musical que fue bien recibida por los asistentes… aunque su actuación quedó eclipsada por el caos que vino después.

La pareja se negó rotundamente a hablar con la prensa, lo que encendió aún más la polémica. Los medios que esperaban declaraciones se quedaron con las ganas, mientras los famosos salían escoltados por guaruras, generando una escena digna de alfombra roja… pero sin glamour. A su salida del evento, entre gritos de reporteros y cámaras corriendo detrás del vehículo, Ángela logró huir, dejando tras de sí una estampa que muchos calificaron como innecesaria y hasta arrogante.

Ángela Aguilar y Christian Nodal asistieron al evento Los 300 líderes más influyentes de México

En una de las grabaciones que circulan en redes, se observa a Ángela Aguilar aparentemente sonriendo, lo que fue interpretado por algunos como una burla o una falta de seriedad ante la tensión que estaban provocando. Para rematar, en el video exclusivo de TVNotas, se ve a Leonardo Aguilar riéndose de la escena, como si todo fuera parte de un espectáculo.

Cada aparición pública parece convertirse en un nuevo escándalo, y esta vez, ni Paola Rojas se quedó callada.