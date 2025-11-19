Christian Nodal desata escándalo al revelar cuántos hijos quiere tener, pero ¿No con Ángela Aguilar?

Christian Nodal volvió a dar de qué hablar tras compartir detalles sobre su deseo de tener más hijos durante una breve entrevista con la creadora de contenido Jazmín Zangarè. La declaración detonó una intensa ola de comentarios en redes sociales, donde usuarios cuestionaron tanto su respuesta como su actitud durante la charla. ¿No quiere ser papá con Ángela Aguilar?

¿Cuántos hijos quiere tener Christian Nodal y por qué su declaración generó controversia?

En distintas entrevistas, Christian Nodal ha mencionado su deseo de ser papá. Esta visión volvió a ponerse bajo la lupa luego de que surgieran especulaciones sobre un posible embarazo de Ángela Aguilar, y que en redes se mostraran videos y fotos que sugirieran la llegada del primer bebé de la pareja. Sin embargo, en medio de ese contexto, Nodal ha hablado en repetidas ocaciones sobre sus planes familiares y cuántos hijos quiere tener.

En una charla de con Gustavo Adolfo Infante el año pasado, el cantante ya había encendido el debate cuando comentó entre risas que él y Ángela aún eran “muy chiquitos” para convertirse en padres, pero dejó claro que sí desea una familia grande con ella más adelante. El tema resurgió días después durante su entrevista con Mariano Osorio, donde Nodal dio una cifra más concreta: aseguró que su número ideal de hijos sería cuatro en total, incluyendo a la hija que tuvo con Cazzu. En ese espacio también mencionó que, aunque sí planea agrandar su familia, no tiene contemplado hacerlo en el corto plazo, pues considera que todavía faltan años para que ese proyecto se materialice.

Sin embargo, el tema resurgió después de dinámica de “60 segundos con...” conducido por Jazmín Zangarè, cuando sin rodeos Christian dijo que le gustaría tener “tres hijos más” además de su hija con Cazzu. Aunque la respuesta fue breve, bastó para que los internautas reaccionaran de inmediato. Y a diferencia de las veces anteriores, la falta de claridad sobre si estos planes incluyen a Ángela Aguilar, generó una ola de comentarios y cuestionamientos sobre la manera en que Nodal aborda públicamente el tema de la paternidad.

La nueva respuesta se sumó a sus declaraciones anteriores y despertó dudas sobre la coherencia en sus planes familiares. En redes, muchos usuarios destacaron que, una vez más, el cantante habló de tener más hijos sin mencionar a su esposa, lo que avivó aún más las críticas al cantante.

¿Acusaron a Christian Nodal de coquetear con la entrevistadora Jazmín Zangarè?

La dinámica también tocó el tema de su viaje favorito, y Christian Nodal mencionó Roma como su destino predilecto. Ese dato reavivó recuerdos entre usuarios, quienes asociaron la ciudad con el lugar donde celebró su primera boda con Ángela Aguilar, antes de hacer público su romance.

Sin embargo, un fragmento del video causó revuelo, después de Jazmín Zangaré mencionara que ella vivía en Roma, por lo que Nodal sugirió “echarse unos drinkis en Roma” con ella. La frase fue interpretada por algunos usuarios como un supuesto gesto de coqueteo, pues en redes recordaron que Nodal se describió como de “alma enamorada” en una entrevista con Adela Micha. Bajo esa idea, señalaron que, debido a la rapidez con la que suele enamorarse, habría mostrado interés en la entrevistadora durante la charla. ¿Será?

La conversación alimentó especulaciones sobre su actitud frente a la entrevistadora. Hasta ahora, Christian Nodal no ha realizado ninguna declaración ni aclaración relacionada con este señalamiento.

¿Qué dijo Christian Nodal sobre su boda religiosa con Ángela Aguilar?

La reciente dinámica con la conductora Jazmín Zangarè, no solamente fue lo que ha acaparado la atención pública sobre el cantante de regional. Otro de los momentos que los usuarios en redes destacaron fue cuando Christian Nodal habló sobre su próxima boda religiosa con Ángela Aguilar durante una entrevista en el programa La kalle. Todo ocurrió cuando el conductor le lanzó una pregunta en tono de broma sobre su decisión de casarse nuevamente. La pregunta fue: “¿Marica que vuelves a casarte? ¿Qué está organizando una vez más marica?”

Ante esto, Christian Nodal respondió también entre risas, una respuesta que causó revuelo en redes sociales:

“Una vez más. Lo bueno es que con la misma, marica”. Christian Nodal

El comentario causó revuelo, pues los usuarios lo interpretaron como un momento humorístico y otros que señalaron el lenguaje utilizado no fue el correcto. Sin embargo, no fue el único detalle que llamó la atención del público. Durante la misma intervención, el cantante adelantó cómo será la ceremonia religiosa.

“La boda va a ser a puerta abierta, es para todo el pueblo y para todos los seres que amamos”. Christian Nodal

