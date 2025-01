Hermano de Nodal rechazade por la familia; les incomoda verle vestide de mujer

Hace unas semanas se viralizaron algunas fotografías que Alonso, el hermano menor de Christian Nodal, ha subido a las redes sociales. En ellas luce muy cambiado, con aspecto femenino. Incluso aseguran que podría estar iniciando un proceso de transición de género.

Platicamos con una persona cercana al intérprete del éxito ‘De los besos que te di’ y nos comentó que en la familia las cosas no están nada bien. Señaló que se han alejado de Alonso, quien en diciembre pasado cumplió 18 años: “Llevan varios meses alejados. Alonso no vive con ellos. Su hermana Amely es la única que tiene contacto con él”.

“Todo empezó a mediados de 2024, cuando empezó a mostrar su parte femenina. Se siente más cómodo de esta forma. Lo quería hacer desde hace mucho, pero apenas se atrevió a explorar. Esto no le gustó a sus papás ni al propio Nodal”.

El hermano de Nodal se ha vestido de mujer en redes sociales / Redes sociales

“Le empezaron a decir que no se expusiera de esa forma. Que lo respetan y aman, pero que por el bien de todos no lo hiciera en las redes sociales. A Alonso le molestó mucho lo que le dijeron porque significa que no lo aceptan como es”.

“Las cosas se pusieron peor cuando subió más fotos maquillado, con el cabello largo y ropa de mujer. Entonces todos le dieron la espalda. Su cumpleaños fue en diciembre pasado y estuvo solo. No festejó en familia como era costumbre”.

¿Qué le pasó al hermano de Christian Nodal?

El cantante le da la espalda a su hermano aunque era su adoración

“Christian no quiere que esto se haga más grande. Evita que hablen de eso y no de su carrera. Les pidió a sus padres y a su hermana que se alejaran de Alonso un poco. Desconozco si le dan dinero. Mientras ellos viajan y conviven, él está haciendo su vida solo. Eso le duele mucho”.

Notamos que su familia no lo sigue en sus redes sociales. “Dejaron de seguirlo antes de Navidad. Lo que sube les incomodaba. Estamos en pleno 2025, pero el señor Jaime y la señora Cristy no lo aceptan aunque sea algo normal verlo en falda, maquillado o con zapatos altos”.

“Nodal ha evitado todo contacto, y eso que antes era su adoración. No quiere más escándalos mediáticos”.

La familia ya le dio la espalda aunque Amely es la única que sigue pendiente de él / Redes sociales

“Amely le habla de vez en cuando para saber cómo está o si necesita algo. Ella es la única que lo sigue y que está pendiente. Alonso es el menor. Lo ve como su gran amor desde niño, pero como ahí se hace lo que dice Nodal, todos le han dado la espalda. Yo pude convivir un par de veces con él. Puedo decir que es muy buena persona”.

¿Cambiará de género? “No lo sé. Yo lo veo feliz. Eso es con lo que me quedo. Espero que Alonso pronto se reencuentre con sus papás y sus hermanos porque se necesitan mutuamente”, concluyó.

Antes lo etiquetaban y ahora ya ni lo siguen / Instagram

Los escándalos de Christian Nodal en 2024

Aunque la carrera de Christian Nodal está en un gran momento, solo se habla de él por los escándalos que ha protagonizado.

MAY. 2024

En redes, el cantante felicitaba a Cazzu por su gran trabajo como madre. Un mes después, se filtraron las fotografías del romance de Nodal con Ángela Aguilar en París.

JUL. 2024

Se casó con Ángela tan solo 2 meses después de iniciar su relación. Cazzu se mostró sola. Incluso se dijo que Nodal no había visto a la hija que tuvo con ella.

NOV. 2024

Ángela recibió el premio “Mujer del año” y fue criticada por muchos cibernautas, quienes aseguraron que no lo merecía por meterse con Nodal.

