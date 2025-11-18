Familia de Christian Nodal exilia a su hermana por su transición a mujer, ¡sus amigos temen por su vida!

En enero pasado te compartimos en exclusiva el cambio radical de Alonso, el hermano menor del cantante Christian Nodal, que ahora se identifica como mujer, y que por este motivo la familia no le aceptaba, le rechazaba y le había excluido de cualquier acto relacionado con ellos.

Ahora las cosas se pusieron color de hormiga, ya que un amigo de la familia nos asegura que sus papás y sus hermanos tomaron la decisión de mandarla a Europa desde hace meses, lejos del ojo público, y le pidieron que desactivara sus redes sociales, cosa que no hizo del todo: “Está muy mal anímicamente”

Nodal no está de acuerdo con que su hermano se vista de mujer / Redes sociales

¿Qué publica el hermane de Christian Nodal en sus redes y por qué creen que está en riesgo?

“Se siente sola, porque ya nadie le hace caso. Con la única que habla, y eso de vez en cuando, es con su hermana Amely, pero también ella está un poco distante. No entiende por qué no la acepta y lo peor es que está cayendo en depresión, bajo mi punto de vista”

Sin embargo, mantiene sus redes sociales activas: “Aunque le pidieron que las dejara, lo único que hizo fue abrir otra cuenta donde sigue en contacto con la gente que la empezó a seguir”.

“Sigue subiendo cosas a redes cada vez más raras, sobre todo en sus historias, que se borran a las 24 horas y a las que pocos tienen acceso. Una vez compartió una foto de cuando todos estaban juntos y puso algo así como: ‘Todo era felicidad hasta que cambié’. Como se cambió su nombre en las redes, pocas personas hemos dado con ella, pero cuando la encontré y supe que sí era siguió la comunicación. Las pocas veces que he llegado a entablar comunicación con ella, me dice que se siente sola y abandonada. Imagino que le pasan un dinero o algo, porque hasta donde me ha platicado no tiene trabajo”.

Familia de Christian Nodal aleja a su hermano menor tras su transición de género. / Redes sociales

Según esta fuente, las cosas que está compartiendo Alonso Nodal en redes sociales se están saliendo de control:

“Ha llegado a poner cosas con cuchillos y espadas, reflexiones donde dice que no le gusta su vida o que su vibra podría poner de vuelta a Cristo. Me dice que está bien, pero sé que no. También sé que, a la distancia, su hermana también ya notó que esto que comparte en las redes se está saliendo de control. Yo sí tengo miedo de que llegue a pasar algo más grave. Todos sus amigos tememos por su vida. Una vez intenté hablar con Amely para decirle lo que estaba viendo y solo me respondió que sí, que ella también lo veía y que están tomando cartas en el asunto. No sabría decirte qué, pero quiero lo mejor para ella”. Fuente TVNotas

Nodal y su familia repudiarian el proceso de Alonso, su hermano, para convertirse en mujer trans / IG: @nodal / Redes sociales

Hermane de Nodal devastado por ser alejado de su familia

Paradojas de la vida, mientras Nodal disfruta del éxito, gana premios al lado de toda su familia y su carrera sigue subiendo como la espuma con trabajo y dedicación, su hermano, ahora hermana, la más pequeña, está sola:

“Imagino que también ve todo lo que Christian logra y no puede estar con su hermano, aplaudiendo el éxito que tiene. Es algo complicado, porque para mi amiga, Christian era su ídolo, su máximo, y que este mismo la separe y la trate de mantener en el anonimato, es algo que le duele mucho. Desde que se empezó a mostrar como mujer, sé que Nodal no le habla y tienen cero contacto. Toda la familia la dejó de seguir desde hace ya 1 año. No quieren ver lo que publica”.

Sin duda, este tema seguirá dando mucho de qué hablar. Mientras Christian está en los cuernos de la luna, su hermane está cada vez más lejos de toda la familia.

