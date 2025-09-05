¿Ángela Aguilar y Christian Nodal serán papás? Vidente predice que la pareja dará impactante anuncio

Desde que empezaron su relación en 2024, Ángela Aguilar y Christian Nodal se han coronado como una de las parejas más polémicas del medio artístico por la forma en la que iniciaron su romance. En medio de toda la controversia que han enfrentado últimamente por Emiliano Aguilar, se dice que próximamente darán un gran anuncio, ¿será que ya esperan a su primer hijo juntos?

Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Cómo comenzó la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal, y por qué es tan odiada por el público?

El noviazgo y posterior matrimonio de Christian Nodal y Ángela Aguilar se han dado en medio de la polémica. Los cantantes anunciaron su amor a finales de mayo de 2024, tan solo unas semanas después de que Nodal terminara su relación con Cazzu, mamá de su primogénita.

Si bien se casaron oficialmente a finales de julio de ese mismo año, Christian contó que ya habían tenido una boda espiritual cuando viajaron a Roma en mayo de 2024. La rapidez de los hechos hizo que mucha gente sospechara de que todo comenzó como una infidelidad hacia Cazzu.

La pareja ha negado esto en varias ocasiones y Ángela, en su momento, aseguró que todos los involucrados lo sabían, aunque jamás ha confirmado un engaño, sí desmintió oCazzu a Ángela Aguilar y a Nodal, asegurando que se enteró de la relación de los cantantes al igual que el público, es decir, por los medios de comunicación.

En una reciente entrevista con Adela Micha, Christian Nodal volvió a sostener que Cazzu era consciente de su relación con Ángela Aguilar. Incluso, llegó a decir que su ex estuvo de acuerdo.

Por otra parte, en las últimas semanas, el intérprete de ‘Adiós amor’ también ha enfrentado críticas por presuntamente “abandonar” a su hija. También ha sido blanco de comentarios negativos luego de que la propia argentina dijera que Nodal, supuestamente, no le permitía viajar con su hija.

Historia Nodal y Ángela Aguilar / Redes sociales

¿Ángela Aguilar se embarazó?

En la más reciente emisión de ‘Despierta América’, una vidente predijo que, dentro de unos meses, probablemente a inicios de 2026, Ángela Aguilar y Christian Nodal darán un gran anuncio.

La pitonisa comenzó diciendo que la pareja está más feliz que nunca, a pesar de las críticas que siguen recibiendo por su relación. Incluso, señaló que Ángela es la más tranquila de los dos y ahora solo está enfocada en su romance, así como en su carrera musical.

Sobre la gran revelación que darán, mencionó que, dentro de poco, sorprenderán a todos al dar a conocer que están esperando a su primer hijo juntos.

“Por aquí sale y deja saber que el año próximo podremos tener una sorpresa de Ángelita. Se puede decir que va a tener un bebé. El año que viene”, dijo.

Pese a que la noticia fue impactante, muchos usuarios le restaron credibilidad debido a que “halagó” a Ángela Aguilar, asegurando que su padre, Pepe Aguilar, “seguramente le pagó”.

Cabe destacar que, hasta el momento, ni Ángela ni Nodal han dado señales de una próxima paternidad, por lo que lo dicho por la vidente queda en calidad de un simple rumor.

¿Ángela Aguilar y Christian Nodal quieren ser padres? Esto han dicho sobre el tema

En su momento, Christian Nodal habló de la posibilidad de ser padre con Ángela Aguilar. Según el cantante, ambos sí tienen contemplado ser padres, pero, al menos, no en un futuro próximo, ya que consideran que son “demasiado jóvenes”.

“Estamos muy jóvenes. Sí, yo creo que con los años y cuando sea el momento” Christian Nodal

Esta declaración causó mucha polémica en ese entonces. Muchos usuarios le recordaron a Nodal que ya tenía una hija con Cazzu, por lo que consideraban “ilógico” que ahora se dijera “muy joven” para tener descendencia.

En cuanto a Ángela Aguilar, se ha vuelto muy reservada desde que se casó con Christian y no ha hecho comentarios sobre su vida amorosa. Lo más cercano que ha dicho sobre la posibilidad de tener hijos fue en junio del 2024, cuando le pidió a la gente que “no la casara, ni la embarazara” aún, aunque poco después ¡sí se casó!

