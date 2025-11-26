Santa Fe Klan habla de la comparación con Nodal por manutención de sus hijos; ¿el rapero es igual al cantante?

Santa Fe Klan rompió el silencio ante las comparaciones que lo vincularon con Christian Nodal, luego de que se retomaran los problemas legales por la manutención de su hijo con Maya Nazor.

El rapero se pronunció sobre el tema y habló directamente de la situación que se ha discutido en redes sociales. Te contamos todo lo que dijo.

Santa Fe Klan rompe el silencio sobre las comparaciones con Christian Nodal. / Foto: Redes sociales

¿Qué dijo Santa Fe Klan sobre las comparaciones con Christian Nodal?

Durante la alfombra roja de GQ Man of the Year 2025, Santa Fe Klan tuvo un encuentro con medios de comunicación en el que habló sobre la relación con su hijo y cómo planea pasar las fiestas decembrinas.

“Sí, ojalá, con mi familia, pero tengo un ching* de jale. Siempre es de corazón todo lo que le doy a mi niño y siempre bien agradecido con su jefa que cuida mucho a mi niño, todo bien”, comentó, explicando que, a pesar de su agenda de trabajo, procura mantener un vínculo cercano con su hijo.

El rapero detalló la manera en que se organiza para mantenerse presente en la vida de su hijo, señalando que la distancia y los compromisos profesionales no impiden que mantenga comunicación y momentos con él.

Sobre las comparaciones que surgieron con Christian Nodal, Santa Fe Klan se refirió a su postura personal. “Yo no me comparo con nadie, yo nada más soy yo”, aseguró, dejando en claro que prefiere centrar su atención en su propia vida y en la manera en que enfrenta sus responsabilidades, sin establecer paralelos con otras figuras públicas.

La polémica sobre la manutención de hijos volvió a poner a Santa Fe Klan en el centro de la atención mediática. / Foto: Redes sociales

¿Por qué compararon a Santa Fe Klan con Christian Nodal?

La comparación entre Santa Fe Klan y Christian Nodal surgió a raíz de las polémicas que ha enfrentado el cantante de regional por la manutención de su hija con Cazzu y los problemas legales relacionados con los permisos de viaje de la menor de edad, pues el rapero enfrentó una separación y polémica similar respecto a la manutención de su hijo con Maya Nazor.

A principios de 2025, Santa Fe Klan reveló que le deposita 250 mil pesos mensuales y explicó que cumple con lo estipulado, aunque la relación con la madre de su hijo no siempre ha sido sencilla, ya que le gustaría tener más tiempo con su pequeño.

“Maya: “Esto es lo que le tengo que dar a Maya cada mes por 18 años y va a aumentar cada año. Yo sí tengo que cumplir porque si no me amenazan sus abogados. Lo único que quisiera es que me preste a mi hijo para que lo conozca a mi familia y para poder dormir con él aunque sea un día”, dijo a través de una historia que publicó en sus redes sociales, donde mostraba la captura de pantalla de una transferencia bancaria a la cuenta de Nazor.

En aquel entonces, relató que por respeto a la madre de su hijo no había hablado nada, pero estaba cansado de que se aprovechara de él y solo le quitara el dinero para disfrutarlo ella.

Por su parte, Christian Nodal ha estado envuelto en polémica, en su momento se dijo que Cazzu pedía una suma estratosférica de manutención y que el sonorense solo estaría pagando 140 mil pesos mensuales. Cifra que nunca confirmaron ninguno de los involucrados. Lo que sí paso es que Cazzu reveló que consideraba que no tenía un acuerdo que para ella fuera justo con su ex.

Nodal y Santa Fe Klan fueron comparados por los problemas y polémicas que enfrentaron por la manutención a sus hijos. / Foto: IG/nodal

¿Por qué terminaron su relación Santa Fe Klan y Maya Nazor?

La relación entre Maya Nazor y Santa Fe Klan llegó a su fin a finales de 2022, según explicaron ambos, debido a diferencias personales y falta de compatibilidad. Desde entonces, han buscado mantener la discreción sobre los detalles de su separación, aunque coincidieron en que el bienestar de su hijo sería la prioridad.

Maya Nazor ha señalado en varias ocasiones que la ruptura fue de mutuo acuerdo y que ambos tomarían decisiones pensando en su hijo. Sin embargo, tras la separación surgieron rumores que cuestionaban sus motivos, sugiriendo que ella habría decidido terminar la relación porque, al quedar embarazada, contaría con el apoyo económico del rapero.

Santa Fe Klan, por su parte, se ha mostrado respetuoso al referirse a la situación. Ha destacado que su intención es mantener una relación cordial con Nazor para asegurar la estabilidad de su hijo.

Además, la ruptura y pensión de su hijo fue objeto de polémica y ‘tiradera’ de indirectas por parte de Gera MX, quién lanzó la canción ‘250K’, donde dice ‘Tu dinero es como tu hijo, no lo viste’.

No obstante esta rivalidad es de tiempo atrás, pues Gera MX contó en una entrevista que algunos raperos lo traicionaron al coquetearle a una de sus exparejas, entre los que mencionó a Charles Ans y Santa Fe Klan.

