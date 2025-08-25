Filtran video de Ángela Aguilar y Christian Nodal escondiéndose para no ser vistos juntos, ¡aunque ya se habían casado en Roma!

Un nuevo video que circula en redes sociales volvió a encender la polémica sobre la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal. La filtración de este material reavivó las dudas sobre la cronología de su relación, especialmente porque, según internautas, el clip fue grabado antes de que Nodal terminara su relación con Cazzu, madre de su hija. El tema volvió a cobrar fuerza tras la entrevista de Nodal con Adela Micha, donde reveló detalles sobre el inicio de su romance con Ángela y los tiempos de su separación de la rapera argentina. ¿Cuándo se grabó el video? ¿Tadavía estaba Nodal con Cazzu? Te contamos lo que se sabe.

Foto filtrada de la estancia de Christian Nodal y Ángela Aguilar en Roma / Captura de pantalla

¿Qué muestra el video de Ángela Aguilar y Christian Nodal donde se escondían?

El clip, publicado por la tiktoker Dayane Crisel, se viralizó nuevamente en 2025. En el material se muestra un momento que fue grabado durante la visita de Christian Nodal a Ciudad Juárez en donde ofreció un concierto en el estadio Carta blanca en 2024. En el clip se observa a Ángela Aguilar con una sudadera negra con capucha y lentes azules, que usuarios ya habían visto en entrevistas previas. A su lado, Christian Nodal aparece caminando abrazándola con naturalidad, aunque ambos buscaban evitar ser captados por las cámaras. ¿Él todavía estaba con Cazzu?

Los famosos lucen sonrientes y todo momento y habrían estado acompañados de una amiga con la que fueron vistos, previamente, en su viaje a Europa. La influencer que difundió el video, en su momento (2024), relató que cuando se acercó la gente a la pareja de famosos, la hija de Pepe Aguilar optó por separarse de Nodal para no levantar sosprechas.

Ángela Aguilar intentando ocultar su identidad durante un concierto de Christian Nodal / Especial

¿Christián Nodal le puso el cuerno a Cazzu con Ángela Aguilar?

El video, en el que se ve juntos a Ángela Aguilar y Christian Nodal, ha causado debate porque algunos internautas sostienen que fue tomado el 3 de mayo. En esa fecha, el cantante aún estaba en una relación con Cazzu, pues anunciaron su ruptura el 23 de mayo de 2024. Sin embargo, el concierto en mención ocurrió el 31 de mayo. ¡No se le juntaron las relaciones! Aunque para ese momento, los cantantes aún no habían hecho publica su relación.

El intérprete de ‘Botella tras botella’ aseguró en entrevista con Adela Micha que su primer beso con Ángela ocurrió el 14 de mayo de 2024, pocos días después de terminar su relación con Cazzu, madre de su hija. Antes de que hiciera oficial su truene con Cazzu y su nueva relación con Ángela.

En redes sociales la proximidad de las fechas ha levantado cualquer tipo de teorías y sospechas de infidelidad, mismas que Nodal ha negado múltiples ocasiones.

Concierto de Christian Nodal en el estadio Carta blanca 2024 / Captura de pantalla

¿Como empezó el romance entre Nodal y Ángela Aguilar?

De acuerdo con los propios testimonios de Christian Nodal, la conexión con Ángela Aguilar surgió durante la pandemia, período en el que comenzaron a coincidir con mayor frecuencia en eventos profesionales y tuvieron encuentros en línea. Sin embargo, en ese momento no se concretó su romance porque la hija de Pepe Aguilar tenía 16 años.

De acuerdo con lo dicho por Nodal, fue hasta mayo de 2024 cuando se reencontraron y él se enamoró. El cantante aseguró que el 14 de mayo de 2024 compartieron su primer beso, pocos días después de haber terminado su relación con la rapera argentina Cazzu, madre de su hija.

A partir de ese momento, ambos optaron por mantener en secreto su vínculo. Según Nodal, el 29 de mayo de 2024 se casaron en ceremonia espiritual en Roma, Italia, que simbolizó el inicio de su vida como pareja. Se trató de un evento privado, al que no acudió la familia de Ángela y que quedó fuera del conocimiento público hasta después.

La relación se hizo oficial el 10 de junio de 2024, cuando la pareja decidió confirmarla públicamente a través de un medio de comunicación. Nodal reveló en entrevista con Adela Micha que tomaron la decisión de revelar su relación tras ser víctimas de extorsión por parte de una revista, de la cual no dijo nombre. Según el cantante, el medio los amagó con sacar a la luz más de 500 fotos de su boda en Roma.

Finalmente, el 24 de julio de 2024 contrajeron matrimonio civil en una hacienda del estado de Morelos, en un evento íntimo y de acceso restringido en el que no hubo presencia de medios de comunicación.

