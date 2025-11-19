Christian Nodal “expone” a Ángela Aguilar con polémica frase, aseguran en redes presunta indirecta

La relación entre Christian Nodal y Ángela Aguilar vuelve a colocarse en el centro de la conversación pública, luego de que una declaración del cantante sonorense se viralizara por el tono y el contexto en el que fue emitida. Durante una entrevista reciente, Nodal pronunció una frase que los internautas interpretaron como una indirecta hacia su esposa, especialmente al ocurrir en un momento complejo para la joven intérprete, quien atraviesa dificultades para llenar recintos durante su gira en Estados Unidos.

Ángela Aguilar arranca su gira “Libre corazón tour” / IG: laboconaaa y canva

¿Cómo reaccionó Christian Nodal cuando llamaron “domadora” a Ángela Aguilar durante la entrevista?

Durante una charla en el canal de YouTube Las Vegas de locura. El reportero se refirió a Ángela Aguilar como “la domadora”, al preguntarle a Nodal si ella lo acompañaría en sus conciertos por Estados Unidos. Lejos de mostrar incomodidad ante el apodo, el cantante respondió:

“No, ella también está trabajando, está de gira también.” Christian Nodal

El clip fue difundido ampliamente y muchos usuarios interpretaron la respuesta como distante. Este episodio se sumó a otros momentos recientes que han sido analizados en redes sociales y que han servido para reforzar la percepción de frialdad entre ambos.

Otro detalle que llamó la atención fue cuando Nodal participó en una dinámica en la que debía mencionar las colaboraciones musicales que más ha disfrutado. A pesar de tener un tema muy popular junto a Ángela, Dime cómo quieres, no lo mencionó. En lugar de ello, destacó un proyecto inédito con Marc Anthony, del cual dijo tener varias canciones grabadas aunque aún no publicadas.

¿Christian Nodal coquetea con una conductora durante programa en vivo? “Te ves más rica que nunca” / Redes sociales, TikTok: adrianmylove y canva

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su talento y por qué lo relacionaron como una indirecta para Ángela Aguilar?

En esa misma entrevista surgió otro momento que terminó generando conversación. Ahí, Christian Nodal hablaba sobre su éxito actual en Estados Unidos y el apoyo de su público incluso en medio de diversas polémicas. Mientras conversaba con los entrevistadores, soltó la frase que encendió el debate:

“Amén, hermano, gracias a Dios el talento no se cancela, pa.” Christian Nodal

El fragmento fue retomado de inmediato en TikTok y X, donde los usuarios lo interpretaron como un dardo dirigido hacia Ángela Aguilar. El comentario coincidió con los reportes de su gira Libre corazón tour 2025, en la que la cantante ha enfrentado baja venta de boletos, cancelaciones de fechas y auditorios con espacios visibles sin ocupar. Incluso se han difundido imágenes y videos de recintos con asientos vacíos, pese a estrategias como entregar boletos gratis en algunas ciudades.

¿Por qué también se hablo de Ángela Aguilar y Christian Nodal en los Latin Grammy 2025?

Las reacciones no se limitaron a la entrevista reciente. Usuarios trajeron de vuelta los momentos más polémicos ocurridos durante los Latin Grammy 2025 de Christian Nodal y Ángela Aguilar:



No mencionando a Ángela durante su discurso de agradecimiento al recibir un premio.

Evitando darle un beso cuando bajaron del escenario.

Soltándole la mano cuando ella intentó bailar durante la presentación de otro artista.

Estos episodios, que ya habían generado conversación semanas atrás, revivieron de nuevo y se integraron a la narrativa que dominó las redes tras la frase “el talento no se cancela”.

Hasta ahora, ninguno de los dos ha hecho declaraciones públicas sobre la interpretación que se le dio a la frase. Tanto Ángela como Nodal continúan con sus compromisos profesionales: ella, con las fechas restantes de Libre corazón tour 2025; él, con su propio recorrido por Estados Unidos.

