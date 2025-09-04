Ángela Aguilar bajo el ojo del público: Faitelson explica cómo enfrentar el odio en internet

Ángela Aguilar y su familia han vuelto a ser centro de atención en redes sociales debido a las críticas que persisten tras su matrimonio con el cantante Christian Nodal. Ante la ola de críticas, el periodista deportivo David Faitelson se pronunció sobre la situación y dio un consejo tanto a Ángela como al resto de su familia para manejar la exposición pública. ¿Qué fue lo que les dijo? Aquí te lo contamos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / IG: @angela_aguilar_

¿Qué dijo David Faitelson sobre Ángela Aguilar y las críticas en redes?

El periodista fue cuestionado por los medios durante un evento sobre su opinión respecto al odio que la familia Aguilar recibe en plataformas digitales. Faitelson destacó que las personas públicas deben aprender a “tener piel gruesa” para no afectar su vida personal ante comentarios negativos:

“Las personas públicas tenemos que estar acostumbradas a eso, tenemos que tener la piel gruesa, tenemos que soportar y tratar de vivir y convivir con eso, no hay de otra”. David Faitelson

Además, recordó que existe una diferencia entre las interacciones en redes y la vida familiar cotidiana, y que la exposición pública requiere resistencia ante la crítica constante.

¿Cómo han intentado manejar la familia Aguilar las críticas?

Desde el matrimonio de Ángela Aguilar y Christian Nodal, se han enfrentado a un ambiente dividido en redes sociales. La pareja intentó frenar los comentarios negativos con entrevistas. Sin embargo, las declaraciones no lograron el efecto esperado.

Christian Nodal conversó con Adela Micha en un intento de aclarar la situación, pero la charla generó más dudas de las que despejó, pues trascendió que el cantante relató cómo comenzó su historia de amor con Ángela Aguilar, pero usuarios en redes respondieron con videos donde las fechas no cuadraban. Por su parte, Ángela también ofreció entrevistas en las que buscó explicar su postura, aunque en lugar de detener el “hate”, se sumaron más críticas y cuestionamientos hacia la familia Aguilar.

En este contexto, David Faitelson subrayó que la mejor manera de enfrentar la presión mediática es desarrollar una piel más resistente y aprender a convivir con los señalamientos, ya que las plataformas digitales suelen amplificar la controversia y pueden distorsionar la percepción pública de los artistas.

Ángela Aguilar y Christian Nodal / Instagram: @angela_aguilar_

¿David Faitelson y Pepe Aguilar son amigos?

Tras su declaración sobre la cantante Ángela Aguilar, surgieron especulaciones sobre la relación entre David Faitelson y el cantante de regional mexicano Pepe Aguilar. Usuarios en redes se preguntaron si existía una amistad entre el periodista y el cantante, aunque hasta el momento no se ha confirmado el origen de su vínculo.

Cabe recordar que en 2021, ambos tuvieron un enfrentamiento público cuando Faitelson criticó que boxeadores asistieron a sus peleas acompañados de cantantes. Pepe Aguilar respondió a las críticas defendiendo la participación de los artistas en eventos deportivos:

“Está padre que usted lo narra, déjenos a nosotros hacer nuestro espectáculo. Creo que a la gente no le cae nada mal ver un espectáculo y no se le está faltando el respeto al boxeo” Pepe Aguilar

