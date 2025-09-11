¿Padres de Christian Nodal se unen con Cazzu? Aseguran que la ayudarán para que su hija pueda viajar con ella

Christian Nodal vuelve a ser centro de la controversia. Esta vez, por un presunto conflicto familiar que habría provocado un distanciamiento total entre él y sus padres, a raíz de su relación con la también cantante Ángela Aguilar, tras mantener una relación “poco” cordial con Cazzu. ¿Qué pasó realmente?

¿Por qué Christian Nodal no permite que Cazzu viaje con su hija a otro país?

Una persona cercana a Cazzu, expareja de Christian Nodal contó a TVNotas que la situación actual (en la que Christian no permite que su hija viaje con Cazzu fuera de Argentina) sería una aparente represalia por parte del cantante, quien aún estaría molesto porque Cazzu hizo quedar en una mala posición a Ángela Aguilar, su actual esposa, en una entrevista. ¡La desmintió!

“La razón es que él la está castigando por venganza. Nodal no le perdona que haya desmentido las declaraciones de Ángela, quien aseguró que ‘todos los involucrados’ ya sabían de la relación que tenía con el padre de su hija”. Fuente cercana a Cazzu, para TVNotas

Reveló que, al ver que el hate se inclinó hacia Ángela Aguilar, Christian se molestó mucho, y pidió que Cazzu ofreciera una disculpa pública . A raíz de esto, el sonorense decidió ofrecer una entrevista con Adela Micha, para decir que la relación con Aguilar comenzó después de haber terminado con Cazzu.

Christian Nodal habla como nunca de la convivencia con su hija con Cazzu / IG: @cazzu / @nodal

¿Por qué los padres de Christian Nodal apoyan a Cazzu, según Javier Ceriani?

De acuerdo con el periodista argentino Javier Ceriani, los padres de Christian Nodal, Cristy y Jaime González, habrían decidido, supuestamente, “apoyar” a Cazzu para que pueda viajar su hija con ella.

Del mismo modo, aseguró que tanto Cristy como Jaime, supuestamente, estarían en total descontento por el actuar de Christian Nodal. Además, creerían que, supuestamente, Ángela Aguilar es la culpable de que Christian no conviva con su hija, buscarán apoyar a Cazzu:

“Están furiosos. (...) Están muy descontentos con el acutal de Christian Nodal como padre. (...) Tratando de intervenir los padres de Nodal, para que Nodal le dé el pasaporte y la libertad (a su hija)” Javier Ceriani

Del lado de los Aguilar, el periodista asegura que Christian Nodal escucha los consejos de Ángela y Pepe Aguilar, por lo que sus padres habrían decidido apoyar a su expareja. En palabras de Ceriani:

Pero confía más en Ángela, que en su padre. Le han hecho creer que su padre le roba. Javier Ceriani

Cabe recordar que las declaraciones de Javier Ceriani sobre los padres de Nodal no han sido confirmadas por ninguna fuente oficial. Por esta razón, esta información queda en puntual calidad de RUMOR.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su hija con Cazzu que causó controversia?

Un fragmento de la entrevista que Christian Nodal concedió a Adela Micha se volvió viral en redes sociales, luego de que el cantante hiciera un comentario relacionado con la hija que comparte con su expareja, Cazzu. La declaración fue considerada por muchos usuarios como insensible e incluso ofensiva, generando una ola de críticas.

La frase que más llamó la atención fue: “ ella pide los derechos de su hija ”, lo cual fue interpretado por algunos como una actitud de evasión frente a sus responsabilidades paternales. Esta expresión se volvió tendencia y provocó un intenso debate sobre la manera en que el artista se refiere públicamente a su rol como padre.

Cazzu reveló recientemente que la manutención que Nodal le paga mes a mes para el cuidado de su hija, no la considera “justa":

“No tenemos, la verdad, un acuerdo que yo considere justo, porque los gastos son elevados, pero es lo que él considera justo”.

Por último, una persona cercana a Cazzu, nos contó que ella fue la que buscó a los padres de Christian para pedirles ayuda y cambiar la situación que vive actualmente con su hija:

De hecho, ha hablado con sus exsuegros para que hagan reflexionar a su hijo. Su objetivo es que entiendan que la niña debe estar con ella todo el tiempo para poder educarla, mantenerla, cuidarla y al mismo tiempo trabajar. No se vale que le pongan esas trabas Fuente cercana a Cazzu, para TVNotas

